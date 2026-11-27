Martho, viděla jste Davidův nový film dřív než ostatní herci?
Martha: Viděla jsem ho ve fázi pracovního střihu, tedy dřív než jiní, co v něm hrají. Bylo to díky tomu, že jsme i s dětmi na měsíc odjeli na rodinnou cestu do Japonska, kde to David nevydržel a film mi na počítači pustil.
Co jste mu na něj řekla?
Martha: Já vlastně viděla dva pracovní střihy. Z toho prvního jsem byla rozpačitá, zato druhý, na který jsem se podívala v Japonsku, se mi už moc líbil. Možná bylo od Davida chytré ukázat mi nejprve první verzi, protože mi přišla tak blbá, že napodruhé už jsem z filmu měla ohromnou radost. A pochválila jsem ho: „Tak vidíš, jakej seš pašák.“
David: (s úsměvem) To člověka potěší.
Naše dítě přišlo před nějakou dobou s tím, že se cítí být klukem, přestože se nám kdysi narodila holka. Nejsme jediná rodina, která tohle řeší.