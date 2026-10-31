Martha Issová o rodině mluvila v podcastu Na Výbornou moderátorky Lucie Výborné. Jay má podle rodičů mimořádné nadání. „Má talent na hodně věcí, jako zcela vážně. Je dobrý jak ve sportu, v hudbě, tak má i fantastický výtvarný talent,“ řekl David Ondříček.
Jay vyniká také v pěší turistice a právě teď je na náročné túře. „Zrovna teď přechází pěší túrou Krkonoše, což jsme hrozně rádi. Má asi dvacetikilovej batoh a nadšeně jde. Ale myslím si, že vlastně to takhle je, že když má někdo jako dáno, zvlášť v nějaké citlivosti a vnímavosti vůči světu a vůči umění, a vlastně jako nabírá do sebe všechno, co se kolem něj děje, což vlastně Fany Jay takhle má, ta daň je potom to, že samozřejmě to musí nějakým způsobem zpracovávat a je to jako těžký, no...“ řekla herečka.
David Ondříček o něm mluvil také v magazínu Reportér. „Řekl jsem si, že o tom naše dítě určitě hodně přemýšlelo a že jeho svobodné rozhodnutí respektuju. Hlavně ať je v životě šťastné – ať už jako Jay, nebo jako Františka,“ prohlásil.
Martha Issová a David Ondříček mají kromě Jaye také dceru Emílii (8). Režisér a scenárista má z předchozího vztahu ještě dospělého syna Rudolfa.