Táta si vybírá dobrý ženský, říká Marta Jandová o svých macechách

„Táta si asi vybírá dobrý ženský, mám s macechami nadstandardní vztah. Poslední dva měsíce se vídáme intenzivně, děláme společný projekt Jando.víc,“ chválí si Marta Jandová ženy svého otce, muzikanta Petra Jandy.

První ženou frontmana skupiny Olympic byla Jana, s níž měl dceru Martu a syna Petra (†34). Jana Jandová podlehla v pouhých 45 letech rakovině a syna Petra potkal deset let po ní stejný osud. Po smrti manželky se dal Janda dohromady s o sedmadvacet let mladší televizní reportérkou Martinou, s níž žil dvanáct let a mají dceru Elišku (31). Jeho současnou ženou je Alice Jandová, kterou poznal, když jí bylo 18 let a jemu 58 let. Mají spolu dcery Anežku (14) a Rozárii (11).

Se svou druhou macechou se Marta Jandová náhodně potkala v otcově domě, když jednou přijela z Německa na návštěvu. Petr Janda jí o nové, mladší přítelkyni neřekl. „Šla jsem pak za tátou a zeptala se ho, jestli by třeba už nechtěl nějakou starší ženu. Nebo alespoň starší, než jsem já. Ale on mi řekl, že má mladý holky rád, protože ho udržujou mladého. On je vlastně vycucává,“ myslí si zpěvačka.

„On se mi přiznal, že nemá rád, když má žena závazky, protože se mu nemůže tolik věnovat. Myslel děti. Proto musel jít pořád do mladších a mladších,“ práskla na rockera Jandu jeho současná žena Alice.

Se svou předchůdkyní se podělily o to, jaké bylo první rande se slavným zpěvákem. „Mě balil na písničky. Řekl, že se potřebuje učit texty, že má koncert v Lucerně a potřebuje, aby ho někdo zkoušel. Tak abych s ním jela na chalupu. To byla jedna záminka. A pak, že mi musí ukázat zahradu. Takže první, co si pamatuju z našeho seznámení, tak je strom ginkgo biloba,“ smála se Martina Jandová.

„Ten strom si taky pamatuju. Mě pozval na oběd do hotelu Sen. A tam křepelky, čtvery příbory. A já si říkala, kam jsem to vlezla. A pak mi řekl, že kousek bydlí, jestli se nechci podívat na zahradu. Ukazoval mi ginkgo bilobu, kterou před dvaceti lety ukazoval Martině,“ dodala pobaveně Alice.

„Ten strom tam furt je, možná byste ho měly pokácet, holky,“ poradila svým macechám Marta, která je šťastně vdaná za gynekologa Miroslava Vernera. Toho poznala právě díky Alici.

„Byla jsem po rozchodu a zavolala mi moje druhá macecha, třetí žena mého táty, která je porodní asistentkou. Pracovala v Podolí, kde on taky pracoval. Říkala mi, že tam má takovýho pěknýho mladýho doktora, že je zrovna po rozchodu a že jí jednou při vyšetření řekl, že jsem mu sympatická a že by mě pozval na kafe. Já jsem si říkala, že kdyby to rande nevyšlo, alespoň se ho zeptám, proč mě pořád bolí levej vaječník,“ prozradila zpěvačka.

Na obrázku z roku 2013 jeho současná žena Alice Jandová (úplně vlevo) a všechny čtyři Jandovy dcery – nejstarší Marta (uprostřed s manželem, gynekologem Miroslavem Vernerem), nejmladší Rozárka, Anežka a Eliška (úplně vpravo). Jandův syn Petr zemřel v roce 2001 na rakovinu ve věku 35 let.

„Potkali jsme se, šli jsme na víno. Vždycky jsem chodila s potetovanýma rockerama, měli dlouhý vlasy a byli drsňáci. A Mireček měl polotričko s límečkem a svetr přes ramena… Po první lahvi jsem mu řekla všechno, co mě trápí. I tajemství, které nikomu neříkám. On mi řekl svoje tajemství,“ zavzpomínala na první schůzku s otcem své dcery Marie (9).