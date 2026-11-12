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Denise Richardsová podstoupila náročný zákrok, vizuálně omládla o desítky let
Estetické zákroky a péče o pleť jsou témata, o kterých Marta Somyk na sociálních sítích pravidelně mluví. Tentokrát se však rozhodla podělit o zkušenost, která pro ni měla velmi nepříjemné následky. Účastnice druhé řady reality show Bachelor Česko na Instagramu zveřejnila video, v němž popsala, co se jí stalo po laserovém ošetření.
„Před rokem jsem v dobré víře v doktorovu kompetenci, zkušenosti a znalosti podstoupila laser, který mi napálil místo 50 procent na 150 procent. ‚Uděláme to rovnou pořádně, ať to nemusíš opakovat,‘ říkal. Já mu věřila. Je to přece lékař,“ popsala Somyk.
Zákrok měl podle jejích slov pomoci zlepšit vzhled pokožky. Výsledek však byl zcela opačný, než očekávala. Po ošetření měla obličej pokrytý popáleninami a otevřenými krvácejícími ranami. Sama influencerka následnou bolest označila za nejhorší, jakou v životě zažila.
Následky si podle svého vyjádření nese dodnes. „Už rok dávám dohromady narušenou kožní bariéru a kůži, která reaguje na sebemenší změny,“ říká. Její pokožka podle ní citlivě reaguje nejen na používané přípravky, ale také na změny životního prostředí a psychickou zátěž.
Přestože má z nepovedeného zákroku velmi nepříjemnou zkušenost, na estetickou medicínu nezanevřela. Přiznala, že ji stále baví zkoušet nové věci a zajímá se o kosmetiku i péči o pleť. Zároveň ale zdůraznila, že je dnes při podobných rozhodnutích opatrnější.
Popsala také, že zvažovala právní kroky, ale nakonec se rozhodla situaci řešit osobně. „Zvažovali jsme žalobu, ale já byla hodná i blbá zároveň. Prostě jsme si to s doktorem vyříkali z očí do očí a všechno je odpuštěno,“ uvedla.
Marta chce svou zkušenost využít také jako varování pro své sledující. Protože na profilu sdílí tipy na kosmetiku, péči o pleť i placené spolupráce, považuje za důležité zdůraznit, že propaguje pouze produkty, s nimiž má pozitivní osobní zkušenost.