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Martě z Bachelora zohavil laserový zákrok obličej, skončila s popáleninami

Autor:
  8:05
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Marta Somyk v reality show Bachelor

Marta Somyk v reality show Bachelor | foto: Instagram @martomyla

Marta Somyk podstoupila před rokem laserové ošetření, po kterém podle svých...
Marta Somyk na Instagramu
Marta Somyk na Instagramu
Marta Somyk na Instagramu
9 fotografií
Influencerka Marta Somyk (33), známá z reality show Bachelor Česko, se svěřila s nepříjemnou zkušeností z estetické medicíny. Před rokem podstoupila laserové ošetření, po kterém podle svých slov utrpěla vážné poškození pokožky. Místo vysněné krásnější pleti přišly popáleniny, bolest a dlouhé měsíce náročného hojení. Ani po dvanácti měsících se její kůže nevrátila do původního stavu.

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Estetické zákroky a péče o pleť jsou témata, o kterých Marta Somyk na sociálních sítích pravidelně mluví. Tentokrát se však rozhodla podělit o zkušenost, která pro ni měla velmi nepříjemné následky. Účastnice druhé řady reality show Bachelor Česko na Instagramu zveřejnila video, v němž popsala, co se jí stalo po laserovém ošetření.

„Před rokem jsem v dobré víře v doktorovu kompetenci, zkušenosti a znalosti podstoupila laser, který mi napálil místo 50 procent na 150 procent. ‚Uděláme to rovnou pořádně, ať to nemusíš opakovat,‘ říkal. Já mu věřila. Je to přece lékař,“ popsala Somyk.

Zákrok měl podle jejích slov pomoci zlepšit vzhled pokožky. Výsledek však byl zcela opačný, než očekávala. Po ošetření měla obličej pokrytý popáleninami a otevřenými krvácejícími ranami. Sama influencerka následnou bolest označila za nejhorší, jakou v životě zažila.

Marta Somyk v reality show Bachelor
Marta Somyk podstoupila před rokem laserové ošetření, po kterém podle svých slov utrpěla vážné poškození pokožky. Místo vysněné krásnější pleti přišly popáleniny, bolest a dlouhé měsíce náročného hojení.
Marta Somyk na Instagramu
Marta Somyk na Instagramu
9 fotografií

Následky si podle svého vyjádření nese dodnes. „Už rok dávám dohromady narušenou kožní bariéru a kůži, která reaguje na sebemenší změny,“ říká. Její pokožka podle ní citlivě reaguje nejen na používané přípravky, ale také na změny životního prostředí a psychickou zátěž.

Přestože má z nepovedeného zákroku velmi nepříjemnou zkušenost, na estetickou medicínu nezanevřela. Přiznala, že ji stále baví zkoušet nové věci a zajímá se o kosmetiku i péči o pleť. Zároveň ale zdůraznila, že je dnes při podobných rozhodnutích opatrnější.

Popsala také, že zvažovala právní kroky, ale nakonec se rozhodla situaci řešit osobně. „Zvažovali jsme žalobu, ale já byla hodná i blbá zároveň. Prostě jsme si to s doktorem vyříkali z očí do očí a všechno je odpuštěno,“ uvedla.

Marta chce svou zkušenost využít také jako varování pro své sledující. Protože na profilu sdílí tipy na kosmetiku, péči o pleť i placené spolupráce, považuje za důležité zdůraznit, že propaguje pouze produkty, s nimiž má pozitivní osobní zkušenost.

martomyla

Před rokem jsem v dobré víře v doktorovu kompetenci, zkušenosti a znalosti podstoupila laser, který mi napálil místo 50% na 150%. “Uděláme to rovnou pořádně, ať to nemusíš opakovat”, říkal.
Já mu věřila. Je to přece lékař.
A já už rok dávám dohromady narušenou kožní bariéru a kůži, která reaguje na sebemenší změny v jídle, kosmetice, prostředí a psychice.
Důvěra v lidi mi zůstává, ale jsem určitě opatrnější
Furt mi zůstává ale zvědavost, chuť zkoušet nové věci a prostě miluju krémy a estetickou medicínu ✨
A protože v rámci #skincare je můj profil založený na sdílení zkušeností, radách ale i na reklamě, chci abys věděla, že nikdy s tebou nebudu sdílet nic, s čím bych předtím neměla osobní zkušenost. Moje pleť zažila středověk a já chci, aby sis z mých zkušeností pro sebe mohla vybrat jen to nejlepší ✨❤️‍
.
.
#sharingmystory #skincarehealth #skinbarrier #esthetics narušená kožní bariéra Rejuran hojení pleti cesta k dokonalé pleti sdílení zkušeností pleť krémy laser frakční laser estetická medicína

10. listopadu 2026 v 19:00, příspěvek archivován: 11. listopadu 2026 v 13:27
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