Televizní hlasatelka Marta Skarlandtová se léčí s rakovinou plic

Autor:
  9:13
Bývalá televizní hlasatelka a sestra divadelního principála Milana Heina Marta Skarlandtová (77) bojuje s rakovinou. Její dcera potvrdila, že jde o rakovinu plic a matka se léčí v pražské Thomayerově nemocnici.
Marta Skarlandtová s dcerou Lindou

Marta Skarlandtová s dcerou Lindou | foto: Lenka Hatašová, iDNES.cz

Narodila se do rodiny jedné z nejpopulárnějších televizních hlasatelek a...
Linda Skarlandtová po promoci s maminkou, televizní hlasatelkou Martou...
S maminkou Martou a jejím bratrem, strýcem Milanem Heinem, zakladatelem a...
Jana Fořtová, Josef Dvořák a Marta Skarlandtová v pořadu Dva z jednoho města
23 fotografií

„Máma má rakovinu plic. Chodí na chemo-imuno terapii na nejlepší plicní kliniku v Česku do Fakultní Thomayerovy nemocnice. O mámu se stará lékařka Marie Drösslerová, skvělá pneumoonkoložka,“ cituje Blesk hlasatelčinu dceru Lindu Havlíček Skarlandtovou.

Její maminka coby vášnivá kuřačka prý ví, že si za nemoc může trochu sama. „Vím, že jsem si rakovinu vykouřila. Sepsala jsem si už dříve vyslovené přání a v něm přesně uvedla, jakou péči ještě chci a jakou už ne,“ řekla Skarlandtová.

Sourozenci Marta Skarlandtová a Milan Hein

Skarlandtová je dlouholetá televizní hlasatelka, moderátorka, tlumočnice, scénáristka a překladatelka z angličtiny. Jejím bratrem je herec Milan Hein. Pro jeho Divadlo Ungelt napsala například hru Touha jménem Einodis, ve které excelovaly Marta Kubišová a Aneta Langerová.

V roce 1975 se vdala za Zdeňka Skarlandta, kytaristu country skupiny Kamarádi táborových ohňů. Její manžel zemřel v roce 2019, dva týdny před svými osmdesátinami.

Skarlandtová patřila k nejoblíbenějším českým televizním hlasatelkám. V České televizi (dříve Československé televizi) působila jako hlasatelka v letech 1965 – 1994. Poté do roku 2000 moderovala pořad Dobré ráno.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Daniel Krejčík potvrdil svatbu s ředitelem školy. Herec si vzal i jeho příjmení

Herec Daniel Krejčík se na sociálních sítích pochlubil novinkou. Vzal si svého přítele Jiřího Vymětala. Kromě fotky a termínu svatby, která byla už 8. srpna, prozradil, že má nové příjmení.

Dominika Myslivcová se opět svlékla pro pánský magazín. Je oficiální playmate

Před šesti lety si vyzkoušela focení pro pánský magazín a nyní se Dominika Myslivcová stala oficiální playmate. Je hvězdou zářijové titulní strany Playboye. V pictorialu z Monaka odhalila své křivky...

Kateřina Kaira Hrachovcová je na kluka. Je to revoluce pohledu, říká

Herečka, koučka, numeroložka a tatérka Kateřina Kaira Hrachovcová se pochlubila změnou image. Své dlouhé vlasy si nechala ostříhat nakrátko. Sledujícím vysvětlila, že nejde jen o vlasovou proměnu.

Figura v plavkách i plný dekolt. Lucie Borhyová ukázala sexy fotky z dovolené

Moderátorka Lucie Borhyová (47) se na sociálních sítích pochlubila fotkami z dovolené. Fanoušků se zeptala, jaký snímek by si vybrali jako pohled. Na některých pózuje jen v plavkách, na jiných si...

Neměla jsem prsa a dobře se učila, tak mě šikanovali, vzpomíná Chaloupková

Herečka Vanda Chaloupková (34) prozradila, že na škole zažila šikanu. V primáckém pořadu 7 pádů Honzy Dědka promluvila o trápení v ženském kolektivu, o dědečkovi i o touze po domku, v němž bude...

Televizní hlasatelka Marta Skarlandtová se léčí s rakovinou plic

Bývalá televizní hlasatelka a sestra divadelního principála Milana Heina Marta Skarlandtová (77) bojuje s rakovinou. Její dcera potvrdila, že jde o rakovinu plic a matka se léčí v pražské Thomayerově...

2. září 2025  9:13

Muž roku předal žezlo a zamířil do rádia. Jakub Mádl bude moderátorem

Jakub Mádl (36) předal před pár dny žezlo novému Muži roku Jiřímu Veselému (27) a začíná novou kapitolu. Kromě toho, že pojede Českou republiku reprezentovat na zahraniční soutěž, se od pátku stane...

2. září 2025

Další herci seriálového Harryho Pottera odhalení. Vrátí se i hvězda z filmů

Natáčení seriálu o Harrym Potterovi pokračuje a tvůrci odhalili další jména herců, kteří se v něm objeví. Jedním z překvapení je návrat herce Warwicka Davise, který hrál i ve filmech. Po letech si...

2. září 2025

OBRAZEM: O dva miliony zabojují v Love Islandu modelky, studentky i sportovci

Seznamte se s jedenácti novými obyvateli nové vily Love Island, která se nachází na ostrově Tenerife. Reality show se po roční pauze vrací v pondělí 8. září na Oneplay. TV Nova první epizodu uvede 9....

1. září 2025  18:15

Rozmohl se nám tady takový nešvar, říká Bareš o obsazování rolí do filmů a seriálů

Premium

Rozmohl se nám tady takový nešvar, říká Igor Bareš o obsazování rolí do filmů a seriálů. Některé jeho názory jsou až překvapující, ale o to zajímavější. Střídá hodně hereckých oborů, ale asi...

1. září 2025

Královna Camilla se v mládí ubránila útočníkovi botou, odhaluje nová kniha

Britská královna Camilla se v mládí ubránila napadení, útočníka se jí podařilo zneškodnit botou. Podle britských médií to odhalila nová kniha Power and the Palace (Moc a Palác) bývalého zpravodaje...

1. září 2025  15:15

Španělská princezna Leonor zahájila poslední fázi výcviku v letecké akademii

Devatenáctiletá španělská korunní princezna Leonor zahájila v pondělí poslední fázi svého vojenského výcviku, aby se připravila na budoucí funkci nejvyšší velitelky španělských ozbrojených sil. Tu má...

1. září 2025  13:24

Známý kadeřník Libor Šula si vzal svého partnera. Dva muži, jedna láska, napsal

Známý kadeřník Libor Šula (48), kterého si televizní diváci mohou pamatovat také jako moderátora někdejšího televizního pořadu Nahá jsi krásná, oznámil, že si vzal svého dlouholetého partnera Petera...

1. září 2025  12:43

Kritizovali ji kvůli péči o děti. Hvězda Hry o trůny si to nenechala líbit

Herečka Sophie Turnerová, známá ze seriálu Hra o trůny, se na Instagramu podělila o fotky z koncertu Oasis – a místo aby sklízela lajky, musela se bránit útoku od anonymních uživatelů. „Asi...

1. září 2025  11:28

Krejčík ukázal foto z druhé svatby, v kostele oddávala partnery farářka Kopecká

Herec Daniel Vymětal Krejčík (31) se na sociálních sítích pochlubil druhou svatbou. S ředitelem školy Jiřím Vymětalem (39) se po několika týdnech od první veselky vzali také v kostele. Oddávala je...

1. září 2025  9:58

Tomáš Fanta
Specialista/ka na životní pojištění

Tomáš Fanta
Praha, Středočeský kraj
nabízený plat: 40 000 - 60 000 Kč

Dalších 33 003 volných pozic

Růžové metalické bikiny. Shakira předvedla svou postavu na pláži

Kolumbijská zpěvačka Shakira (48) aktuálně absolvuje světové turné Las Mujeres Ya No Lloran, které zahrnuje koncerty v Severní a Latinské Americe. Na přestávku od vystoupení vyrazila do mexického Los...

1. září 2025  9:31

Má se dobře, ale deprese ho neopouští. Martin Maxa odmítá léky

Sotva přišel na party, všichni přítomní ho začali zbavovat zvířecích chlupů. „To mám od koček. Čtyřnohých,“ omlouval se. Martin Maxa rozšířil svůj zvěřinec. Už nežije jenom s Tlustoprdem, ale i s...

1. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.