Maminka mou pomoc odmítá, říká dcera nemocné hlasatelky Marty Skarlandtové

Linda Havlíček Skarlandtová pochází z umělecky založené rodiny. Maminka byla slavná televizní hlasatelka, otec muzikant, strýc herec. Sama vystudovala zpěv, pracovala v PR, ale péče o nemocné jí dávala větší smysl. Doplnila si vzdělání, aby mohla pracovat na oddělení paliativní péče v Thomayerově nemocnici jako zdravotně-sociální pracovník.
„Zařizuji služby do domácího prostředí nebo zařízení pro překlady pacientů z akutních lůžek, radím rodinám na co mají nárok, kde se co zařizuje. Zároveň se věnuji díky projektu od nadace rodiny Vlčkových i pozůstalostní péči a jsem i krizový intervent,“ popsala Linda Havlíček Skarlandtová, která k tomu ještě studuje obor všeobecná zdravotní sestra.
Televizní hlasatelka Marta Skarlandtová se léčí s rakovinou plic
„Největší mýtus o paliativní péči je, že je o smrti. To není pravda. Paliativní péče je hlavně o životě, který má ten nemocný před sebou a o tom, jak kvalitní bude,“ říká.
K zájmu o paliativní péči ji přivedla smrt otce. „Táta měl onkologické onemocnění a jeho odcházení trvalo půl roku a byl to neuvěřitelně nádherný čas, protkaný láskou, péčí, humorem. Já to vnímám tak, že jeho umírání byl krásný čas. Nebyla to žádná tryzna. Jak vesele žil, tak vesele odcházel,“ popsala.
Nyní trpí rakovinou i její matka Marta Skarlandtová. „Moje maminka je teď onkologickým pacientem. Má onkologické onemocnění plic. Zatím to zvládá velmi dobře, daří se jí dobře. Mou péči zatím nepotřebuje, striktně ji odmítá, chce být soběstačná. Moc si přeji, aby to vydrželo co nejdéle,“ říká s tím, že je ale v budoucnu připravena se o maminku postarat, aby mohla závěr života trávit s rodinou.
„Přijde mi automatické, že se takhle jednou já postarám o svou mámu v tom domácím prostředí,“ řekla.
Dalším rodinám v tom pomáhá i v rámci projektu Most k domovu. „Lidé si často myslí, že to doma nezvládnou, ale ten mobilní hospic dokáže všechno a v jakémkoli prostředí,“ říká Linda Havlíček Skarlandtová. Kromě toho v nemocnici založili také nadační fond Maják, aby mohli pacientům pomáhat i nad rámec nemocničního prostředí v jejich domovech.