Maminka mou pomoc odmítá, říká dcera nemocné hlasatelky Marty Skarlandtové

Autor:
  12:00
Bývalá hlasatelka Marta Skarlandtová (78) bojuje s rakovinou plic. Její dcera Linda Havlíček Skarlandtová (49) pracuje na oddělení paliativní péče v Thomayerově nemocnici. V rozhovoru pro pořadu Galerie Selfie promluvila o tom, jak se od zpěvu dostala k paliativní péči i o současném stavu své maminky.
Marta Skarlandtová

Marta Skarlandtová | foto: Profimedia.cz

Narodila se do rodiny jedné z nejpopulárnějších televizních hlasatelek a...
Marta Skarlandtová s dcerou Lindou
Linda Havlíček Skarlandtová
Otázka eutanazie? „Jsem člověk orientovaný na život, vůbec si nedovedu...
24 fotografií

Linda Havlíček Skarlandtová pochází z umělecky založené rodiny. Maminka byla slavná televizní hlasatelka, otec muzikant, strýc herec. Sama vystudovala zpěv, pracovala v PR, ale péče o nemocné jí dávala větší smysl. Doplnila si vzdělání, aby mohla pracovat na oddělení paliativní péče v Thomayerově nemocnici jako zdravotně-sociální pracovník.

„Zařizuji služby do domácího prostředí nebo zařízení pro překlady pacientů z akutních lůžek, radím rodinám na co mají nárok, kde se co zařizuje. Zároveň se věnuji díky projektu od nadace rodiny Vlčkových i pozůstalostní péči a jsem i krizový intervent,“ popsala Linda Havlíček Skarlandtová, která k tomu ještě studuje obor všeobecná zdravotní sestra.

Televizní hlasatelka Marta Skarlandtová se léčí s rakovinou plic

„Největší mýtus o paliativní péči je, že je o smrti. To není pravda. Paliativní péče je hlavně o životě, který má ten nemocný před sebou a o tom, jak kvalitní bude,“ říká.

K zájmu o paliativní péči ji přivedla smrt otce. „Táta měl onkologické onemocnění a jeho odcházení trvalo půl roku a byl to neuvěřitelně nádherný čas, protkaný láskou, péčí, humorem. Já to vnímám tak, že jeho umírání byl krásný čas. Nebyla to žádná tryzna. Jak vesele žil, tak vesele odcházel,“ popsala.

Manžel bývalé hlasatelky Marty Skarlandtové,hudebník Zdeněk Skarlandt podlehl zákeřné nemoci. Bylo mu 79 let.

Nyní trpí rakovinou i její matka Marta Skarlandtová. „Moje maminka je teď onkologickým pacientem. Má onkologické onemocnění plic. Zatím to zvládá velmi dobře, daří se jí dobře. Mou péči zatím nepotřebuje, striktně ji odmítá, chce být soběstačná. Moc si přeji, aby to vydrželo co nejdéle,“ říká s tím, že je ale v budoucnu připravena se o maminku postarat, aby mohla závěr života trávit s rodinou.

„Přijde mi automatické, že se takhle jednou já postarám o svou mámu v tom domácím prostředí,“ řekla.

Dalším rodinám v tom pomáhá i v rámci projektu Most k domovu. „Lidé si často myslí, že to doma nezvládnou, ale ten mobilní hospic dokáže všechno a v jakémkoli prostředí,“ říká Linda Havlíček Skarlandtová. Kromě toho v nemocnici založili také nadační fond Maják, aby mohli pacientům pomáhat i nad rámec nemocničního prostředí v jejich domovech.

Vstoupit do diskuse

Denisa Grossová promluvila o partnerovi. Nejvíc mi záleží na názoru maminky, říká

Nejčtenější

Šeredová ukázala sexy foto v průhledné halence z přehlídky, kde jí bylo 21 let

Modelka Alena Šeredová na módní přehlídce v roce 2000. Foto sdílel v únoru 2026...

O tom, že Alena Šeredová (47) patří k nejpřitažlivějším Češkám, se mluvilo už na konci devadesátých let. Krásná brunetka tehdy poutala pozornost doma i v zahraničí, a jak ukazují archivní fotografie,...

Jak dnes vypadá blondýnka Eva z Discopříběhu? Patnáctiletá modelka zaujala diváky

Snímek z roku 1987: Patnáctiletá Mariana Slováková a šestnáctiletý Rudolf...

Když se řekne Discopříběh, většina diváků si vybaví písničky Michala Davida, plzeňské prostředí, paneláky a příběh na pozadí diskotékové horečky konce osmdesátek. Vedle hlavních představitelů jako...

Ornella Koktová koupila za více než 22 milionů korun polovinu dvojdomku v Praze

Ornella Koktová propaguje své produkty na Instagramu. (únor 2025)

Podnikatelka a trojnásobná maminka Ornella Koktová (33), o které se v posledních dnech mluví hlavně v souvislosti s rozvodem s Josefem Koktou (68), je nově majitelkou nemovitosti v Praze. Polovinu...

Vytrhané zuby, ponižování. Omlouvám se, vzkázala Banksová modelkám ze své show

Supermodelka Tyra Banksová při focení pro značku Victoria &#769;s Secret

Topmodelka Tyra Banksová (52) udělala se svou reality show Amerika hledá topmodelku před lety díru do světa. Pořad měl jeden čas sledovanost 100 milionů diváků a vysílal se ve 180 zemích. V dokumentu...

Eliška Křenková bude poprvé mámou. Otěhotněla jsem v hektickém období, říká

Eliška Křenková (Karlovy Vary, 1. července 2023)

Eliška Křenková (36) je známá tím, že si velmi střeží své soukromí. Proto nyní překvapila, když zveřejnila na sociálních sítích video, na kterém je v pokročilém stupni těhotenství. Herečka se brzy...

Maminka mou pomoc odmítá, říká dcera nemocné hlasatelky Marty Skarlandtové

Marta Skarlandtová

Bývalá hlasatelka Marta Skarlandtová (78) bojuje s rakovinou plic. Její dcera Linda Havlíček Skarlandtová (49) pracuje na oddělení paliativní péče v Thomayerově nemocnici. V rozhovoru pro pořadu...

25. února 2026

Pepa je hrozný prasák, chtěla jsem ho zkrotit, říká Ornella Koktová

Ornella Koktová propaguje své produkty na Instagramu. (únor 2025)

Ornella Koktová zveřejnila druhou epizodu dokumentu Ornella Life. Mluví nejen o životě po rozvodu s manželem Josefem Koktou. Ten se v epizodě objevuje také a promluvil i o svých finančních potížích.

25. února 2026  10:45

Modelka Iva Kubelková s dcerou Natálií pózovaly společně v plavkách u moře

Modelka Iva Kubelková s dcerou Natálií Jiráskovou v nové plavkové reklamní...

Modelka a moderátorka Iva Kubelková (47) s dcerou Natálií Jiráskovou (21) opět zaujaly na sociálních sítích společnými fotkami v bikinách. Focení pro novou plavkovou módní kampaň se uskutečnilo u...

25. února 2026  9:44

Chci a vždy ráda zůstanu Slovenkou na návštěvě, říká Zuzana Mauréry o Česku

Zuzana Mauréry

Do Prahy jezdí hrát už čtvrtstoletí. Přestože není nikde ve stálém angažmá, v Studiu DVA visí i její portrét. Slovenská herečka Zuzana Mauréry říká, že se v Praze cítí velmi dobře, protože má ráda...

25. února 2026

Sestěhovali jsme se po třech týdnech, říká Biasiol o vztahu s Dejdarem

Veronica Biasiol v Show Jana Krause (únor 2026)

Influencerka Veronica Biasiol (27) promluvila v Show Jana Krause o vztahu se synem herce Martina Dejdara Matějem (27). Prozradila i čemu se nyní nejvíc věnuje pracovně.

25. února 2026

Mirai na naši svatbu nevzpomíná dobře, přiznali manželé Švancarovi

Petr Švancara s manželkou Kamilou v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (24. února 2026)

Bavič a bývalý fotbalista Petr Švancara (48) s manželkou Kamilou v pořadu 7 pádů Honzy Dědka promluvili o svém seznámení a taky svatbě. Prozradili, že jim tehdy zpíval zpěvák Mirai, ale nevzpomíná na...

24. února 2026  15:02

Kokta promluvil o exekucích i dětech a přiznal, jak to bylo s rozvodem s Ornellou

Manželé Josef Kokta a Ornella Koktová (Karlovy Vary, 3. července 2023)

Oznámením o rozvodu a novém projektu vyvolala Ornella Koktová (33) u fanoušků i některých přátel rozporuplné reakce. Někteří ji obviňují ze lží nebo z rozchodu jen na oko, aby přitáhla pozornost....

24. února 2026  13:10

S nálepkou „kontroverzní“ ženy jsem sžitá, říká Dominika Myslivcová

Dominika Myslivcová (24. dubna 2024)

Dominika Myslivcová (31) si do svých vztahů nenechá mluvit. V rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, proč tomu tak je. Zavzpomínala také na romantický výlet s partnerem v Paříži a přiznala, jak vnímá...

24. února 2026  11:24

Survivor Česko & Slovensko 2026: kdo jsou účastníci a kdy se vysílají nové díly

Soutěžící show Survivor Česko & Slovensko 2026

Boj o nejodolnějšího trosečníka začal. Nová sezona reality show Survivor Česko & Slovensko přinese několik zásadních novinek. Poprvé v historii nabídne tři šedesátiminutové epizody týdně. Na...

24. února 2026  10:20

Vyhlazená Sharon Stone botox odmítá. Kdysi jí stovky injekcí zachránily život

Sharon Stone v Los Angeles na premiéře filmu Útes (17. února 2026)

Herečka Sharon Stone (67) přitáhla pozornost na premiéře nového filmu Útes, kde se objevila s překvapivě hladkou pletí a mladistvým vzhledem. Tvrdí ale, že botox za tím nestojí. Její vztah ke...

24. února 2026  9:50

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Survivor Česko & Slovensko 2026 začal. O miliony i auto bojují Hrdinové a Padouši

Survivor Česko & Slovensko 2026 začal. O miliony i auto bojují Hrdinové a...

Survivor Česko & Slovensko 2026 odstartoval, první díl soutěžní reality show má za sebou svou premiéru. Dvacet čtyři lidí z naprosto odlišných světů spolu na exotickém ostrově v Karibiku i tentokrát...

24. února 2026  7:30

Rodinnou kasu u nás teď drží děti, říkají manželé Andrea a Mikoláš Růžičkovi

Mikoláš Růžička a Andrea Růžičková na Česko-Slovenském plese v Praze (7. února...

Manželé Andrea a Mikoláš Růžičkovi zazářili na Česko-Slovenském plese v Obecním domě jako dokonalá dvojice. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvili o rodinných financích a přípravách na ples. Prozradili,...

24. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.