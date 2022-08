Přišla jsem za lékaři a ten den mě řízli, říká Kubišová o akutní operaci

„Cítila jsem se po operaci výborně. Zatím ale nemám uzavřenou medikaci ani vytahané stehy. Všechno je to zatím ještě ve větru. Ale jsem moc šťastná, že jsem doma, to je pravda,“ svěřila se Marta Kubišová (79) v rozhovoru pro pořad Showtime.

„Teď musím jen spát, regenerovat a postupně vyřešit všechny ty nové problémy. Mám teď i bezezbytkovou dietu, jejíž podstatou je vyloučení těžko stravitelných potravin. To je pro mě úplně nové,“ vysvětluje zpěvačka.

Na konci července byla Marta Kubišová převezena do Nemocnice Na Homolce. Důvodem byla perforace střev, kterou prodělala už před dvaadvaceti lety.

Marta Kubišová na premiéře divadelního recitálu Marta (Praha, 9. června 2022)

„Asi měsíc předtím jsem byla na kolonoskopii, tam se však vůbec nic nejevilo špatně. Vrátila jsem se koncem července naprosto zdravá ze Slovenska a najednou tohle. Tak jsem pro jistotu zavolala paní doktorku a pana profesora Neužila. Ti už zařídili vše ostatní, chirurgii a tak dále,“ popisuje.

„Jmenuje se to náhlá příhoda břišní, protože se musí v ten den operovat, když se to rozvine. Naštěstí jsem z minulosti přesně věděla, jak to bolí, když se to stane. Přišla jsem tedy za lékaři už rovnou s diagnózou a oni mě ten den řízli,“ říká Kubišová.

Ve stejný den, co skončila zpěvačka v Nemocnici Na Homolce, v ní byl hospitalizován také její kolega, zpěvák Václav Neckář (78). Udělalo se mu nevolno a přestal hýbat prsty na jedné ruce, které ho brněly. Zpěvák skončil na kapačkách, z nemocnice ho druhý den pustili domů.