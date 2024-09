Připadám si jako znárodněná, posteskla si Marta Kubišová

„Přišel jsem na křest knížky, tak doufám, že tady nebudu muset jako kardiolog zasahovat,“ hlásil Petr Neužil sotva se rozhlédl po místnosti. „Nejsem žádný Home Care, ale rád pomůžu kontrolovat, aby třeba paní Kubišovou lidi moc nevyčerpávali. My už ji máme Na Homolce takzvaně osahanou, tak víme, co si může dovolit, jakou aktivitu snese. Třeba střídání horka a klimatizace jí dobře nedělá, okamžitě nastydne. A každá respirační nemoc jí trochu vadí.“

Vídají se velmi často, protože se z nich stali přátelé, ale jejich schůzky mají vždycky i medicínský charakter. Nicméně den před křtem knihy Michaely Remešové a Jana Adama s názvem Příběhy skryté za písněmi KG, byli společně na premiéře filmového dokumentu Janžurka. „A příští týden nás čeká společná vernisáž v nemocnici Na Homolce. Výstavy se zúčastní svými díly umělci, kteří jsou většinou i mými pacienty,“ říká Neužil.

Marta Kubišová

K těm neslavnějším které dnes ošetřuje, patří Iva Janžurová, Jiřina Bohdalová, která se u něj léčila s plicní embolií a aktuálně z otravy jídlem, a Marta Kubišová. „To je vedlejší produkt, nikoliv cíl,“ říká Neužil. „Je to důsledek usilovné práce, za kterou jsou léta dřiny a odříkání než se vypracujete a zároveň je to určité ocenění profesionalismu, který celý život prosazuji. Proto jsem taky dnes na křtu knihy o Gottových písničkách. Oceňoval jsem jeho profesionální přístup nejen k práci, ale životu vůbec,“ svěřil se.

Karel Gott k jeho pacientům nepatřil, protože žádným kardiovaskulárním onemocněním netrpěl, ale Na Homolku, kde ordinuje i Neužil, chodil často na oddělení ORL s hlasivkami.

Marta Kubišová, která byla kmotrou knihy, udělala všem svou přítomností radost. „Momentálně je to lepší, ale ráno se cítím vždycky mizerně. Kolikrát si myslím, že ten den nedám. Asi je to tlakem, protože teď jsem byla na velké kontrole a pan profesor Neužil říkal, že mám výsledky lepší než před sedmi lety,“ svěřila se zpěvačka.

Marta Kubišová a Petr Neužil na křtu knihy Příběhy skryté za písněmi KG

„Díky tomu, že přestala kouřit klasické cigarety a používá pouze jejich alternativy, je teď její nález na tepnách, který často vede k infarktu, lepší než před sedmi lety, kdy infarkt prodělala. Je dobrá pacientka, udělala velký krok tím, že přestala kouřit běžné cigarety,“ chválí ji Neužil.

Přesto se Marta Kubišová snaží být víc doma než ve společnosti, kam je ovšem nepřetržitě zvaná na různé akce. „Připadám si taková mírně znárodněná. Většinou dlouho odolávám, ale nakonec řeknu: Tak já to zkusím. A pokud dcera může, jde se mnou. Ta to odnáší. Ale dneska mi řekla, že už toho má dost a zůstala doma,“ usmívala se Kubišová.

Před sebou má další povinnosti, ale jaké přesně, to nevěděla. Vše si zapisuje do papírového diáře – a ten si nechala doma. Telefon má nový a neumí s ním zatím pracovat tak dobře, aby ho mohla používat i k tomuto účelu. Mezi její nejbližší přátele patří dva manželské páry, jeden bydlí v patře nad ní. S kolegy ze showbyznysu v kontaktu není.

Marta Kubišová a Aneta Langerová v komorním muzikálu Touha jménem Einodis

„Kdokoliv zavolá, tak s ním promluvím, ale nemám nikoho, komu bych měla sama potřebu volat. Až na Anetu Langerovou. K té mám vztah, jako bych ji sama porodila. Ta mě i navštěvuje,“ říká Marta Kubišová.

Poznaly se blíže před jedenácti lety v Divadle Ungelt, kde vystupovaly obě v muzikálu Touha jménem Einodis věnovanému baronce Sidonii Nádherné. „Aneta je tak laskavý člověk a tak hodný… Sedly jsme si na první pohled,“ říká. Už si ale netroufá na to, aby s ní někde veřejně vystoupila. „Mohla bych přijít na její koncert jako divák, to bych snad zvládla, ale zpívat už ne.“

K umělcům to odjakživa táhne i profesora Petra Neužila, který s mnohými navázal přátelský vztah. „Většina těch celebrit, které léčím, naštěstí nejsou jenom nějaké hvězdičky ale profesionálové. Proto máme velmi dobrý vztah: já mám totiž pozitivní vztah ke každému profesionálovi,“ vysvětluje lékař.

Petr Neužil jako první na světě zavedl v roce 2012 bezdrátový kardiostimulátor do pravé komory srdeční. Deset let poté zavedl první dvoudutinový bezdrátový kardiostimulátor, tedy do pravé síně a pravé komory.

Že by komunikace s takzvanými vipkami byla náročnější než s jinými pacienty, ale popírá. „Já se s tím nemažu, poněvadž pro profesionálního lékaře a zdravotnický personál platí heslo, že standardní postupy vedou ke standardním výsledkům. Jakmile uhnete a chováte se k těm takzvaným celebritám jinak, je to první krok do kriminálu. Protože, když děláte věci jinak u celebrit než u běžných pacientů, může to vést k pochybení standardních postupů. Je třeba udržet moč a stolici, jak já říkám, a taky držet lajnu. V medicíně nejde o žádné geniální výkony, tady hlavně platí postupovat standardně a chovat se racionálně. Pokud váš vztah vede k neracionálnímu chování, pak se spousta věcí neudělá tak, jak se dělat má,“ říká Neužil.

Sám má rád umění všeho druhu. Divadlo, hudbu i výtvarné umění. „Cítím se být trošku kompromitovanou renesanční osobností. Medicína vás požere, takže se díky své profesi nemůžu věnovat psaní, a to bych rád. Napsal jsem dvě beletristické knihy a doufám, že v tom budu pokračovat. Vždycky bylo mým snem stát se spisovatelem, nejsem typický lékař,“ prozradil o sobě Neužil.

I když je pracovně hodně vytížený, vyhoření se nebojí. „Ubráníte se mu tím, že neustále měníte zaběhnuté pracovní postupy a hledáte nové inovativní cesty. Pokud ale ustrnete na denním stereotypu, tak je to špatně, to je ta nejlepší cesta k vyhoření. Sám jsem odmítl řadu funkcí, postů a různých honorovaných aktivit, protože bych neměl čas na medicínu. Ani workoholismus není cesta k vyhoření. Někdy je třeba špatný, protože nemáte čas na odpočinek, ale já nejsem klasický workoholik, protože já si ten čas najít umím,“ dodal Petr Neužil.