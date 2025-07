„Tyhle síťované punčocháče jsou dar, protože ji dobře skryjí. Když mě oblékali jako porotkyni do Česko Slovensko má talent, tak mi pod ně dávali ještě jedny tenounké černé, takže efekt byl dokonalý. Ale ty jsem si dneska nebrala, protože by mi v nich bylo horko,“ prozradila zpěvačka.

U svého kostýmu si prý dlouho nebyla jistá, jestli je pro ni ten pravý a původně uvažovala dokonce o černých legínách, které by ji trošku zeštíhlily. „Nejsem žádná vyžle a nikdy jsem nebyla, jsem prostě holka krev a mlíko,“ říká smířeně.

Marta Jandová na oslavě narozenin svého otce Petra Jandy (22. července 2025)

V červnu na sobě ale začala pracovat. Dvakrát týdně chodila do fitka a k tomu cvičila jógu. Důvodem je podzimní turné, které ji čeká na domácí půdě s českým repertoárem. „Říkala jsem si, že musím být fit. Teď o prázdninách si dávám pauzu, protože chci být co nejvíc s dcerou, ale v září zase na cvičení najedu,“ prozradila.

Záleží jí i na tom, aby se líbila svému manželovi, gynekologovi Miroslavu Vernerovi. S úsměvěm však dodává, že pro něj je přitažlivá za každých okolností. „Sama to nechápu, ale ráno se probudím a slyším: Ty jsi tak krásná. Přitom nemám vyčištěné zuby, jsem opuchlá, ale pro něj jsem nádherná,“ konstatuje zpěvačka.

„Teď jsme byli týden na dovolené v Dolomitech a za celou dobu jsem se líčila jenom jednou, a to kvůli nějaké akci v hotelu. Ale ptala jsem se ho předtím, jestli mu nebude vadit, když si dám oddych od make-upu a on na to: Nebude lásko, ty jsi krásná i bez něj,“ pochvaluje si.

„Mirek mě má myslím opravdu rád takovou, jaká jsem. Je mu jedno, jestli jsem nalíčená, odlíčená, zda jsem přibrala nebo zhubla. Když mě viděl v tomhle kostýmu, prohlásil, že jsem brutálně sexy a to mě potěšilo. Ale řekne mi to, i když si jdu ve flanelovém pyžamu tady na chatě udělat kafe,“ vypráví Marta, která na pozemku svého táty Petra Jandy má vlastní víkendovou chalupu. „A pro mě je manžel samozřejmě taky sexy, i když by se nějaké nedokonalosti jak na jeho, tak i na mém těle našly. On má bříško, já mám bříško...,“ usmívá se.

Marta Jandová a Miroslav Verner (Praha, 19. listopadu 2021)

Na svém muži obdivuje, jak je chytrý. „Vzali jsme na dovolenou i našeho tchána (Miroslav Verner st. je významným egyptologem – pozn. red.), takže v jednu chvíli tam seděli vedle sebe dva Vernerové a dcera Maruška s nimi dělala vědomostní kvíz. Ptala se, kdo objevil jaký prvek, kde stojí která mešita, kdo napsal knihu, o které jsem sama nikdy ani neslyšela… A zatímco já se vůbec nechytala, oni věděli úplně všechno. Paní Paroubková říkala, že její manžel má sexy mozek, tak ten můj je navíc i opticky krásný,“ směje se Jandová.

Na vztahu je podle ní třeba pracovat, i když někteří psychologové tvrdí, že by všechno mělo jít samo a velká dřina v partnerství není na místě. „Se svým dítětem taky neukončím vztah, když mi začne lézt na nervy a platí to i obráceně. Takže i na vztahu k dětem je třeba pracovat. Na každém vztahu, i s kamarády. Jinak to nemá smysl a ti lidi se rozejdou, protože se v průběhu vztahu měníme. My s manželem mluvíme o všem, někdy až moc, ale pomáhá to. Řekneme si, jak se kdo cítí a chápeme se navzájem,“ popisuje zpěvačka.

Právě pro nedostatek komunikace skončil její vztah s německou popovou megahvězdou Sashou. Chodili spolu v době, kdy Marta žila a koncertovala se svojí kapelou Die Happy v Německu. V té době se jí po všech stránkách dařilo. Třetí album kapely s názvem The Weight of the Circumstances se drželo na šestém místě v německé hitparádě. Byl to po letech dřiny pro skupinu, s níž koncertuje Marta dodnes, obrovský úspěch. A k tomu byla zamilovaná.

Se Sashou si pronajali byt v Hamburku a vše se zdálo být zalité sluncem. Zpěvák, v té době obrovský idol všech dívek, se dokonce vyjádřil, že by rád s Martou založil rodinu. Pak ale zničehonic názor změnil a někde zmínil, že dítě nikdy nechtěl a nechce. A tento rozpor, o kterém spolu nikdy nemluvili, způsobil v jejich vztahu trhlinu. Tu se už nepodařilo zacelit a následoval rozchod.

Marta z něj ale vyšla vítězně. I když měla zlomené srdce, dokázala se posbírat a zůstat se Sashou v přátelském kontaktu. Dokonce mu ještě dlouhé roky posílala blahopřání k narozeninám. „Před deseti lety si ale změnil číslo a nové mi nedal,“ konstatuje Marta, která na důležitou epizodu svého života vzpomíná i ve své autobiografické knize Best of.

Sasha se posléze překvapivě stal také otcem. Syna zplodil s partnerkou, která je Martě neuvěřitelně podobná. A taková byla prý i ta před Martou. „Zjevně frčí na tomhle typu ženských,“ říká zpěvačka vyrovnaně.