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Marta Jandová ukázala kalhotky i žirafí tejpy. StarDance jí dává pořádně zabrat

Autor:
  8:37
Marta Jandová trénuje na StarDance. (září 2026)

Marta Jandová trénuje na StarDance. (září 2026) | foto: Instagram @marta.jandova

Marta Jandová trénuje na StarDance, na Instagramu ukázala „žirafí“ tejpy. (září...
Marta Jandová trénuje na StarDance, na Instagramu ukázala „žirafí“ tejpy. (září...
Marta Jandová ve StarDance XIV (2026)
Marta Jandová, Martin Prágr
85 fotografií
Marta Jandová se naplno připravuje na čtrnáctou řadu StarDance. Náročné taneční tréninky už se podle fotografií, které zpěvačka zveřejnila na sociálních sítích, podepisují na jejím těle. Před zrcadlem v tanečním sále ukázala část odhaleného těla s tejpovacími páskami. A jako obvykle si z celé situace udělala legraci.

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Marta Jandová zveřejnila několik fotografií z tanečního tréninku. Na snímcích má na těle tejpovací pásky, mimo jiné v oblasti beder, stehna a hýždí. Část oblečení si přitom stáhla tak, aby bylo možné tejpy na těle vidět.

„Cvičme v rytme… Když už ‚tejpa‘, tak jedině se žirafama,“ napsala zpěvačka k fotografiím na Instagramu. Zároveň označila svého tanečního partnera Martina Prágra a dodala: „Martin mě nešetří.“

Jandová se letos stane jednou ze soutěžících čtrnácté řady StarDance. Její tanečník se v soutěži objeví už popáté. V minulých řadách tančil například s Gabrielou Soukalovou, Ivou Kubelkovou nebo Martou Dancingerovou.

Marta Jandová trénuje na StarDance. (září 2026)
Marta Jandová trénuje na StarDance, na Instagramu ukázala „žirafí“ tejpy. (září 2026)
Marta Jandová trénuje na StarDance, na Instagramu ukázala „žirafí“ tejpy. (září 2026)
Marta Jandová ve StarDance XIV (2026)
85 fotografií

Na taneční parket se Jandová původně příliš nehrnula. V oficiálním profilu České televize uvedla, že několik let pozvánky do soutěže odmítala, mimo jiné proto, že její dcera Maruška byla ještě malá. Letos už ale nabídku přijala. O svém tanečním partnerovi měla poměrně jasnou představu.

„Hodně jsem přemýšlela, s kým bych chtěla tančit. Vůbec jsem si nedokázala představit, kdo by to měl být. A vysnila jsem si někoho, s kým to nebude jen dril, ale také sranda. Protože já chci obojí! Nechci tančit jen kvůli úspěchu, chci si to užít a mít vedle sebe někoho, kdo mě opravdu povede, kdo mi dá i pořádně zabrat, ale taky dokáže říct: Neboj, to zvládneš! Já totiž potřebuju i pochválit. Takže když jsem uviděla Martina, pomyslela jsem si, že jsem ve správných rukou. Už teď se těším,“ svěřila se.

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Přípravu na soutěž nepodceňuje. Na taneční dril se připravovala už před začátkem soutěže a chodila také do posilovny, prozradila v červnovém rozhovoru pro iDNES.cz.

Prágr má se StarDance bohaté zkušenosti. V předchozích řadách se dostal až do finále s herečkou Martou Dancingerovou, se kterou obsadil druhé místo. Nyní bude jeho taneční partnerkou právě Jandová.

Čtrnáctá řada StarDance odstartuje v sobotu 10. října 2026. Přímé přenosy budou diváci sledovat na ČT1 každou sobotu od 20 hodin, celkem je naplánováno deset soutěžních večerů. Finále je podle aktuálního programu naplánováno na sobotu 12. prosince.

O hodnocení tanečních výkonů se letos postará čtyřčlenná porota ve složení Zdeněk Chlopčík, Tatiana Drexler, Richard Genzer a Jana Burkiewiczová. Chlopčík se do poroty vrací po vynechaném třináctém ročníku, zatímco pro Burkiewiczovou půjde o první účast v porotě StarDance. Diváky budou pořadem v rolích moderátorů stejně jako v předchozích řadách provázet Marek Eben a Tereza Kostková.

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