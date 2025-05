„Když jsem se odstěhovala do Německa, neměla jsem vůbec žádné peníze a musela jsem si půjčovat, abych měla zaplacené pojištění a telefon. Peníze mi půjčovala maminka mého prvního manžela, u které jsme bydleli, ale nevydělávali, protože jsme byli muzikanti furt ve zkušebně, ve studiu a hráli za pizzu a benzín,“ popsala Jandová.

„Ale psala jsem si papír, protože to nebyla moje maminka. I když se ke mně chovala jako vlastní, protože ta moje pár let předtím zemřela, strašně jsem to chtěla splatit. Naučila jsem se šetřit,“ popsala Jandová.

Trvalo to sedm let. „Když jsme začali být slavní a měla jsem první peníze, že už jsem nebyla v mínusu a mohla jí dát třeba 500 marek, tak jsem byla na sebe strašně pyšná,“ říká zpěvačka, která v současné době jezdí s německou i českou kapelou.

Cestování na turné ale nesnáší, i když v Německu je to pohodlnější než u nás. „Tam se jezdí delší vzdálenosti, tak jsou autobusy s postelemi. Naskáčete tam s celou kapelou, dáte si vínko a ráno jste na místě, kde je koncert,“ říká Jandová s tím, že v Česku jezdí jen autem a všechny kapely se pak v noci potkávají na benzínkách. „Kluci si po koncertě dávají pivko a chtějí furt čůrat. Ale furt. Takže zastavujeme každou půlhodinu,“ stěžuje si Jandová.

Kromě zpívání moderuje také v rádiu a vychovává dvanáctiletou dceru. Na její dospívání a randění s kluky zatím moc připravená není. „Řekla jsem jí, že až bude mít přítele, tak na všechny dovolené budu jezdit s nimi. Budu sedět v tom letadle s ní a držet ji za ruku a až umřu, bude muset cestovat s mojí urnou nebo si ze mě udělá takový diamant na krk,“ směje se Jandová.