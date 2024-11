Nechala jsem si odstranit prsa i vaječníky, překvapila zpěvačka Marta Jandová

„Část naší rodiny mě poslala k doktorovi, abych jela na genetické testy. Tam se zjistilo, že mám jednu genetickou vadu, stejně jako herečka Angelina Jolie,“ popsala Marta Jandová v rozhovoru pro pořad Showtime.

Zpěvačka a moderátorka v knize popisuje, jak se s celou situací srovnávala. „Píšu tam také, co všechno jsem udělala proto, aby moje dcera nemusela v dětství plakat na hrobě maminky, jako jsem musela plakat já,“ svěřila.

Riziko vzniku rakoviny vaječníků měla podle lékařů kolem šedesáti procent. „Riziko rakoviny prsou pak bylo kolem osmdesáti až devadesáti procent,“ říká s tím, že typ rakoviny, který měla její maminka Jana (†46) a který hrozil i jí, lékaři většinou objeví pozdě a je velmi těžké ho léčit.

„Já jsem se nebála ani tak o sebe, ale hlavně o Marušku, abych ji mohla v životě doprovázet déle, než mohla moje maminka mě,“ popsala zpěvačka. S manželem, gynekologem Miroslavem Vernerem, má jedenáctiletou dceru Marii.

Dcera Petra Jandy ze skupiny Olympic doufá, že zveřejněním informace pomůže v případném rozhodování dalším lidem. „Když se to objevilo v tisku, tak jsem Angelinu Jolie nejdřív nechápala. Když jsem pak zjistila, že mám to samé, tak jsem jí byla vděčná, že to udělala přede mnou, že jsem se necítila tak sama,“ dodává.