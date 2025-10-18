Manžel chce pracovat, Marta Jandová cestovat. Dřív než budou staří

Na poslední desku Štefana Margity napsala a s operním pěvcem nazpívala duet Stopy. „Měl jsem strach, aby to nebyl rock’n‘roll, to bych nedal, ale je to opravdu nádherná písnička,“ vyznal se operní pěvec na křtu svojí desky Andělé strážní. Krom Marty na ní zpívá s dalšími devíti zpěvačkami a těžko vybrat, který song je nejlepší.
„Ten text vznikl v době, kdy jsem psala svoji autobiografickou knihu Best of, která vyšla loni. Měla jsem k němu i částečně melodii. Když mi pak Štefan zavolal, že už za půl roku bude točit desku, začala jsem ho hledat. Pak jsem ho dokončila, ale bála se mu ho poslat. Ale byl z té písničky hrozně nadšený,“ popisuje Marta zrod duetu Stopy. „Pro mě je ta básnička tak důležitá, že ji dokonce mám na zadní straně své knihy. Je o štěstí. O tom, že ho musíme hledat v sobě,“ dodává.
Pro Martu je štěstí rodina. Manžel Miroslav Verner, který je gynekologem, a dcera Maruška. „Stíhám obojí. Práci i rodinu. Řekla bych, že nejvíc se věnuji svojí dceři. Samozřejmě už je velká a tolik mě nepotřebuje, tak není problém, když mám odjet třeba na turné do Německa. Ale teď v září a říjnu ji hlavně vozím z jednoho kroužku na druhý a je to moc fajn, i když je toho hodně. V létě mám ale vždycky prázdniny. Nemusím ani do rádia, kde jsem jinak každý den. Kromě koncertů a těch jsem zase tolik neměla, jsem teď nemusela nic. Nefotila jsem, nenatáčela, takže jsem si léto fakt užila. Akorát mám pocit, že bylo strašně krátké,“ svěřila se.
Myslí také do budoucna. „Říkáme si s manželem, že jednoho dne bychom rádi víc cestovali. Hrozně bychom chtěli žít třeba tři měsíce ve Valencii, dalšího čtvrt roku v Alpách, pak v Krkonoších…, prostě cestovat. Stačilo by nám pronajmout si malý pokoj s jednou postelí. A do toho bychom se třeba učili ještě jazyky,“ říká Marta, která má pro cizí řeči velké nadání. „Ale manžel by rád ještě nějakou dobu pracoval. Má soukromou ordinaci, která frčí a baví ho to. Já ho jenom upozorňuji, abychom jednou nebyli na to cestování moc staří,“ vypráví.
„Nejradši bych byla, kdybychom do toho šli hned. Manžel oslavil právě osmačtyřicet, mně je padesát jedna a těch sil máme dost. Ale je to i tím, že hodně cvičíme, staráme se o sebe. Ale jak jsem říkala, teď je to nereálné. Tak třeba v jeho šedesáti by bylo super seknout s prací. To má člověk, myslím, ještě dost energie. A dcera říká, že by možná mohla být gynekoložkou a převzít po něm ordinaci. Což ovšem nebude za těch pár let, na to je třeba delší čas, když je jí teprve dvanáct. A slíbila tatínkovi, že by tam u ní mohl občas pracovat,“ směje se Marta.
Na křest desky přišla s novým účesem. „Normálně mám kudrnaté vlasy, ale jednou měsíčně chodím na barvu, protože už šedivím, tak mi dneska kadeřnice řekla, že mi je narovná. Přišlo mi to pro tuto událost dobrý nápad,“ vysvětlovala.
Narozeniny manžel slaví nerad. Ale Marta ho přiměla k tomu, aby padesátku za dva roky jen tak nepřešel. „Takže už začínám plánovat oslavu, protože bych chtěla, aby to byl zážitek na celý život,“ prozrazuje.
Ona od něj dostává k významným událostem hodnotné šperky. Ale nevadila by ji prý ani obyčejná bižuterie. „Já nejsem moc holka, která potřebuje mít značkově věci. Hlavně aby to bylo hezké,“ vypráví.
Její manžel zbožňuje kávu a jak spolu hodně cestují, ne vždy si ji může v adekvátní kvalitě dopřát. Proto si přál k narozeninám cestovní kávovar. „Je nabíjecí, takže se nemusí zasouvat do elektřiny,“ prozrazuje Marta, že mu přání splnila.
Stejně jako její kolegyně i ona vystoupí příští rok s Margitou na koncertě k jeho sedmdesátinám. „Když někdo zpívá rád, tak je jedno, jestli jde o operního pěvce nebo rockového zpěváka,“ hodnotí Marta natáčení společného duetu. „Horší bylo tu písničku napsat tak, aby se hodila jemu i mně do repertoáru a aby nás propojila. A to se, myslím, podařilo,“ dodává spokojeně.
|
18. října 2025