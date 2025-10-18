Manžel chce pracovat, Marta Jandová cestovat. Dřív než budou staří

Autor:
Je jí jedenapadesát, ale už má promyšleno, co bude dělat za dvanáct let. To bude manželovi Marty Jandové šedesát, takže si budou moci dopřát, po čem touží. A tím je cestování. Rádi by strávili na různých místech světa více času než dosud. Nejméně tři měsíce.
Marta Jandová (2. října 2025)

Marta Jandová (2. října 2025) | foto: Supraphon

Marta Verner Jandová a její manžel Miroslav Verner
Marta Jandová a Miroslav Verner (Praha, 19. listopadu 2021)
Marta Jandová
Monika Absolonová, Štefan Margita a Marta Jandová (2. října 2025)
35 fotografií

Na poslední desku Štefana Margity napsala a s operním pěvcem nazpívala duet Stopy. „Měl jsem strach, aby to nebyl rock’n‘roll, to bych nedal, ale je to opravdu nádherná písnička,“ vyznal se operní pěvec na křtu svojí desky Andělé strážní. Krom Marty na ní zpívá s dalšími devíti zpěvačkami a těžko vybrat, který song je nejlepší.

„Ten text vznikl v době, kdy jsem psala svoji autobiografickou knihu Best of, která vyšla loni. Měla jsem k němu i částečně melodii. Když mi pak Štefan zavolal, že už za půl roku bude točit desku, začala jsem ho hledat. Pak jsem ho dokončila, ale bála se mu ho poslat. Ale byl z té písničky hrozně nadšený,“ popisuje Marta zrod duetu Stopy. „Pro mě je ta básnička tak důležitá, že ji dokonce mám na zadní straně své knihy. Je o štěstí. O tom, že ho musíme hledat v sobě,“ dodává.

Monika Absolonová, Štefan Margita a Marta Jandová (2. října 2025)

Pro Martu je štěstí rodina. Manžel Miroslav Verner, který je gynekologem, a dcera Maruška. „Stíhám obojí. Práci i rodinu. Řekla bych, že nejvíc se věnuji svojí dceři. Samozřejmě už je velká a tolik mě nepotřebuje, tak není problém, když mám odjet třeba na turné do Německa. Ale teď v září a říjnu ji hlavně vozím z jednoho kroužku na druhý a je to moc fajn, i když je toho hodně. V létě mám ale vždycky prázdniny. Nemusím ani do rádia, kde jsem jinak každý den. Kromě koncertů a těch jsem zase tolik neměla, jsem teď nemusela nic. Nefotila jsem, nenatáčela, takže jsem si léto fakt užila. Akorát mám pocit, že bylo strašně krátké,“ svěřila se.

Myslí také do budoucna. „Říkáme si s manželem, že jednoho dne bychom rádi víc cestovali. Hrozně bychom chtěli žít třeba tři měsíce ve Valencii, dalšího čtvrt roku v Alpách, pak v Krkonoších…, prostě cestovat. Stačilo by nám pronajmout si malý pokoj s jednou postelí. A do toho bychom se třeba učili ještě jazyky,“ říká Marta, která má pro cizí řeči velké nadání. „Ale manžel by rád ještě nějakou dobu pracoval. Má soukromou ordinaci, která frčí a baví ho to. Já ho jenom upozorňuji, abychom jednou nebyli na to cestování moc staří,“ vypráví.

Marta Jandová a Miroslav Verner (Praha, 19. listopadu 2021)

„Nejradši bych byla, kdybychom do toho šli hned. Manžel oslavil právě osmačtyřicet, mně je padesát jedna a těch sil máme dost. Ale je to i tím, že hodně cvičíme, staráme se o sebe. Ale jak jsem říkala, teď je to nereálné. Tak třeba v jeho šedesáti by bylo super seknout s prací. To má člověk, myslím, ještě dost energie. A dcera říká, že by možná mohla být gynekoložkou a převzít po něm ordinaci. Což ovšem nebude za těch pár let, na to je třeba delší čas, když je jí teprve dvanáct. A slíbila tatínkovi, že by tam u ní mohl občas pracovat,“ směje se Marta.

Na křest desky přišla s novým účesem. „Normálně mám kudrnaté vlasy, ale jednou měsíčně chodím na barvu, protože už šedivím, tak mi dneska kadeřnice řekla, že mi je narovná. Přišlo mi to pro tuto událost dobrý nápad,“ vysvětlovala.

Narozeniny manžel slaví nerad. Ale Marta ho přiměla k tomu, aby padesátku za dva roky jen tak nepřešel. „Takže už začínám plánovat oslavu, protože bych chtěla, aby to byl zážitek na celý život,“ prozrazuje.

Marta Jandová

Ona od něj dostává k významným událostem hodnotné šperky. Ale nevadila by ji prý ani obyčejná bižuterie. „Já nejsem moc holka, která potřebuje mít značkově věci. Hlavně aby to bylo hezké,“ vypráví.

Její manžel zbožňuje kávu a jak spolu hodně cestují, ne vždy si ji může v adekvátní kvalitě dopřát. Proto si přál k narozeninám cestovní kávovar. „Je nabíjecí, takže se nemusí zasouvat do elektřiny,“ prozrazuje Marta, že mu přání splnila.

Stejně jako její kolegyně i ona vystoupí příští rok s Margitou na koncertě k jeho sedmdesátinám. „Když někdo zpívá rád, tak je jedno, jestli jde o operního pěvce nebo rockového zpěváka,“ hodnotí Marta natáčení společného duetu. „Horší bylo tu písničku napsat tak, aby se hodila jemu i mně do repertoáru a aby nás propojila. A to se, myslím, podařilo,“ dodává spokojeně.

18. října 2025
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Aneta Krejčíková fotila ve spodním prádle. Nemusíte psát oukej a hratelný, říká

Aneta Krejčíková (34) dva roky po operaci prsou zapózovala v reklamní kampani na spodní prádlo a ukázala své křivky. Herečka se výsledkem focení pochlubila na svém Instagramu a popsala, jak vnímá...

Bez vrásky, ale kráska není. Ryanová, Kidmanová i Bluntová to přehánějí s úpravami

Hladké čelo, porcelánový obličej jen s minimálními vráskami a křečovitý úsměv s napíchanými rty. Tak nyní vypadá hodně hollywoodských hereček, které podlehly trendu věčného mládí. Zřejmě jim nevadí,...

S Čechem už bych nechodila, říká vnučka Reginy Rázlové Emilie Diatta

Herečka Regina Rázlová představila v Show Jana Krause svou vnučku. Jmenuje se Emilie Diatta, je režisérka, a do svých 13 let žila ve Francii. Příchod do Čech pro ni byl šok a i když jí vztah s Čechem...

Romantika na jachtě. Katy Perry strávila víkend s expremiérem Trudeauem

I když se spekulovalo o tom, že vztah Katy Perry (40) a bývalého kanadského premiéra Justina Trudeau (53) byl jen krátkým milostným románkem po zpěvaččině rozchodu s hercem Orlandem Bloomem, opak je...

První díl nahé seznamky skončil happy endem, Mirka našla svého námořníka

Česko-slovenská verze pořadu Naked Attraction odstartovala ve středu na televizi Óčko, která ten den trhla rekord ve sledovanosti. Lásku hledala sympatická Mirka (41) a příběh skončil šťastně.

Pořídila jsem si sad v Itálii, pěstuji citrony i olivy, říká herečka Špindlerová

Petra Špindlerová (53), známá jako Hanička ze seriálu Rodinná pouta, promluvila o svých dvou velkých vášních – józe a Itálii. V rozhovoru pro iDNES.cz se herečka svěřila s tím, co pro ni každodenní...

18. října 2025

Manžel chce pracovat, Marta Jandová cestovat. Dřív než budou staří

Je jí jedenapadesát, ale už má promyšleno, co bude dělat za dvanáct let. To bude manželovi Marty Jandové šedesát, takže si budou moci dopřát, po čem touží. A tím je cestování. Rádi by strávili na...

18. října 2025

Britský princ Andrew se vzdává titulu vévody z Yorku

Britský princ Andrew v pátek oznámil, že se vzdává titulu vévody z Yorku po letech kritiky za své chování a spojení se zesnulým americkým finančníkem Jeffreyem Epsteinem.

17. října 2025  20:48

Brečet jsem ho viděl jen třikrát. Polívka ml. o vztahu s tátou Bolkem i líbání s kolegyní

Premium

V moravské metropoli bude se svým otcem zkoušet jejich novou divadelní hru. A do kin brzy půjdou hned tři filmy – horor a dvě komedie –, ve kterých se objeví. Herec Vladimír Polívka nicméně hodlá...

17. října 2025

Osmany Laffita oslavil šedesátiny. Jsem malý a mám rád velké věci, říká návrhář

Osmany Laffita oslavil 60. narozeniny, které by mu hádal jen málokdo. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvil kubánský módní návrhář, který oblékal například Ivanu Trumpovou, Sharon Stone či Eltona Johna...

17. října 2025  15:30

Brigitte Bardotová je v nemocnici, filmová ikona podstoupila operaci

Brigitte Bardotová (91) byla podle deníku Nice-Matin hospitalizována v soukromé nemocnici Saint-Jean v Toulonu, kde měla před třemi týdny podstoupit operaci.

17. října 2025  13:21

Z princezny moderátorkou nejodvážnější show. Kdo je Monika Timková?

Herečka Monika Timková se v posledních měsících stala tváří jedné z nejdiskutovanějších televizních show současnosti. Diváci, kteří si ji pamatují z pohádky Princezna a písař nebo ze seriálu Slunečná...

17. října 2025

Eminem se znovu stane dědečkem. Jeho dcera Alaina čeká první dítě

Rapper Eminem (52) bude podruhé dědečkem. Jeho nejstarší dcera Alaina Marie Scottová (32) oznámila, že se svým manželem Mattem Moellerem čekají první společné dítě.

17. října 2025  12:29

Belgický palác reaguje na spekulace o milostném románku korunní princezny

Na sociálních sítích se hojně sdílí fotografie, která v neformálním prostředí zachycuje dva dědice evropských trůnů – belgickou korunní princeznu Elisabeth a lichtenštejnského prince George. Snímek...

17. října 2025  11:11

Pro známé lidi jsou soukromé věci citlivé, říká Dua Lipa o tajení snoubence

Callum Turner (35) je britský herec a model, známý například svými filmovými rolemi Thesea Scamandera ve filmech Fantastická zvířata. Od roku 2024 je jeho partnerkou zpěvačka Dua Lipa (30). V červnu...

17. října 2025  9:38

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Nechuť k divadlu mi odstartovala těžká bouračka, říká Lucie Zedníčková

Herečka Lucie Zedníčková (56) na otevření turecké restaurace v Praze mimo jiné prozradila, co nesmí mít na talíři. V rozhovoru pro iDNES.cz přiznala, že se snaží žít především přítomností a na...

17. října 2025

Mluvili jsme o dalším dítěti, ale nakonec zůstaneme u třech, říká Tomáš Klus

Tomáš Klus má s manželkou tři děti a tento počet je prý definitivní. Ale ještě nedávno prý Tamara uvažovala, že by si pořídili miminko. Nakonec však zvítězil „zdravý rozum.“ Klusovi jsou rádi, že se...

17. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.