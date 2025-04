Dcera chce vědět, jestli jí hrozí rakovina, přiznala Marta Jandová

„Napsalo mi neuvěřitelné množství žen. Některé mají za sebou podobné zákroky jako já, jiné zrovna zjistily, že mají stejnou diagnózu a na operaci se chystají a další v současné době čekají na výsledky genetických testů,“ vypráví Marta Jandová.

„Dokonce jsem teď měla svoji první přednášku v Mladé Boleslavi, kde se sešlo osmdesát žen a každá jsme tam vyprávěla svůj příběh. Netušila jsem, že je nás s mutací genu BRCA tolik! A že tolik žen podstoupilo všechny ty operace a nemají problém o tom takhle otevřeně mluvit. Ptaly se mě na věci, které mi přišly chvílemi už hodně osobní, ale stejně jsem na ně odpověděla, protože jsem si řekla, že si musíme navzájem pomoct,“ popisuje svoji zkušenost zpěvačka.

V sedmnácti přišla o maminku, která zemřela na rakovinu vaječníků. Po ní odešel dědeček František, onemocněl rakovinou tlustého střeva. A za dalších pár let ztratila bratra, jenž měl zhoubný nádor na mozku.

Proto se před před sedmi lety rozhodla podstoupit speciální vyšetření, které odhalilo, že má mutaci genu BRCA 1 a tím pádem vysokou pravděpodobnost, že onemocní rakovinou prsu nebo ženských orgánů. Vzápětí se rozhodla k radikálnímu řešení – mastektomii a hysterektomii. Prsa i vaječníky s dělohou si nechala z preventivních důvodů odstranit. Teď v ní hlodá otázka, jak je na tom její jedenáctiletá dcera Marie, protože tento gen bývá dědičný.

„Samozřejmě, že bych si to přála vědět, ale nesmím. Tyto testy se nedělají dřív než v osmnácti. A na druhé straně je to tak možná lepší. Protože kdybych věděla, že Maruška ten gen má, byla bych asi hodně nervózní,“ říká. „Já sama jsem ráda, že jsem ho u sebe zjistila až takhle pozdě, protože nevím, jak by se mi s tou informací žilo, kdybych ji znala dřív. Snažili jsme se o miminko a těhotenství je taková hormonální bouře, že bych asi byla v šíleném stresu. Takže jsem šťastná, že jsem to přežila, a testy si nechala udělat až po čtyřicítce.“

Dcera má ještě spoustu času, ale už teď je rozhodnutá, že jakmile dovrší plnoletosti, nechá se testovat. „Co se týká této nemoci nebo mého zdravotního stavu, je obeznámená se vším. Neříkám jí nic, na co by se mě sama nezeptala, pouze jí odpovídám na otázky,“ vysvětluje Marta Jandová.

„Nedávno chtěla vědět, co bych jí poradila v případě, že by její testy byly pozitivní. Tak jsem jí řekla, že nevím. Samozřejmě mám nějaký názor, ale nemůžu jí ho vnucovat, musí se sama rozhodnout. A jenom její rozhodnutí bude to správné. Každý máme svoje tělo, své pocity, nechci ji do ničeho nutit,“ říká zpěvačka.

Díky hormonální náhražce, kterou od chvíle, kdy jí odebrali vaječníky, bere, se cítí skvěle. A dobře i vypadá. Přestala si rovnat vlasy, začala nosit brýle a obojí jí sluší. S „novým“ účesem přišla i na křest alba Bombarďák kapely Olympic.

Obal CD Bombarďák kapely Olympic

„Zatím jsem ho neslyšela celé, jenom nějaké útržky, protože kdykoliv jsem s tátou, vždycky mi všechno pouští,“ říká. „Ale četla jsem texty a moc se mi líbily. Čuměla jsem, co mu napsal Robert Kodym (Uřvaná Lilith, Bombarďák),“ říká uznale.

Zároveň přiznává, že neumí tátovi sdělit otevřeně negativní názor. „Když se mi něco nelíbí, což se nestává často, raději neřeknu nic. Protože každý cítí hudbu jinak, líbí se mu něco jiného. Takže nekritizuji a raději vypíchnu to, co mě opravdu zaujalo,“ popisuje proces „schvalování“ otcových písniček.

Stejně jako Petr Janda se svojí rodinou i Marta s Marií a manželem gynekologem Miroslavem Vernerem trávili jarní prázdniny v Americe. Každý byl však na Floridě v jiný čas. „Naše Maruška měla prázdniny jindy než moje sestry, takže jsme se tam o dva týdny minuli,“ vysvětluje zpěvačka, která tentokrát hodně cestovala.

„Půjčili jsme si auto a každý den jsme byli jinde. Na Mysu Canaveral, odkud startují rakety do vesmíru, v zábavných parcích, v Universal Studios na Harrym Potterovi… Udělali jsme si takový okruh. A jeden den pak strávili u moře, protože nám počasí přálo,“ popisuje.

Zpěvaččina dcera už chodí do šesté třídy a její učivo Marta občas nestíhá. „V zeměpisu probírají vodu, jezera a podobné věci, a tam se necítím tak silná v kramflecích. Ale začala se už učit sama a některou látku probírá i s tatínkem. A když ji potřebuji vyzkoušet z něčeho, co sama neumím, používám umělou inteligenci. Ofotím stránky, které se má naučit, umělá inteligence mi z toho vytvoří otázky a dá mi k nim i odpovědi, abych věděla, jestli mi Maruška odpovídá správně,“ popisuje Marta.

„Člověk jí nesmí věřit stoprocentně, ale je velmi zajímavé vidět, co všechno umělá inteligence umí. Občas, když potřebuji něco vyhledat, používám ji jako Google. Ale jednou mi řekla špatné datum nějaké historické události, já ho pak použila během vysílání v rádiu a byla jsem trošku za blbce. Od té doby si raději všechno ověřuji,“ vypráví.

Marta Jandová (31. března 2025)

Na Frekvenci 1 má pro sebe od pondělí do pátku v rámci dopoledního vysílání celou hodinu. „Mluvím tam o věcech, které mě právě napadají, které jsem vyčetla nebo se zrovna dějí. Každý den je jiný,“ popisuje.

Ráda píše básničky, takže když byla vyzvána Štefanem Margitou, aby si s ním zazpívala příští rok v květnu na jeho koncertě v O2 areně, napsala hned nový duet. „Ta písnička je o vášni života, o tom, že se člověk nesmí vzdávat, ale jít svému štěstí naproti,“ popisuje. „Já totiž nejsem z těch, kteří by nad nepřízní osudu fňukali, naopak se vždycky snažím najít něco pozitivního.“

Usedne také znovu v porotě mezinárodní pěvecké soutěže Bon Art Junior Fest, jejíž finále se uskuteční v říjnu v Divadle Hybernia. „Baví mě sledovat jak daleko spousta těch přihlášených děti ve svém věku hudebně je,“ říká. Nedávno se nečekaně setkala s dívkou, které před lety dala svůj hlas. „Byla jsem v Národním divadle na představení Valérie a týden divů a hlavní roli tam hrála Aneta Kalertová. Je to velký mladý talent, má i svoji kapelu,“ vypráví.

Marta Jandová

Její dcera se už také začíná hudebně projevovat. Hraje na klavír a krásně zpívá. „Na jednu stranu bych si pro ni přála, aby se věnovala nějakému uměleckému směru, protože je talentovaná, ale na druhé si říkám, že kdyby si měla projít tím co já… Občas slyším, že umím h… a bez svého táty bych byla h…,“ šokuje zpěvačka, která navzdory tomu, že svoji hudební kariéru odstartovala v Německu, kde se s kapelou Die Happy i proslavila a posléze moderovala tamní televizní pořady, je ještě dnes neprávem osočována z protekce.

„Představit si, že by moje dcera musela snášet takovéhle věci, je pro mě děsivé. Zatím má čas a uvidíme, kam ji život povede,“ říká Marta Jandová, která koncertuje jak se svojí českou kapelou tak s německou Die Happy.