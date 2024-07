Nesnáším kocovinu. Na tréninky StarDance budu svěží, říká Marta Dancingerová

Jaká jsou vaše očekávání před tréninky StarDance?

Marta Dancingerová: Jsem zvědavá, co ve mně bude, protože to nedokážu odhadnout. Těším se, až mi Martin něco ukáže a řekne: No, tak pojď, zkus to! Uvidíme, jestli narazíme na nějaké hranice. Moc mě zajímá, jak to vlastně bude probíhat a zda se budu postupně zlepšovat. Je tam spousta otázek.

Jak se dají maximalizovat taneční schopnosti známých dam, v čem tkví ten trik?

Martin Prágr: Myslím si, že to poznáme na prvním tréninku. Uvidíme, co budeme maximalizovat a co minimalizovat. Ono se to nyní těžko hodnotí. My jsme spolu žádné taneční kroky nevyzkoušeli, takže teď se těším na ten první trénink, kdy nám to ukáže, co v Martičce je. (smích)

Marta Dancingerová: Já bych chtěla na prvním tréninku mít takový vhled do Martinovy hlavy, abych si mohla přečíst jeho myšlenky.

Martin Prágr: To poznáš.

Marta Dancingerová: Myslím, že to poznám a bude to dobré.

Jaký je váš program? Musí Marta dodržovat nějaký speciální režim? Například, že nebude pít den předem alkohol a ani sklenku na noc?

Marta Dancingerová: To mi nedělej.

Martin Prágr: Určitě jí nebudu posílat, co má nebo nemá jíst. Kdyby přišla na trénink s čtyřmi promile, čtyři dny po sobě, tak asi zavelím. Ale to se určitě nestane. My oba jsme milovníci kávy, takže myslím, že zůstaneme u ní.

Marta Dancingerová: Přesně tak, budeme pít kávu. Nesnáším mít kocovinu a tohle už fakt nedělám. Takže budu svěží. Začneme trénovat až koncem července. Budeme se ještě připravovat a střádat síly, budeme doma s našimi rodinami. Budu jim psát doma recepty, co můžou vařit až do Vánoc a já budu skákat přes švihadlo, jak jsem slíbila. A potom na to teprve vlítneme.

Vidíte výhodu v tom, že je Marta drobná, tudíž se budou moci použít zvedačky?

Marta Dancingerová: Marta je drobná, ale má závratě, takže to bude muset být něco přízemního.

Martin Prágr: Uvidíme na prvním tréninku. Všechno, co se bude hodit.

Marta Dancingerová: Na zvedačky se těším, protože mi přijde hrozně hezký pocit, že bych Martinovi úplně věřila, že je to v jeho moci. To mě baví.

Ještě by třeba stálo za to Martu dopředu upozornit kvůli porotě, protože ta kolikrát umí ostře zkritizovat docela vydařené choreografie.

Martin Prágr: Řešili jsme, že tu porotu nevnímáme, respektive já ji určitě nevnímám. Marta je nacítěná stejně, jak jsem již zjistil. Jde hlavně o to, zatančit nejlépe, jak budeme umět. Budeme se na to soustředit.

Marta Dancingerová: Já si to představuji tak, že na tréninku si řekneme: Když se nám tohle povede, tak tam si dáme bod, že je to super, že se nám to podařilo a za to jsme rádi. Myslím si, že si to budeme sami takhle hodnotit.