„Před rokem jsem se začala učit první taneční kroky, učila jsem se nechat vést… a netušila jsem, jakou symboliku to celé pro mně bude mít dál,“ vzpomíná Dancingerová na své úspěšné působení v taneční soutěži StarDance, kam ji ještě v listopadu chodil povzbuzovat otec jejího syna Marek Pospíchal.

Dancingerová ale prozradila, že od té doby se mnohé změnilo. „Rozchod, stěhování, spousta práce, spousta nového. Jedna lekce krůčků za druhou a ,,živák“ každý den,“ popsala s tím, že nyní si vydechla. „Roste prostor pro nový začátek,“ dodala.

S o 14 let starším hercem Markem Pospíchalem se dala Dancingerová dohromady ve svém prvním angažmá po škole ve Švandově divadle a brzy se jim narodil syn Antonín. Pospíchal má z manželství s herečkou Barborou Valentovou ještě další dva syny – Jana a Václava.

V minulosti Dancingerová říkala, že je výhoda mít za partnera herce. „Myslím, že pro někoho, kdo není takzvaně od fochu, je dost těžké pochopit chod natáčení a divadla. To, že každý týden vypadá jinak. Neexistuje moc nějaký pracovní řád a pravidelnost. Ale pokud se ptáte na tohle, texty si doma moc nenahazujme. (smích) Když už jsme spolu, tak si spíš chceme říkat, co máme na srdci my, a ne co mají na srdci scenáristé.“