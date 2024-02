Postavy, které hraju, si kradu v reálném životě, říká Marta Dancingerová

Ačkoliv už za sebou měla na dvě desítky epizod v Ordinaci v růžové zahradě, přelomovým seriálem se pro Martu Dancingerovou staly především Kukačky z roku 2021, v nichž měla jednu z hlavních rolí. Úspěšné komediální drama inspirované skutečným případem záměny dětí v porodnici vzbudilo kladné reakce recenzentů a vysokou sledovanost diváků. I o tom promluvila v rozhovoru pro týdeník 5plus2.

Máte velkou rodinu, malého synka a také syny partnera z jeho prvního manželství. Dotklo se vás téma záměny dětí v seriálu Kukačky o to silněji?

Víte, možná se mě to dotýká teď zpětně víc než tenkrát při natáčení. Můj syn totiž dorostl přesně do věku, kdy jsme v seriálovém příběhu zjistili, že jsou kluci vyměnění. Takže když se teď na našeho Toníčka podívám, tak si na to občas vzpomenu. Třeba i tím, jak by to natáčení zvládl. Viktor (Sekanina, představitel seriálového chlapce Jakuba, pozn. red.) byl hodně pečlivý a soustředěný. Ale jinak mi při natáčení pomáhalo, že jsem máma, dokázala jsem si spoustu těch situací lépe představit, než kdybych dítě neměla vůbec.