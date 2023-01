Diváci Kukaček mě poznávají podle hlasu, diví se Marta Dancingerová

Postřehla jste divácký zájem Kukaček i v osobním životě? Když se jdete někde projít nebo nakupovat?

Určitě jsem se setkala s někým, kdo mě poznal z toho seriálu. Hodně to bylo podle hlasu, což mě vždycky hrozně překvapilo. Nikdy jsem si nemyslela, že mám nějaký signifikantní hlas. Lidi ale často říkali, že slyšeli ten hlas a spojili si to se mnou.

Setkáváme se v době, kdy se volí nový český prezident. Co by podle vás měl mít, nebo co očekáváte, že přinese společnosti?

Asi bych si přála, aby náš nový prezident byl člověk, kterého si všichni zamilují a to nás všechny spojí. Takže aby měl kouzlo osobnosti. A aby nemyslel u toho, že dosáhl nejvyšší mocenské pozice, které tady může dosáhnout, ale aby myslel na to, že je to poslání a že prezident je tady pro lidi.

Je herecké řemeslo náročné nebo je to spíše o dobrém time managementu?

(smích) Herecké řemeslo je náročné. Po mnoha stránkách. A jednou z nich je i time management, ale to je už jenom kosmetické doladění.

15. února 2021

Jaká je spolupráce s Markem Adamczykem coby partnerem před kamerou?

My se s Markem dobře známe, jsme kamarádi, takže to je určitě bonus navíc. Když někoho znáte v osobním životě, tak si mu dovolíte víc říct i v té postavě, víc se mu otevřít, nestydíte se tolik před ním. To, že se herci znají navzájem a znají svoje myšlenky, je určitě plus. Jsem strašně ráda, že mého muže v tomto seriálu hraje Marek.

Máte ráda nekorektní humor?

Mám. Já mám ráda všechen humor a ten nekorektní taky! (smích)

Bojíte se, že se nám pomalu vytrácí z kulturní tvorby? Neříkám tedy konkrétně z české...

Nebojím. Já si myslím, že ti odvážní tady stále jsou a že se nevytrácí. Myslím si, že Češi umí rozpoznat dobrý humor a že si o něj prostě řeknou.