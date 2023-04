Drogy nikdy. Inspiruju romské kluky k hraní, říká Marsell Bendig

Uvidíme vás v právě natáčeném seriálu Banáni televize Prima. Co do něj přinášíte?

Co do něj přináším? Myslím si, že dobrou energii a i takovou tu vtipnou stránku a song! Jeden raperský, který je můj první.

Jak se cítíte jako čerstvý držitel Českého lva? Změnilo to nějak vaše životní priority, že se budete víc věnovat herectví?

Určitě ano. Bude mě to mnohem víc motivovat k tomu, abych hrál, hrál, hrál. A doufám, že se mi to taky povede. Uvidíme.

Film Banger se těší velkému diváckému úspěchu. Dá se říct, že jste do něho vložil i nějaké svoje osobní zkušenosti?

Ptáte se, jestli jsem měl já ve svém osobním životě zkušenosti s drogami? To jsem teda určitě neměl a ani mít nikdy nechci. Říkám to všude, v každém rozhovoru. Nedělejte to! Je to zbytečné.

Zleva: Marcel Bendig známý jako Marsell, Lukáš Rejmon a jeho partner, zpěvák Jan Bendig (2019)

Měl jste ve svém okolí lidi, které drogy poznamenaly a byli pro vás odstrašujícím případem?

Přesně, právě měl. V mládí, v dětství jsem zažil lidi, kteří zkusili drogy, zůstali u nich a šlo to s nimi takhle z kopce. Je to něco strašně smutného a hrozného. Takže to pro mě byl ten první signál, proč bych to nikdy nedělal.

Působíte jako pozitivní člověk. Jak jste takhle naladěný v současném světě, pořád plném homofobie i rasismu?

Ani mi vlastně nepřijde, že jsem úplně pozitivní. Ale snažím se usmívat, protože to je nejdůležitější, obklopovat se lidmi, kteří vás podporují, jsou věrní, přátelský. To mi dodává největší sílu. A dívám se na svět tak jako trošku optimisticky.

Co vám osobně funguje proti toxickým lidem?

Nejvíc pomáhá nevšímat si jich. Vůbec je neřešit. Když už vidíte nějakého, s prominutím debila, tak automaticky nazdar. Nevšímám si tě, sbohem!

Marsell Bendig na 30. ročníku Českého lva (Praha, 4. března 2023)

Setkáváte se i s velkou vlnou pozitivity na sociálních sítích. Je to určitým způsobem, v pozitivním slova smyslu, vaše droga?

Ano. Je to něco, co vás motivuje k tomu dělat práci ještě dvakrát víc. Je to prostě droga. Určitě je strašně fajn číst si takové zprávy od lidí. Například mi chodí zprávy, že inspiruju mladé romské kluky k tomu, aby taky chodili na castingy, taky hráli. A to mi dělá největší radost, že jsem takový vzor pro ně a doufám, že se to podaří a že nás bude víc.

Na čem jste v životě víc závislý, na lásce, nebo na penězích?

Na lásce určitě. Potřebuju hlavně moji mámu a její lásku. Mého tátu, sourozence, kamarády. To je nejdůležitější, co musím mít v životě, lásku. Peníze jsou taky důležité samozřejmě, ale kdyby nebyly, tak by nebyly. No.

Máte teď někoho ve svém životě, na jehož rameni můžete složit hlavu?

Nemám. Pokud se ptáte, jestli někoho mám, tak jsem svobodný. Nic nevyhledávám a jestli něco přijde, tak něco přijde.

VIDEO: Marsell Bendig ve filmu Banger: