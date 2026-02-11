„V autě se nacházely další osoby, nikdo neutrpěl zranění. Řidič se podrobil dechové zkoušce, jejíž hodnota byla 1,27 promile,“ uvedla policejní mluvčí Silvia Šimová.
Marko Kramár se k incidentu vyjádřil ve videu na Instagramu. „Chtěl jsem se vyjádřit hned, jak se to stalo, ale vzhledem k tomu, že trestní řízení je stále v průběhu, bylo mi doporučeno se jakéhokoli vyjádření zdržet. Ozývám se tedy hned, jak mi to bylo dovoleno,“ uvedl.
„V sobotu ráno jsem byl součástí dopravní nehody, kterou jsem způsobil já. Byl jsem pod vlivem alkoholu a chtěl jsem jen říct, že si opravdu uvědomuji závažnost této situace a to, jak špatné moje rozhodnutí bylo. Jsem opravdu připravený nést za to veškerou odpovědnost a samozřejmě i všechny následky,“ pokračoval.
„Nikdy bych od sebe nečekal, že bych byl schopný dostat nejen sebe, ale i své kamarády nebo jiné lidi do ohrožení života. Nikdy jsem si nemyslel, že bych něčeho takového byl schopný,“ dodal.
Zároveň připustil, že si uvědomuje, jak vážné mohly být následky. „Na jednu stranu mě to děsí, na druhou stranu jsem rád, že jsem si to mohl uvědomit za okolností, kdy se nikomu nic nestalo. Mohlo to dopadnout mnohem hůř a to, že to skončilo takhle, je z velké části jen štěstí. Doufám, že to bude varování nejen pro mě a kamarády, kteří se mnou byli v autě, ale i pro každého, kdo to uvidí,“ uzavřel.
K nehodě se veřejně vyjádřil také jeho otec Maroš Kramár. „Byla to zkratová situace, velmi nepříjemná. Mladická hloupost, neomluvitelná frajeřina,“ řekl otevřeně pro server Topky.sk s tím, že celá rodina je událostí hluboce zasažena.
„Je to pro mě nepochopitelné, nevím, co se stalo. Celý život jsem mu vštěpoval, že takové věci se nesmí dělat. Nese plnou odpovědnost a ponese i následky. Doufám, že se poučil, a byl bych rád, kdyby si z této situace vzali ponaučení i ostatní děti a rodiče. Je to lekce na celý život – nejen pro něj, ale pro všechny,“ dodal herec.