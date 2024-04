Po vnučce se Maroš Kramár v 64 letech dočkal i další dcery

„Je to zázrak přírody. Opět se stal. V mém životě už počtvrté. Je to krásná věc. Je to soukromá věc. Velice se těšíme. I mé děti se těší. Moje dcera dostala jméno Rija. Znamená to naději. Protože naděje umírá poslední,“ řekl slovenskému deníku Nový čas herec, který si soukromí střeží. „Nechtěl jsem si na tomto stavět popularitu. Ale když už mě někdo takhle práskl... Jsme šťastní.“

Novinku o přírůstku do rodiny na sociálních sítích okomentoval i Vladimír Kořen, Kramárův kolega z pořadu Zázraky přírody.

„Tak už je to venku! Maroš Kramár srovnal v čase 22:20 dne 11.4. naše vzájemné otcovské skóre na 4:4. Má - stejně jako já - dvě dcery a dva syny. Myslím, že jsme ho vcelku inspirovali. Přejeme děťátku, mamince i tatínkovi každodenní zázraky,“ napsal Vladimír Kořen na Instagramu.

Maroš Kramár má s exmanželkou Natašou Nikitovou (55) tři děti. Díky nejstaršímu synovi Timurovi (23) je z něj už dědeček.Vnučka Noelani se narodila v prosinci 2023. Herec má s právničkou, se kterou se rozvedl v roce 2019 po dvaceti letech manželství, ještě dceru Tamaru (24) a syna Marka (16).

Pár měsíců po rozvodu se ve společnosti začal ukazovat s o 26 let mladší Inou Oravcovou. Je manažerkou jeho soukromého Divadla ve věži, které má sídlo v Bratislavě.