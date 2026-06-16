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Syn herce Maroše Kramára boural v sedmnácti letech opilý, nyní si vyslechl trest

Autor:
  15:20
Marko Kramár, syn slovenského herce a moderátora Maroše Kramára, už zná následky svého únorového hazardního chování. Poté, co usedl za volant pod vlivem alkoholu a bez řidičského oprávnění, si nyní vyslechl trest. Rozsudek zatím není pravomocný, běží osmidenní lhůta pro případné odvolání.
Marko a Maroš Kramár spolu hrají v seriálu Sľub.

Marko a Maroš Kramár spolu hrají v seriálu Sľub. | foto: TV Markíza

Fotografie z místa nehody syna herce Maroše Kramára (2026)
Fotografie z místa nehody syna herce Maroše Kramára (2026)
Fotografie z místa nehody syna herce Maroše Kramára (2026)
Maroš Kramár, Michaela Čobejová a Marko Kramár v seriálu Sľub
32 fotografií

Případ, který na začátku roku vzbudil velkou pozornost na Slovensku i v Česku, má další pokračování. Marko Kramár (18), nejmladší syn herce Maroše Kramára (67), si vyslechl trest za únorovou dopravní nehodu, kterou způsobil pod vlivem alkoholu.

Okresní soud v Pezinku nyní vydal trestní příkaz, kterým Marka Kramára uznal vinným z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 289 trestního zákona.

Sedmnáctiletý syn Maroše Kramára boural opilý. Neomluvitelná frajeřina, říká herec

„OS Pezinok trestním rozkazem ze dne 1. 6. 2026 uznal obviněného vinným z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 289 trestního zákona a uložil mu peněžitý trest ve výši 1 500 eur (tj. přibližně 36 tisíc korun),“ potvrdil nyní pro slovenský deník Nový Čas mluvčí Krajského soudu v Bratislavě Pavol Adamčiak.

Pro případ úmyslného maření výkonu peněžitého trestu soud stanovil náhradní trest odnětí svobody v délce dvou měsíců. Současně Kramárovi zakázal po dobu osmnácti měsíců řídit motorová vozidla všeho druhu. Rozsudek zatím není pravomocný a procesním stranám běží osmidenní lhůta pro případné odvolání. Po tom by pak následoval další soud. V opačném případě rozhodnutí nabude právní moci.

Fotografie z místa nehody syna herce Maroše Kramára (únor 2026)

K nehodě došlo začátkem února nedaleko slovenského Sence. Tehdy sedmnáctiletý Marko usedl za volant, přestože ještě nevlastnil řidičský průkaz. Jízda skončila nárazem do betonové zdi. Mladík měl podle policie v krvi 1,27 promile alkoholu a ve voze navíc vezl další mladistvé pasažéry. Přestože nehoda mohla skončit tragicky, nikdo neutrpěl vážnější zranění.

Po nehodě skončil Marko Kramár v policejní cele a po jeho vystřízlivění následovaly další procesní úkony za přítomnosti zákonného zástupce. Slovenská policie tehdy potvrdila, že mladík řídil bez oprávnění a pod vlivem alkoholu.

Krátce po incidentu se Marko rozhodl veřejně promluvit a přiznal plnou odpovědnost. „Byl jsem pod vlivem alkoholu a uvědomuji si závažnost situace a jak špatné bylo moje rozhodnutí. Jsem připraven nést plnou odpovědnost a všechny důsledky,“ uvedl tehdy na sociálních sítích.

Marko a Maroš Kramár spolu hrají v seriálu Sľub.
Fotografie z místa nehody syna herce Maroše Kramára (2026)
Fotografie z místa nehody syna herce Maroše Kramára (2026)
Fotografie z místa nehody syna herce Maroše Kramára (2026)
32 fotografií

Případ sledovala veřejnost o to pozorněji, že Marko Kramár není jen synem známé osobnosti, ale také začínajícím hercem. Diváci ho znají například ze slovenských televizních projektů a médii byl často označován za jeden z talentů nastupující generace. Po nehodě se objevily i spekulace, zda skandál neovlivní jeho další profesní příležitosti.

Marko je nejmladším potomkem slovenského herce, moderátora a baviče Maroše Kramára. Ten má z manželství s právničkou Natašou Kramárovou celkem tři děti – dceru Tamaru a syny Timura a Marka. Po rozvodu se v roce 2024 stal počtvrté otcem, když se mu s novou partnerkou narodila dcera Rija.

Přestože se Maroš Kramár k únorové nehodě svého syna vyjadřoval spíše zdrženlivě, bylo zřejmé, že celá situace rodinu zasáhla. „Byla to zkratová situace, velmi nepříjemná. Mladická hloupost, neomluvitelná frajeřina,“ řekl v únoru pro server Topky.sk s tím, že celá rodina je událostí hluboce zasažena.

„Je to pro mě nepochopitelné, nevím, co se stalo. Celý život jsem mu vštěpoval, že takové věci se nesmí dělat. Nese plnou odpovědnost a ponese i následky. Doufám, že se poučil, a byl bych rád, kdyby si z této situace vzali ponaučení i ostatní děti a rodiče. Je to lekce na celý život – nejen pro něj, ale pro všechny,“ dodal herec.

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