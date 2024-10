Nemám manýry. Život v cizí zemí tě naučí pokoře, líčí herečka Tannerová

Čtrnáct let žila Markéta Tannerová ve Švýcarsku, kam se vdala a kde byla členkou souboru curyšského divadla. Čeští diváci ji mohou znát z filmů Pavilonu šelem, kde ztvárnila jednu z hlavních rolí, Anděl Exit, Občanský průkaz, Zrcadla ve tmě i koprodukčního snímku Dítě číslo 44 a jiných. | foto: Jana Pertáková

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Diváci si ji pamatují z filmu Pavilon šelem, z Divadla Sklep a z novějších projektů pak například ze seriálu Ulice. Letos uplynulo dvacet let od chvíle, co Markéta Tannerová opustila curyšské divadlo Commedia dell’arte, ve kterém ztvárnila řadu výrazných rolí, a vrátila se do Čech. „Chtěla jsem, aby syn měl kam vzít své kamarády. Loď mi přišla jako nejlepší řešení,“ říká.