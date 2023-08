Markéta Stehlíková nafotila sexy kampaň. Uvažovali jsme i o aktech, říká

„Upřímně, kdyby nás s Honzou Kořínkem nepojilo přátelství a nebyla mezi námi důvěra, nikdy bych do takového focení nešla. Neměla bych odvahu,“ řekla herečka.

Rovnou dodala, že i tak pro ni nebylo jednoduché nabídku přijmout. „Potřebovala jsem si to sama v sobě srovnat, vědět, proč to dělám, co je účelem. Původně jsem se bavili v týmu o úplných aktech, ale nakonec jsme udělali tento krásný kompromis. Myslím, že i tak jsem odhalila dost,“ prohlásila s úsměvem.

Markéta Stehlíková

Příprava na focení trvala docela dlouho a herečka ji vzala poctivě. „Věděla jsem, že půjdu s kůží na trh, takže jsem se snažila dát co nejvíce do kupy, vynechala jsem alkohol, lehce upravila jídelníček i přidala cvičení. Chtěla jsem se cítit dobře a vědět, že mi ty titěrné malinké oblečky budou padnout,“ vysvětlila.

V kolekci úspěšného pražského kadeřníka Honzy Kořínka mění image a v každé sérii fotek je naprosto k nepoznání. „Chtěli jsme vyprávět příběh, příběhy jedné ženy, která má mnoho svých podob, poloh a tváří. Já sama jsem si to při focení nastavila v hlavě a snažila se ukázat co všechno může být skryto v jedné osobnosti. A přiznám se, že v tu danou chvíli jsem se cítila vlastně skvěle. Měla jsem svůj svět a tým, se kterým jsem si cítila v pohodě. Když jsem pak viděla fotky, myslím, že se to povedlo. Některé moje polohy mě lehce překvapily – ale řekla jsem si – i to jsem já,“ dodala.

Už předem se prý připravovala na reakce okolí i veřejnosti. „Upřímně jsem zvědavá, co přijde teď, když jdou fotky a naše práce ven – jsem napnutá. Moc se těším, ale zároveň si tam někde vzadu říkám, že může přijít i studená sprcha. Tak uvidíme,“ uzavřela Markéta Stehlíková, která se opět vrací k natáčení seriálu Ulice a v září ji čeká další premiéra v Činoherním klubu.