Léta se věnujete moderátorské činnosti. Máte nějakou radu pro mladé, kteří chtějí prorazit ve světě showbyznysu? Jak se na to připravit?

Já myslím, že se na to připravit nedá. Showbyznys vnímám jako řeku, která teče a nějak vypadá ze břehu a úplně jinak ve chvíli, kdy do ní spadnete. A vlastně je jedno, jestli v ní plavete nebo jste na lodi. Ale pokud někdo něco opravdu chce, musí si za tím jít a být drzý. Ne neomaleně drzý, ale zdravě drzý. A také je moc důležité být ve správný čas na správném místě. Nic se nedá naplánovat. Konkrétní radu bohužel nemám.

Překvapilo vás něco v začátcích kariéry?

Na to nebyl čas. Byl to fičák. V devadesátkách to byl extrém. Všechno vlastně působilo jako zjevení. Překvapivých momentů bylo hodně. Samozřejmě jak pozitivních, tak negativních.