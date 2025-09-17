Markéta Konvičková se změnila k nepoznání, bojuje s onkologickým onemocněním

Markéta Konvičková (31) už přes šest let bojuje s vzácným nádorovým onemocněním, které se projevuje i na jejím vzhledu. Zpěvačka nyní vyrazila po delší době pracovně do společnosti po boku svého snoubence Reného Kuboše.
Markéta Konvičková (křest videoklipu TY, Praha, 15. září 2025)

Markéta Konvičková (křest videoklipu TY, Praha, 15. září 2025) | foto: Profimedia.cz

Markéta Konvičková s partnerem Reném Kubošem (křest videoklipu TY, Praha, 15....
Monika Bagárová, Jan Bendig a Markéta Konvičková (křest videoklipu TY, Praha,...
„Pohublá, flekatá, ale vděčná,“ napsala Markéta Konvičková na Instagramu....
Markéta Konvičková (listopad 2024)
Na křtu nového videoklipu s názvem TY, ve kterém spojila síly se svými přáteli, které poznala v roce 2009 v pěvecké soutěži Česko Slovenská SuperStar – zpěvákem Janem Bendigem a zpěvačkou Monikou Bagárovou, ukázala Markéta nepříjemné následky léčby. Ty zapříčinily velký úbytek na váze a nepřirozené ztmavnutí kůže.

Monika Bagárová, Jan Bendig a Markéta Konvičková (křest videoklipu TY, Praha, 15. září 2025)

Nemoc se už před lety projevila změnou vizáže. Zpěvačka byla oteklá v obličeji a přicházela o vlasy. Kvůli změnám vzhledu souvisejících s nemocí i léčbou čelí Konvičková opakovaně útokům na sociálních sítích. Lidé v komentářích ji obviňují například z alkoholismu či jí radí, aby nechodila tak často do solária.

Markéta Konvičková (křest videoklipu TY, Praha, 15. září 2025)
Markéta Konvičková s partnerem Reném Kubošem (křest videoklipu TY, Praha, 15. září 2025)
Monika Bagárová, Jan Bendig a Markéta Konvičková (křest videoklipu TY, Praha, 15. září 2025)
„Pohublá, flekatá, ale vděčná,“ napsala Markéta Konvičková na Instagramu. (květen 2025)
Zpěvačka se přitom už šest let léčí se vzácným druhem nádoru. Spolu s onemocněním přišly i velké váhové výkyvy.

„Naštěstí to není rakovina. Pravidelně docházím na hormonální injekce, mám tabletky. Jsem často v narkózách, pod různými zákroky, léčbou a nevím čím vším. Občas mi to vyhodí, že otékám, přijdu o vlasy, jsem tmavší,“ popisuje.

V nemocnicích je častěji než doma. „Léčba mi ale pomáhá plnohodnotně žít a fungovat,“ říká Markéta, která v poslední době opět výrazně zhubla. Dodává, že věří v pokrok medicíny a že se jednou úplně vyléčí.

