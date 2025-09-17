Markéta Konvičková se změnila k nepoznání, bojuje s onkologickým onemocněním

Na křtu nového videoklipu s názvem TY, ve kterém spojila síly se svými přáteli, které poznala v roce 2009 v pěvecké soutěži Česko Slovenská SuperStar – zpěvákem Janem Bendigem a zpěvačkou Monikou Bagárovou, ukázala Markéta nepříjemné následky léčby. Ty zapříčinily velký úbytek na váze a nepřirozené ztmavnutí kůže.
Nemoc se už před lety projevila změnou vizáže. Zpěvačka byla oteklá v obličeji a přicházela o vlasy. Kvůli změnám vzhledu souvisejících s nemocí i léčbou čelí Konvičková opakovaně útokům na sociálních sítích. Lidé v komentářích ji obviňují například z alkoholismu či jí radí, aby nechodila tak často do solária.
Zpěvačka se přitom už šest let léčí se vzácným druhem nádoru. Spolu s onemocněním přišly i velké váhové výkyvy.
„Naštěstí to není rakovina. Pravidelně docházím na hormonální injekce, mám tabletky. Jsem často v narkózách, pod různými zákroky, léčbou a nevím čím vším. Občas mi to vyhodí, že otékám, přijdu o vlasy, jsem tmavší,“ popisuje.
V nemocnicích je častěji než doma. „Léčba mi ale pomáhá plnohodnotně žít a fungovat,“ říká Markéta, která v poslední době opět výrazně zhubla. Dodává, že věří v pokrok medicíny a že se jednou úplně vyléčí.
Jan Bendig & Monika Bagárová & Markéta Konvičková - TY: