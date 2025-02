Konvičkové spílají za barvu pleti. Kvůli nemoci otékám, jsem tmavší, vzkázala

„Spálenina level sto milionů. Markéta je krásná žena v jakékoliv barvě, ale… No, navrátil bych přirozenost.“

„Tu čokoládu si natíráte na obličej? To patří k marketingu? “

„Teď jsem se vážně lekla, nezlobte se, ale tohle je vážně hrozné. Takto si ničit pleť... jak z pohádky Spravedlivý Bohumil.“

„Ta si hraje na plantážnickýho černocha nebo černýho rytíře?“

„To je, jak když smícháte Borhyovou s Korantengem.“

To jsou jen některé z hejtů, které zpěvačce lidi napsali pod příspěvek na Instagramu. Našli se ovšem i sledující, kteří se ostatním snažili vysvětlit, že tmavá barva pleti souvisí se zpěvaččinou nemocí. To Markéta Konvičková pak potvrdila v dalším videu.

marketakonvickova Ráda bych se vyjádřila na svoje poslední kampaňové video... A tak vůbec všeobecně. Jenom bych vás chtěla poprosit, ať se trošku někdy zamyslíte nad tím, než něco napíšte, že ne vždy je všechno tak, jak na první pohled vypadá. #budmelidi oblíbit sdílet odpovědět uložit

„Nechtěla jsem se k tomu vůbec vyjadřovat. Ale myslím si, že milionové shlédnutí bych už neměla nechat být jen tak. Jedná se o videa, kde se řeší to, jak jsem nepřirozeně tmavá. Snesla se tam vlna hejtů, nadávek, urážek, vulgarismů a výsměchů. Já bych chtěla jenom úvodem možná říct, že se nerada bavím o svém zdraví, nerada tomu podřizuji život,“ začala svůj příspěvek.

„Už se šest let léčím se vzácným onkologickým onemocněním, jsem často v narkózách, pod různými zákroky, léčbou a nevím čím vším. Občas mi to vyhodí, že otékám, přijdu o vlasy, jsem tmavší. Nepřijde mi to jako něco, co bych tady s vámi chtěla sdílet. Chci, abyste se tady cítili dobře, protože já se cítím dobře. Cestuji, užívám si života úplně naplno. Vychovávám do toho dceru, úžasného člověka a jsem na sebe strašně pyšná, že to zvládám a že to tělo pracuje a funguje tak, jak funguje,“ pokračovala se slzami v očích.

Lidi na sociálních sítích poprosila, aby si rozmysleli, než pod příspěvky někomu napíšou nesmyslné nebo vulgární komentáře. „Může to být úplně jinak. Nikdy nevíte, co ten člověk zrovna prožívá, v jakých situacích se nachází. A že takový komentář může mít fakt velké následky, dopady na život mladých lidí, dospívajících, žen, slečen, dívek, které se opravdu necítí v tom svém těle zrovna dobře,“ pokračovala.

Podle zpěvačky to mnohé vypovídá hlavně o autorech hejtů, kteří napíší něco takového veřejně z profilu i se svou fotkou. „To je váš problém, vaše volba. Ta moje volba je být šťastná. Naučila jsem se milovat. Je mi jedno, jestli jsem trošku tmavší nebo mám méně vlasů, jsem na to strašně hrdá. A budu to šířit dál. Mějte krásný den a mějme se rádi!“ dodala.

Kromě většiny fanoušků zpěvačku podpořily i známé tváře a mezi nimi například kolegyně Monika Absolonová, Jitka Zelenková, Elis Mraz, moderátorka a herečka Adéla Gondíková, modelky Aneta Vignerová, Karolína Mališová nebo Hana Mašlíková.

Markéta Konvičková se léčí už šest let se vzácným druhem nádoru. „Naštěstí to není rakovina. Pravidelně docházím na hormonální injekce, mám tabletky a bohužel to zatím nejde zmizíkovat. V nemocnicích jsem častěji než doma. Důležité ale je, že se cítím dobře, léčba mi pomáhá plnohodnotně žít a fungovat,“ zdůraznila zpěvačka před pár týdny s tím, že věří v pokrok medicíny a že se jednou úplně vyléčí.