Onemocnění, kterým Markéta Konvičková trpí, nemá specifický název. „Je to opravdu vzácný nebo ojedinělý druh nádorového onemocnění, které se tváří jako rakovina, ale není to ona. Nefungují na to léčby, jako je chemoterapie. Jsou to ohraničené nádory, jmenují se karcinoidy a nejefektivnější léčbou je odstranit je chirurgicky z těla – a je vymalováno,“ popsala Konvičková.

V jejím případě je ale nemoc komplikovanější. „Mám to někde v plicích a nejde to odstranit chirurgicky. Jsou nějaké léčby, tabletky, hormonální injekce a další různé zákroky, díky nimž se cítím dobře. Jsem ráda, že už existuje léčba, díky které můžu plnohodnotně a úplně normálně fungovat,“ říká zpěvačka, která podstoupila už několik bronchoskopií, při níž jí odebírají kousky, které lze odstranit a prodělala i těžký zápal plic, kdy hrozilo odejmutí celé jedné plíce. K tomu naštěstí nedošlo.

Choroba se před lety projevila změnou vizáže. Konvičková byla oteklá v obličeji a přicházela o vlasy. Fanoušci ji obviňovali z alkoholismu nebo užívání botoxu. Sama byla zoufalá, protože neznala příčinu. Podepsalo se to i na její psychice, ale díky podpoře partnera a rodiny dokázala toto období zvládnout. Navzdory prognózám lékařů se jí dokonce podařilo otěhotnět, což jí dalo do života nové odhodlání.

marketakonvickova Ráda bych se vyjádřila na svoje poslední kampaňové video... A tak vůbec všeobecně. Jenom bych vás chtěla poprosit, ať se trošku někdy zamyslíte nad tím, než něco napíšte, že ne vždy je všechno tak, jak na první pohled vypadá. #budmelidi oblíbit sdílet odpovědět uložit

„Když mi řekli: máte v podstatě jeden pokus na to přirozeně otěhotnět, nebo budeme muset zahájit proces zmražení vajíček a přijdete o veškeré ženské orgány, tak jsem si řekla – jo, dobře, vyjde to na první dobrou. A vyšlo,“ raduje se maminka dnes čtyřleté holčičky.

V početí dalšího dítěte už zpěvačka příliš nedoufá, ale je vděčná za dceru Amálku a věří v pokrok v medicíně. V současné době kromě léčby medikamenty podstupuje i světelné ozařování, které by mělo zlikvidovat špatnou tkáň.