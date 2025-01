„Do solárka nechodím. Dobře se mi drží opálení. Vedlejší účinek léčby,“ odpověděla na dotazy fanoušků Konvičková, která se opálila v říjnu na dovolené v Mexiku.

Kratší sestřih souvisí také s léčbou. „Zase mi vypadala polovina hlavy a ty vlasy byly úplně bez života. Naštěstí mi rychle rostou a ta obnova a hustota je do půl roku zpět, takže se zase těším na hřívu,“ napsala Konvičková.

marketakonvickova Ahooooj!!! Moc vás tady zdravím v novém roce 2025. 3 týdenní očista od sítí ✅. Hlásím, že jsem o 2 kg lehčí, o 12 cm kratší ‍♀️ a pocitově o 2 roky mladší. Dnes jsem už natáčela jednu kampaň v Praze, zítra točíme podcast, takže samé hezké věci. Konec hlášení. Co je nového u vás? #mk #newhair #social #detox oblíbit sdílet odpovědět uložit

Pochlubila se i s tím, že je o dvě kila lehčí, což ale s nemocí naštěstí nesouvisí. „Vyměnila jsem kačeny a řízky a cukroví za trochu zeleniny a ovoce navíc. Jinak nic. A dostatek spánku a odpočinku,“ popsala svůj recept na hubnutí.

Konvičková se léčí už šest let se vzácným druhem nádoru. „Naštěstí to není rakovina. Pravidelně docházím na docházím na hormonální injekce, mám tabletky a bohužel to zatím nejde zmizíkovat. V nemocnicích jsem častěji než doma. Důležité ale je, že se cítím dobře, léčba mi pomáhá plnohodnotně žít a fungovat,“ zdůraznila zpěvačka s tím, že věří v pokrok medicíny a že se jednou úplně vyléčí.