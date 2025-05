Konvičková zhubla a ukázala fleky na rukou. Vzhledem k diagnóze to zvládám, říká

„Pohublá, flekatá, ale vděčná. A stejně se mám ráda. A Amálku to taky učím,“ napsala Markéta Konvičková na Instagramu k fotce své ruky, na které jí naskákaly tmavé fleky.

Markéta Konvičková ukázala, jak se u ní projevuje léčba. (28. května 2025)

Zpěvačka se léčí už šest let se vzácným druhem nádoru. „Naštěstí to není rakovina. Pravidelně docházím na hormonální injekce, mám tabletky a bohužel to zatím nejde zmizíkovat. V nemocnicích jsem častěji než doma. Důležité ale je, že se cítím dobře, léčba mi pomáhá plnohodnotně žít a fungovat,“ říká s tím, že věří v pokrok medicíny a že se jednou úplně vyléčí.

Nemoc se už před lety projevila změnou vizáže. Konvičková byla oteklá v obličeji a přicházela o vlasy. Fanoušci ji obviňovali z alkoholismu nebo podstoupení botoxu. Přišly i velké váhové výkyvy. Momentálně zpěvačka výrazně zhubla. „Mínus 10 kilo. Jednou napíšu knížku,“ dodala k nejnovější fotografii z května, kde pózuje před zrcadlem v upnutých šatech na tělo.

V únoru se Konvičková rozhodla zareagovat na negativní a nenávistné komentáře na sociálních sítích. Někteří sledující jí vyčítali, že vypadá strašně a „nejspíš chodí denně na solárko, protože je úplně černá“.

„Nechtěla jsem se k tomu vůbec vyjadřovat. Ale myslím si, že milionové zhlédnutí bych už neměla nechat být jen tak. Jedná se o videa, kde se řeší to, jak jsem nepřirozeně tmavá. Snesla se tam vlna hejtů, nadávek, urážek, vulgarismů a výsměchů. Já bych chtěla jenom úvodem možná říct, že se nerada bavím o svém zdraví, nerada tomu podřizuji život,“ začala svůj příspěvek.

„Už se šest let léčím se vzácným onkologickým onemocněním, jsem často v narkózách, pod různými zákroky, léčbou a nevím čím vším. Občas mi to vyhodí, že otékám, přijdu o vlasy, jsem tmavší. Nepřijde mi to jako něco, co bych tady s vámi chtěla sdílet,“ řekla ve videu se slzami v očích.

Lidi na sociálních sítích poprosila, aby si rozmysleli, než pod příspěvky někomu napíšou nesmyslné nebo vulgární komentáře. „Může to být úplně jinak. Nikdy nevíte, co ten člověk zrovna prožívá, v jakých situacích se nachází. Takový komentář může mít třeba u dospívajících slečen fakt velké následky,“ dodala.

Zpěvačka se momentálně i přes náročnou léčbu cítí dobře a může normálně fungovat. „Jsem na sebe pyšná, že vzhledem ke své diagnóze a výkyvům, které se mi dějí, to zvládám. Cestuju, užívám si života, vychovávám dceru, úžasného člověka,“ uvedla maminka čtyřleté Amálky.