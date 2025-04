Pracujete jako šéfmoderátorka. Znamená to, že učíte a vychováváte kolegy?

Použil jste slovo vychovat, ale když ho vztáhnu na sebe, musím se usmát, protože bych se viděla jako matka, co pohlavkuje svoje děti. Tak to samozřejmě není.

Jak to tedy je?

Řekněme, že mým vlivem u nás prošel každý, kdo aspiroval jít na obraz. Reportéři, ale hlavně moderátoři. Jsem tady i od toho, abych nové moderátory trénovala a pomáhala jim. Generačně jsou úplně jinde než já a každý z nich potřebuje jinou míru péče.