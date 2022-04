Pil jsem i olivový olej, abych rychle přibral 14 kilo, říká Mark Wahlberg

Produkce dala Marku Wahlbergovi na přípravu a radikální fyzickou proměnu pro filmovou roli měsíc a půl. Herec přiznal, že v té době dokonce popíjel olivový olej, protože chtěl přibrat „zdravě“.

„Měl jsem šest týdnů na to, abych přibral přes čtrnáct kilo. Začal jsem se sedmi tisíci kilokaloriemi první dva týdny, pak jsem další čtyři týdny přijímal denně jedenáct tisíc kilokalorií,“ popsal v rozhovoru pro pořad Entertainment Tonight.

„Nic z toho nebylo vůbec zábavné. Tedy kromě prvního jídla, to bylo vždy úžasné, protože před ním jsem nejedl nic. Ale po něm jsem musel jíst a jíst, i když jsem byl dávno sytý. Zase, zase a zase. V mém věku to navíc není už vůbec zdravé, přibrat tolik tuku za tak málo času. Nejedl jsem ale nic, co byste nejspíš předpokládali,“ prohlásil herec.

Rozhodně se prý necpal pizzou, fast foodem a smetanovou zmrzlinou, jak se někteří lidé domnívali. „Snažil jsem se to dělat zdravě. Jedl jsem tucet vajec a tucet kousků slaniny, dvě pečené brambory, velký steak, dvě mísy bílé rýže a sklenici olivového oleje denně,“ popisuje.

„První dva týdny byly bohaté na proteiny, druhé dva týdny na sacharidy. Poslední dva týdny byly jen samý škrob a sodík, abych byl co nejnafouklejší, takže to opravdu nebylo moc zábavné,“ říká Mark Wahlberg.

Po skončení natáčení začal ihned pracovat na tom, aby zase zhubl. Bolelo to ale mnohem víc, než si uměl představit. „Dostat se v mém věku zpět do formy bylo velmi těžké. Mnohem těžší, než si v tomto věku průběžně udržovat kondici,“ dodal dnes již opět štíhlý herec.