První natáčení byla bída, popisuje Mark Kristián Hochman. Neřekl ani slovo

Kdyby nepřišla role v seriálu Zlatá labuť, nejspíš by se herectví už profesionálně nevěnoval. „To byla láska,“ říká Mark Kristián Hochman stručně na adresu tří sérií, které točil pro Novu.

Hlavní partnerkou mu před kamerou byla Simona Lewandowska, stali se z nich velcí kamarádi. „Mrzí mě, že se netočí další pokračování Labutě,“ říká herec upřímně. A doufá, že si s herečkou spolu ještě někdy zahrají.

Přitom role, které jim scenáristé v Labuti napsali, je stavěly proti sobě. On chtěl Simonu vlastnit, vzít si ji za manželku, ona milovala Irenu Maškovou (Kristýna Ryška). „Já měl tu postavu rád. Jakub nemohl za to, jaký byl. Měl přísné rodiče, patriarchální výchovu bez lásky, tak se taky jako člověk bez lásky choval. Teprve se učil někoho milovat,“ upřesňuje.

Teď vstoupil do dalšího seriálu. Tentokrát u konkurence. Prima mu svěřila v druhé sérii Kamarádů roli odpadlíka. Hraje Lukáše, manžela Lindy (Jasmina Houf), jenž se zadlužil, zmizel a zničehonic znovu objevil. Ovšem ne všichni ho ve Stráních vidí rádi. Dojde i na fyzickou potyčku s Ivou Hüttnerovou, která hraje tetu Lindy.

„Přišli kaskadéři, kteří nám ukázali, jak to máme s paní Hüttnerovou správně zahrát. A hned obraz nato jsem měl kaskadérskou scénu s Davidem Gránským,“ popisuje natáčení a mne si ucho, které při bitce utrpělo. „I když máte danou choreografii, vždycky se může něco stát. Nějak se čapnete, uděláte špatný pohyb, můžete do něčeho vrazit... Je to vlastně dost nebezpečné. Takže se pak sobě navzájem omlouváme a říkáme si, co uděláme příště líp, aby to ani jednoho z nás tolik nebolelo,“ popisuje průběh natáčení.

Filip Březina, Mark Kristián Hochman a Berenika Kohoutová v nové pohádce Klíč svatého Petra (2023)

Novou hereckou partu si pochvaluje. „Je velmi přátelská. Nejsou tam žádné nesváry nebo intriky. Je to takový tábor, kam člověk každý den přijde a ví, co ho čeká, s kým se může pobavit. Udržují se tam kamarádské vztahy a při natáčení je i sranda,“ říká.

Do toho zkouší v Národním divadle hru Privatizace, která se týká privatizačních transformačních procesů. Napsali ji a režírují Petr Erbes a Boris Jedinák. „Vycházíme z procesu kupónové privatizace v devadesátých letech. Autoři mají informace od nejmenovaných zdrojů, kteří byli v přímém kontaktu s Petrem Klellnerem nebo měli obecně s privatizací co do činění. Nejmenujeme je, ale máme jejich výpovědi a ty jsou často strašidelné,“ říká Hochman.

V mládí si nechal přidat ke svému křestnímu jménu Mark další – Kristián. Dnes by to už neudělal. „Teď zjišťuji, že je docela dlouhé, když ho má člověk napsat a že dvě křestní jména mají už všichni. Zpětně lituji, že jsem si nenechal jenom to jedno,“ vysvětluje. Svým druhým jménem chtěl vyjádřit obdiv ke svému oblíbenému herci Oldřichu Novému, jenž se proslavil mimo jiné rolí Kristiána ve stejnojmenném filmu.

Jasmína Houf a Mark Kristián Hochman v seriálu Kamarádi (2025)

Díky dobré němčině, kterou Hochman získal tím, že se svým otčímem mluvil doma německy, se dostal i k natáčení zahraničních filmů. Na první zkušenost tohoto druhu ale nikdy nezapomene. „Točili jsme na Křivoklátě film o církevním reformátorovi Janu Kalvínovi. Měl jsem se naučit monolog. To mi problém nedělalo, jenomže já do té doby nikdy na kameru nehrál, natož v němčině. Bylo mi dvacet a šlo o moje první natáčení,“ vzpomíná.

„Na place stálo asi sto padesát komparsistů a já měl před ně předstoupit a přednést obžalobu. Tak jsem udělal těch pár kroků a najednou jsem dostal okno. Nic jsem nevěděl. Točili jsme to celý den pořád dokola a já to za celou tu dobu neřekl ani jednou,“ popisuje svůj děsivý zážitek. „Tak mi potom řekli, ať jsem v klidu a jenom otvírám pusu, že mě předabují. To byla taková bída!,“ kroutí ještě dnes hlavou nad tím, jak mocně u něj zapracovala tréma a nervy.

Hochman je držitelem ceny Divadelních novin za mužský herecký výkon bez ohledu na žánr. Dostal ji za postavu Vojcka, kterého hraje v inscenaci Vojcek – jednorozměrný člověk v Divadle X10. A právě ta ho nedávno fyzicky vyřídila.

„My jsme si tu hru s režisérem Michalem Hábou aktualizovali. Je o tom, že dnešní práce musí být hlavně zábavou a všechno ostatní by mělo být taky velkou zábavou, takže člověk se už nestíhá ani nudit a postupně se ubaví a upracuje k smrti. A vymysleli jsme takovou taneční sestavu o deseti prvcích, které se neustále opakuji. Celé dvě a půl hodiny,“ popisuje svůj výkon na jevišti.

„Takže dneska ráno jsem nebyl schopný vstát z postele. Měl jsem takové svalové křeče, že jsem se vůbec nemohl hýbat. Proto jsem napsal do Národního, že se omlouvám, že dělám všechno pro to, abych byl schopný se brzy zapojit do zkoušek, ale teď že nemůžu,“ popisuje herec. Pomohl mu klid, magnezium, speciální čaje a vitamíny.