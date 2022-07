Zemřel majitel legendárního Studia 54. Podstoupil eutanazii

Fleischman se pro eutanazii podle amerického listu rozhodl, protože už nebyl schopný dělat v životě ani ty nejjednodušší věci. „Nemůžu chodit, moje řeč je na h*vno a nemůžu sám nic udělat. Moje žena mi pomáhá vlézt do postele a já se nemůžu obléknout ani obout. Chci to v tichosti ukončit. Je to pro mě nejjednodušší cesta,“ řekl Fleischman pro New York Post.

Zdravotní potíže bývalého majitele proslulého newyorského klubu začaly v roce 2016. Neurologové neuměli určit přesnou diagnózu. Původně si mysleli, že má nějakou formu Parkinsonovy choroby, ale ve skutečnosti to nikdo nedokázal říct s jistotou.

Podle Fleischmanovy manželky byl stav jejího muže horší, než kdyby jen neuměl chodit. Nedokázal udržet rovnováhu, upouštěl věci a neovládal své tělo.

John Travolta a Sylvester Stallone v klubu Studio 54 na archivním snímku

Studio 54 se poprvé otevřelo v roce 1977 a hned se stalo oblíbeným místem pro bujaré a dekadentní večírky celebrit a boháčů plné drog a sexu. Prvními hosty byli Andy Warhol, Liza Minnelli a Elizabeth Taylorová.

Dva původní majitelé byli zatčeni po obvinění z daňových úniků. Mark Fleischman koupil klub v listopadu 1980 za 4,75 milionu dolarů a vedl ho do roku 1984, kdy ho prodal. O dva roky později klub definitivně skončil.