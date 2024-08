Byl v tom kokain i alkohol. Princeznin syn se přiznal k napadení přítelkyně

Hoiby, občas označovaný za černou ovci norské královské rodiny, přiznal svou vinu. Hlavní roli měly v osudnou noc sehrát drogy a alkohol. Omluvil se také rodině své přítelkyně a svým blízkým. V prohlášení, které prostřednictvím svého právníka poskytl televizi NRK, uvedl, že trpí několika duševními poruchami a dlouhou dobu se potýká se zneužíváním návykových látek.

„Minulý víkend se stalo něco, co se nikdy nemělo stát. V opojení alkoholem a kokainem jsem se po hádce dopustil ublížení na zdraví a ničení předmětů v bytě,“ uvedl. „Mám několik duševních poruch, což znamená, že jsem po celou dobu své výchovy a dospělého života měl a stále mám problémy. Dlouhodobě jsem se potýkal se zneužíváním návykových látek, kvůli čemuž jsem se v minulosti léčil.“

Norská královna Sonja, král Harald V., princ Sverre Magnus, Marius Borg Hoiby, princezna Ingrid Alexandra, korunní princezna Mette-Marit a korunní princ Haakon (Oslo, 16. června 2022)

Hoiby čelí předběžnému obvinění z ublížení na zdraví a trestného činu poškození cizí věci a hrozí mu až rok vězení. Norská královská rodina se k případu nevyjádřila.

„Užívání drog a moje diagnózy neomlouvají to, co se stalo v bytě ve Frogneru v noci z neděle na pondělí minulý víkend. Chci nést odpovědnost za to, co jsem udělal, a policii podám pravdivé vysvětlení,“ dodal.

Marius Borg Hoiby, kterého měla nynější korunní princezna Mette-Marit z předchozího vztahu, vyrůstal na zámku spolu s nevlastními sourozenci, dvacetiletou princeznou Ingrid Alexandrou a osmnáctiletým princem Sverrem Magnusem. Na rozdíl od nich ale Marius Borg nemá žádnou oficiální veřejnou roli.

„Pro pověst královské rodiny to není vůbec dobrá zpráva. Král Harald V. rozhodl, že Hoiby je oficiálním členem královské rodiny, a je to tedy poprvé, co byl člen královské rodiny obviněn. To něco vypovídá o vážnosti situace,“ uvedl expert na norskou královskou rodinu Trond Isaksen Norén.