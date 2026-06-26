Opět hvězdou Playboye, poprvé toho českého. Marilyn Monroe oživila také AI

Marilyn Monroe se stala symbolem krásy, ženskosti a hollywoodského glamouru. Její odkaz však daleko přesahuje svět filmu. Dodnes inspiruje fotografy, módní tvůrce, umělce i širokou veřejnost a zůstává jednou z nejrozpoznatelnějších osobností moderní historie.
Červencové vydání navazuje na oslavy 35 let značky Playboy v České republice a připomíná osobnost, jejíž jméno je s historií Playboye spojeno od samotného začátku.
„Marilyn Monroe není jen hollywoodská legenda. Je to žena, která stála u zrodu jednoho z nejslavnějších magazínů světa. Proto nám přišlo symbolické představit ji na titulní straně v roce, kdy si Playboy v České republice připomíná 35 let své existence. Propojení výstavy Marilyn Monroe 100, fotografií ze soukromé sbírky Jiřího Darona a červencového vydání Playboye vytvořilo jedinečnou příležitost vzdát hold ženě, jejíž odkaz je s historií Playboye spojen od samotného začátku,“ uvedl ředitel pro značku a obsah magazínu Playboy Ján Bulka.
Vydání zároveň doprovází image kampaň a filmový teaser Den před legendou, vytvořené exkluzivně pro Playboy společností RUNWAY entertainment. Projekt vznikl jako pocta dvěma významným výročím – 100 letům od narození Marilyn Monroe a 35 letům Playboye v České republice.
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„Bylo nám ctí a potěšením vymyslet pro Playboy koncept příběhu a pomocí moderní technologie oživit takovou ikonu, kterou Marilyn Monroe nesporně byla, je a vždy bude. Nebojíme se výzev a má ve svém DNA hluboce zakořeněný smysl pro estetiku pohybující se na rozhraní fabulace a reality,“ řekl kreativní ředitel Patrik Kettner.
Titulní strana červencového vydání nese podtitulek „První. Výjimečná. Nezapomenutelná.“, který vystihuje výjimečné postavení Marilyn Monroe nejen v dějinách populární kultury, ale také v příběhu samotné značky Playboy.
Vydání zároveň přináší exkluzivní fotografický soubor věnovaný jedné z největších ikon 20. století. Fotografie publikované na titulní straně a v rozsáhlém pictorialu uvnitř magazínu jsou současně představeny veřejnosti v rámci výstavy Marilyn Monroe 100, která probíhá do 4. října 2026 v České Galerii Moderního Umění.
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1. června 2026