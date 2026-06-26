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Opět hvězdou Playboye, poprvé toho českého. Marilyn Monroe oživila také AI

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Poprvé v historii české edice Playboye se na titulní straně objevuje Marilyn Monroe. Žena, která stála u zrodu historicky prvního amerického vydání magazínu Playboy v roce 1953. Titulní stranu červencového českého vydání zdobí fotografie amerického fotografa Johnnyho Florey ze soukromé sbírky Jiřího Darona.
Marilyn Monroe na obálce magazínu Playboy (červenec 2026)
Marilyn Monroe na obálce magazínu Playboy (1953)
Výstava Marilyn Monroe 100, kterou připravila Česká Galerie Moderního Umění. (11. června 2026)
Výstava Marilyn Monroe 100, kterou připravila Česká Galerie Moderního Umění. (11. června 2026)
80 fotografií

Marilyn Monroe se stala symbolem krásy, ženskosti a hollywoodského glamouru. Její odkaz však daleko přesahuje svět filmu. Dodnes inspiruje fotografy, módní tvůrce, umělce i širokou veřejnost a zůstává jednou z nejrozpoznatelnějších osobností moderní historie.

Červencové vydání navazuje na oslavy 35 let značky Playboy v České republice a připomíná osobnost, jejíž jméno je s historií Playboye spojeno od samotného začátku.

Marilyn Monroe na obálce magazínu Playboy (1953)

„Marilyn Monroe není jen hollywoodská legenda. Je to žena, která stála u zrodu jednoho z nejslavnějších magazínů světa. Proto nám přišlo symbolické představit ji na titulní straně v roce, kdy si Playboy v České republice připomíná 35 let své existence. Propojení výstavy Marilyn Monroe 100, fotografií ze soukromé sbírky Jiřího Darona a červencového vydání Playboye vytvořilo jedinečnou příležitost vzdát hold ženě, jejíž odkaz je s historií Playboye spojen od samotného začátku,“ uvedl ředitel pro značku a obsah magazínu Playboy Ján Bulka.

Vydání zároveň doprovází image kampaň a filmový teaser Den před legendou, vytvořené exkluzivně pro Playboy společností RUNWAY entertainment. Projekt vznikl jako pocta dvěma významným výročím – 100 letům od narození Marilyn Monroe a 35 letům Playboye v České republice.

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„Bylo nám ctí a potěšením vymyslet pro Playboy koncept příběhu a pomocí moderní technologie oživit takovou ikonu, kterou Marilyn Monroe nesporně byla, je a vždy bude. Nebojíme se výzev a má ve svém DNA hluboce zakořeněný smysl pro estetiku pohybující se na rozhraní fabulace a reality,“ řekl kreativní ředitel Patrik Kettner.

Titulní strana červencového vydání nese podtitulek „První. Výjimečná. Nezapomenutelná.“, který vystihuje výjimečné postavení Marilyn Monroe nejen v dějinách populární kultury, ale také v příběhu samotné značky Playboy.

Vydání zároveň přináší exkluzivní fotografický soubor věnovaný jedné z největších ikon 20. století. Fotografie publikované na titulní straně a v rozsáhlém pictorialu uvnitř magazínu jsou současně představeny veřejnosti v rámci výstavy Marilyn Monroe 100, která probíhá do 4. října 2026 v České Galerii Moderního Umění.

1. června 2026

Před 100 lety

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