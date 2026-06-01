První manžel: James Dougherty
Prvním manželem Marilyn Monroe byl policista a pozdější obchodník James Dougherty. Vzala si ho v roce 1942 ve svých šestnácti letech a sňatek měl především praktický důvod: pomohl jí vyhnout se návratu do sirotčince nebo pěstounské péče.
Zatímco Dougherty sloužil během války v Pacifiku, Marilyn začínala pracovat jako modelka a postupně vstupovala do světa filmu. Manželství trvalo čtyři roky.
Druhý manžel: Joe DiMaggio
V roce 1954 se Marilyn provdala za baseballovou legendu Joea DiMaggia, který byl ve své době byl největší sportovní hvězdou Ameriky. Společně tvořili jeden z nejslavnějších párů Ameriky. Jejich vztah ale narazil na DiMaggiovu žárlivost a nelibost vůči hereččině popularitě.
Podle životopisců byl vůči Marilyn velmi majetnický, neustále ji kontroloval a docházelo i k fyzickému napadení. Rozvod přišel už po devíti měsících manželství. Přesto mezi nimi zůstalo silné pouto.
DiMaggio jí pomáhal i po rozpadu manželství a po její smrti podle některých zdrojů nechával pravidelně posílat růže na její hrob.
Třetí manžel: Arthur Miller
Nejdelším manželstvím Marilyn byl svazek s dramatikem Arthurem Millerem, autorem her Smrt obchodního cestujícího či Čarodějky ze Salemu. Seznámili se už na počátku 50. let, ale vzali se až v roce 1956. Monroe kvůli němu dokonce konvertovala k judaismu. Zpočátku v něm viděla intelektuální oporu a únik z hollywoodského prostředí.
Postupně se však ukázalo, že rozdíly mezi jejich povahami jsou příliš velké. Miller později jejich vztah označil za období největšího štěstí i bolesti. Rozvedli se v roce 1961 během natáčení filmu Mustangové, jehož scénář Miller napsal přímo pro ni.
Frank Sinatra: přítel i milenec
Když se Marilyn Monroe rozpadalo manželství s Joem DiMaggiem, oporu našla ve Franku Sinatrovi. Slavný zpěvák tehdy zároveň prožíval rozchod s herečkou Avou Gardnerovou. Jejich blízké přátelství podle řady životopisců přerostlo v milostný vztah, jehož přesná podoba však zůstává nejasná. Objevily se dokonce spekulace, že Sinatra uvažoval o svatbě, nakonec k ní ale nikdy nedošlo.
Yves Montand: aféra při natáčení
Jedním z nejlépe doložených milostných vztahů mimo manželství byla aféra s francouzským hercem a zpěvákem Yvesem Montandem. Seznámili se během natáčení filmu Pojď, budeme se milovat.
Montand byl ženatý s herečkou Simone Signoretovou, přesto se mezi ním a Monroe rozhořel intenzivní románek, který plnil titulní stránky novin po celém světě. Aféra však skončila stejně rychle, jako začala.
Marlon Brando: krátké, ale trvalé pouto
Herec Marlon Brando později tvrdil, že s Monroe prožil krátký románek po jejím rozvodu s DiMaggiem. Podle jeho vzpomínek mezi nimi přetrvávalo přátelství až do její smrti.
Tony Curtis: filmová legenda
S hercem Tonym Curtisem si Marilyn zahrála v komedii Někdo to rád horké. Curtis po letech opakovaně tvrdil, že spolu měli milostný poměr už na počátku 50. let a Monroe dokonce otěhotněla. Tato tvrzení však nebyla nikdy spolehlivě doložena a řada historiků je považuje za sporná. Jisté je pouze to, že jejich vztah na place býval komplikovaný a plný vzájemného napětí.
JFK: všechno nejlepší, pane prezidente!
O vztahu mezi Marilyn Monroe a prezidentem Johnem F. Kennedym se mluvilo už za jejich života. Přestože okolnosti jejich románku dodnes zůstávají zahalené tajemstvím, patří k nejslavnějším milostným příběhům americké historie.
Spekulace naplno rozvířilo vystoupení Monroe na galavečeru pořádaném 19. května 1962 v newyorské Madison Square Garden u příležitosti prezidentových narozenin. Herečka tehdy před tisíci diváků zazpívala legendární „Happy Birthday, Mr. President“. Na pódium přišla v tělových šatech posetých více než dvěma tisíci krystaly. Model se později stal jedním z nejslavnějších oděvů v dějinách popkultury.
V zákulisí se přitom už delší dobu hovořilo o tom, že se prezident a hollywoodská hvězda vídají i mimo oficiální společenské akce. Monroe byla Kennedym fascinována a podle některých svědectví doufala, že jejich vztah bude mít budoucnost. Ve stejné době se navíc její jméno objevovalo také ve spojení s prezidentovým mladším bratrem Robertem F. Kennedym.
Pro Kennedyho představovalo spojování s nejslavnější herečkou své doby stále větší riziko. Prezident, který se připravoval na další volební kampaň a pečlivě střežil svůj veřejný obraz, si nemohl dovolit další skandál. Jejich cesty se proto během roku 1962 definitivně rozešly.
Když byla 5. srpna 1962 Marilyn Monroe nalezena mrtvá ve svém domě v Los Angeles, začaly se okamžitě objevovat dohady o možné souvislosti s rodinou Kennedyových. Právě údajný vztah s prezidentem a jeho bratrem se stal jedním z hlavních zdrojů konspiračních teorií, které její smrt provázejí dodnes. Navzdory desítkám knih a dokumentů však žádná z těchto teorií nebyla nikdy prokázána. JFK přišel o život rok po Marilyn, při atentátu v Dallasu 22. listopadu 1963.