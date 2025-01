Policie začala hudebníka poprvé vyšetřovat v roce 2021 kvůli incidentům, které se staly mezi lety 2009 a 2011 na losangelském předměstí West Hollywood, kde Manson v té době žil.

Policie ani žalobci neuveřejnili jména žen, které byly do vyšetřování zapojeny. Nicméně britská herečka ze seriálu Hry o trůny Esmé Biancová sama uvedla, že byla součástí tehdejšího vyšetřování. Už dříve kritizovala to, jak dlouho celý proces trval.

Herečka Esmé Biancová v seriálu Hra o trůny (2021)

„Téměř před čtyřmi lety jsem udělala to, co by měly oběti znásilnění udělat – šla jsem na policii. Popsala jsem policistům do nejmenším detailů, jak mě rockový hudebník Brian Warner – lépe známý pod svým uměleckým jménem Marilyn Manson – po dobu našeho vztahu znásilňoval a zneužíval,“ uvedla herečka loni v říjnu.

Policii také předala řadu důkazů, včetně jejich textové konverzace a fotek jejího těla, které neslo stopy kousanců a poranění nožem, cituje AP Biancovou.

V žalobě Biancová hudebníka také nařkla z porušení zákona o obchodování s lidmi, protože ji z Británie pozval do Spojených států kvůli rolím v hudebních videích a filmech, která se nikdy neměly uskutečnit. Právní zástupce hudebníka na dotaz agentury AP nereagoval.

Biancová však není jediná známá osobnost, která Mansona obvinila. V roce 2021 ho ze zneužívání poprvé obvinila jeho bývalá snoubenka americká herečka Evan Rachel Woodová. „Navázal se mnou vztah, když jsem byla ještě dospívající, a roky mě strašlivě zneužíval. Vymýval mi mozek a manipuloval mnou, abych se mu podřídila,“ uvedla tehdy.

Po Woodové se přidaly s podobným obviněním i další ženy. Manson obvinění popřel a naopak sám zažaloval Woodovou za to, že proti němu prý vykonstruovala obvinění a přesvědčila další ženy, aby udělaly to samé.

Excentrický americký zpěvák Marilyn Manson, který se narodil 5. ledna 1969, vybudoval od 90. let svou kariéru na image rockového antikrista. Jeho písně většinou odkazují na témata satanismu, drog, smrti a sexu. Úspěchy sklízel zejména s deskami Antichrist Superstar (1996), Mechanical Animals (1998) a Holly Wood (2000). Několikrát koncertoval i v Česku.