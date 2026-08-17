Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

Marika Šoposká: Dřív jsem mluvila spontánně. Dnes mám v hlavě malého policajta

Marika Šoposká ve filmu Lady Dermacol (2027)

Marika Šoposká ve filmu Lady Dermacol (2027) | foto: Beltfilm

Marika Šoposká ve filmu Lady Dermacol (2027)
Lady Dermacol Olga Knoblochová oslavila 88. narozeniny 26. dubna 2021.
Legenda mezi českými kosmetičkami Olga Knoblochová (26. dubna 2021)
Marika Šoposká (7. října 2019)
66 fotografií
Ve filmu Lady Dermacol ztvárňuje Olgu Knoblochovou, ženu, která stála u zrodu legendárního make-upu Dermacol. Herečka Marika Šoposká v rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o silných ženských příbězích, mateřství, hereckých výzvách i o tom, proč dnes mnohem víc přemýšlí nad tím, co veřejně říká.
Marika Šoposká ve filmu Lady Dermacol (2027)
Marika Šoposká ve filmu Lady Dermacol (2027)
Lady Dermacol Olga Knoblochová oslavila 88. narozeniny 26. dubna 2021.
Legenda mezi českými kosmetičkami Olga Knoblochová (26. dubna 2021)
66 fotografií

Ve filmu Lady Dermacol hrajete Olgu Knoblochovou. Čím vás její příběh zaujal?
Především scénářem. Přečetla jsem ho jedním dechem a vůbec jsem neváhala, že tu roli chci. Olga je silná žena, která se nebála jít za svými sny. A právě to mě na ní fascinovalo nejvíc. Navíc řeší témata, která jsou blízká i mně – mateřství, kariéru, hledání vlastní cesty nebo odvahu chtít od života víc.

Našla jste v Olze i kus sebe?
Určitě ano. Dokážu se vcítit do toho, co musela prožívat. Už dnes je na ženy vyvíjený velký tlak, ale ona to zažívala před šedesáti lety. Muselo to být mnohem těžší. Obdivuji na ní, že se nebála. Intuitivně cítila, co chce, a šla si za tím. To mám na lidech ráda. Sama jsem maximalista a obdivuji lidi, kteří do života dávají všechno.

Marika Šoposká ve filmu Lady Dermacol (2027)

Dobové filmy bývají velmi precizní. Užíváte si kostýmy a atmosféru?
Moc. Samozřejmě ranní přípravy jsou mnohem delší než u současných projektů. Maska, účes, kostýmy... všechno zabere spoustu času. Ale ty šaty jsou nádherné. Ty střihy a siluety bych klidně nosila i dnes.

Kvůli roli jste změnila i vzhled.
Ano. Mám speciální poloparuku a nechala jsem si zesvětlit vlasy do odstínu, který Olga nosila. Byla to docela výzva, protože bylo potřeba přesně trefit barvu i účes. Její ikonický drdol byl pro ni typický.

Lady Dermacol Olga Knoblochová oslavila 88. narozeniny 26. dubna 2021.

Ve filmu hrajete po boku Martina Hofmanna. Jak se vám spolupracovalo?
S Martinem se známe skoro dvacet let. Hráli jsme spolu dlouhé roky v divadle, takže se dobře známe i herecky. Myslím, že na sebe slyšíme, a právě to našemu filmovému vztahu hodně pomáhá.

Překvapilo vás při přípravě něco z příběhu Olgy Knoblochové?
Vlastně skoro všechno. Jméno Dermacol jsem samozřejmě znala, ale její osobní příběh vůbec. Obrovskou pomocí byl Miloš Remeň, náš producent, který měl o Olze neuvěřitelné množství informací. Nešlo jen o historická fakta. Vyprávěl drobnosti, které člověku pomohou pochopit charakter postavy. Třeba že si neustále upravovala vlasy, nebo že si je nikdy nenechala od nikoho učesat. Právě takové detaily jsou pro herce k nezaplacení.

Ve filmu působí jako neuvěřitelně houževnatá žena.
Přesně taková podle mě byla. Neustále narážela na překážky, ale nikdy se nesložila. Vždycky je přeskočila a šla dál. To se mi na ní strašně líbí.

Marika Šoposká a Martin Hofmann ve filmu Lady Dermacol (2027)

Lidé, kteří ji znali, říkají, že jste jí překvapivě podobná.
To já sama asi nedokážu posoudit. Když se dívám na sebe, pořád vidím hlavně sebe. Ale hodně lidí, kteří Olgu znali osobně, mi říkalo, že jsem vystihla její energii. A to mě těší asi víc než případná fyzická podobnost. Myslím, že máme společnou určitou bojovnost. Když si za něčím stojím, nevzdávám to.

Podle čeho si dnes vybíráte role?
Pokaždé je to trochu jiné. Někdy rozhodne scénář. Přesně jako u Lady Dermacol. Ten jsem přečetla jedním dechem a věděla jsem hned, že tu roli chci hrát. Jindy záleží na režisérovi, kolezích nebo na tom, jestli se projekt dá skloubit s rodinou. Těch okolností je hodně.

Olga vychovávala tři děti a současně budovala kariéru. Vy sama jste maminkou dvou synů. Bylo i tohle něco, co vás s ní spojovalo?
Ano. Přesně jsem chápala, co prožívá. Ve filmu se snaží být dobrou mámou, ale zároveň nerezignuje na své sny. Myslím, že právě to je důležité. Nemusíte si vybírat jen jednu životní roli.

Marika Šoposká ve filmu Lady Dermacol (2027)

Co vás samotnou mateřství naučilo?
Trpělivosti. Velkorysosti. A hlavně mám pocit, že mi děti úplně změnily pohled na svět. Jako by se celý můj vesmír najednou několikanásobně zvětšil.

Dnes už rozhovorů neposkytujete tolik jako dřív. Čím to je?
Myslím, že je to přirozený vývoj. Když jsem byla mladší, odpovídala jsem úplně spontánně. Dnes už si mnohem víc uvědomuji, že každé slovo může být vytržené z kontextu nebo si ho někdo vysvětlí úplně jinak, než bylo myšlené. Někdy říkám, že mám v hlavě takového malého policajta, který mě hlídá. Ne že bych něco skrývala, ale víc přemýšlím nad tím, co a jak říkám.

Máte pocit, že se změnila doba?
Rozhodně. Sociální sítě všechno strašně urychlily. Dřív člověk poskytl rozhovor, vyšel v novinách a tím to skončilo. Dnes se z jedné věty může stát titulek, který během pár hodin obletí internet. Lidé navíc často reagují jen na krátké úryvky, aniž by znali celý kontext. To je někdy škoda.

Marika Šoposká

Čtete komentáře pod články?
Snažím se tomu vyhýbat. Nemyslím si, že by člověk měl svou hodnotu poměřovat podle anonymních reakcí na internetu. Samozřejmě mě potěší, když někdo napíše něco hezkého. Ale stejně tak vím, že negativní komentáře často nevypovídají ani tak o člověku, kterého hodnotí, jako spíš o tom, kdo je píše.

Sociální sítě jsou dnes součástí práce mnoha herců. Jaký k nim máte vztah?
Beru je jako nástroj. Mohou být užitečné, když chcete informovat o své práci nebo podpořit projekt, na kterém vám záleží. Zároveň ale nemám potřebu sdílet každý okamžik svého života. Myslím, že je důležité, aby člověku zůstalo něco jen pro něj a jeho nejbližší.

Vaše děti na sociálních sítích téměř neukazujete. Je to záměr?
Ano. Přijde mi správné, aby jednou samy rozhodly, jestli chtějí být veřejně vidět. To, že jsem si vybrala veřejnou profesi já, přece automaticky neznamená, že ji musí žít i ony.

Marika Šoposká

Je těžké skloubit hereckou profesi s rodinou?
Občas ano. Herectví není práce od osmi do čtyř. Natáčení, divadlo, zkoušky... člověk musí být hodně flexibilní. Na druhou stranu mám obrovské štěstí na rodinu. Bez podpory manžela by to bylo mnohem složitější.

Říkáte o sobě, že jste silná žena?
To bych asi měla nechat posoudit ostatním. Vím ale, že když si za něčím stojím, umím být vytrvalá. A když přijde překážka, snažím se hledat cestu dál, ne důvod, proč něco nejde.

Kde tu sílu berete?
Myslím, že ji člověk musí najít hlavně sám v sobě. Samozřejmě mi pomáhá rodina, manžel nebo blízcí lidé. Ale tu základní sílu má každý někde uvnitř. S tou se podle mě člověk narodí. Mě teď nedávno moje máma říkala, že když mi byly tři roky, vezli mě s tátou do Makedonie za babičkou starou stodvacítkou Škodovkou, bez klimatizace, asi 30 hodin. A zakončila to: No vidíš, když si vydržela tohle, vydržíš všechno. Tak možná to tak je. (smích)

Marika Šoposká (Praha, 21. srpna 2023)

Film Lady Dermacol je i o ženské kráse. Co podle vás dělá ženu opravdu krásnou?
Určitě nejen make-up nebo perfektní pleť. Myslím, že opravdová krása vychází zevnitř. To, jaký člověk je, jak přemýšlí, jak se chová k ostatním nebo jestli je spokojený sám se sebou, se dřív nebo později stejně promítne do jeho tváře.To je podle mě mnohem důležitější než jakákoli kosmetika.

Co byste si přála, aby si diváci z Lady Dermacol odnesli?
Že stojí za to jít za svými sny, i když cesta není jednoduchá. Olga Knoblochová byla důkazem, že když člověk něčemu opravdu věří, může dokázat neuvěřitelné věci. Myslím, že právě takové příběhy stojí za to vyprávět.

Jak byste samu sebe charakterizovala třemi slovy? 
Zběsilá, šťastná a plnotučná. (smích)

31. května 2024

Rozstřel

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

Lucie Bílá poprvé ukázala interiér svého ráje. Chalupa je jako z pohádky

Lucie Bílá (srpen 2026)

Lucie Bílá (60) nechala fanoušky nahlédnout do svého milovaného místa v Českém ráji. Chalupa v obci Líšný působí jako návrat do minulosti. Zpěvačka zde odpočívá, chodí do lesa, sbírá bylinky a houby...

Richard Genzer zhubl 25 kilo. Nechlastám a píchám si injekce, prozradil

Richard Genzer na koncertě Marka Ztraceného (srpen 2026)

Komik Richard Genzer (59) v poslední době výrazně zhubl. Podařilo se mu shodit 25 kilogramů a přiznal, že to není jen zásluhou diety. Pomohl si injekcemi na hubnutí.

Zuzana Belohorcová ukázala prsa po vyjmutí implantátů a láká na svůj nový projekt

Moderátorka Zuzana Belohorcová si dopřává relaxaci v luxusním lázeňském areálu....

Zuzana Belohorcová se po vyjmutí prsních implantátů rozhodla otevřeně promluvit o vztahu ke svému tělu. Padesátiletá moderátorka přiznala, že se ve své kůži nikdy necítila lépe. Přestože chce na...

Tatérka a herečka Kaira Hrachovcová ukázala v 51 letech štíhlou postavu v bikinách

Kaira v bikinách a šátku na hlavě při focení u vody. (srpen 2026)

Kateřina Kaira Hrachovcová v 51 letech předvedla svou štíhlou a vypracovanou postavu. Herečka a tatérka na sociálních sítích pravidelně ukazuje také svá výrazná tetování, která jsou dnes už...

Kardashianová provokuje v bikinách. Jsem díky ní šťastnější, říká Lewis Hamilton

Kim Kardashianová a Lewis Hamilton spolu pózují v autě. (srpen 2026)

Lewis Hamilton (41) nechal fanoušky nahlédnout do svého soukromí. Jednačtyřicetiletý pilot Ferrari zveřejnil několik společných fotografií s Kim Kardashianovou (45), se kterou od letošního roku tvoří...

Marika Šoposká: Dřív jsem mluvila spontánně. Dnes mám v hlavě malého policajta

Marika Šoposká ve filmu Lady Dermacol (2027)

Ve filmu Lady Dermacol ztvárňuje Olgu Knoblochovou, ženu, která stála u zrodu legendárního make-upu Dermacol. Herečka Marika Šoposká v rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o silných ženských příbězích,...

17. srpna 2026

Sebehodnocení nemám rád, je to pro mě intimní věc, říká Filip Březina

Filip Březina je členem souboru Městských divadel pražských.

Exceloval v seriálu Smysl pro tumor, v divadle je jako doma a nyní točí nový komediální seriál. Po měsících natáčení se ale herec Filip Březina (31) nejvíc těší na šestnáct dnů volna, kterých se...

17. srpna 2026

Baldwin opustil Hollywood a stal se knězem. Nechtěl jsem být druhý Tom Cruise, říká

Billy Baldwin, Stephen Baldwin, Alec Baldwin a Daniel Baldwin

Koncem devadesátých let měl Stephen Baldwin (60), mladší bratr slavnějšího Aleca (68), v Hollywoodu vcelku nadějně našlápnutou kariéru. V roce 2001 se však naplno začal věnovat náboženské práci a...

16. srpna 2026

Nikdy se počtvrté nevdám, ani nemůžu, přiznává Veronika Žilková

Veronika Žilková a Ivan Hubač (27. září 2025)

Již delší dobu tvoří pár se scenáristou Ivanem Hubačem (73). Přestože se jim spolu dobře, herečka Veronika Žilková (64) žádnou veselku rozhodně neplánuje. Fanouškům na sociálních sítích vysvětlila,...

16. srpna 2026  13:36

Šokovaly ji neoholené nohy i obchody. Kvůli lásce však Chantal Poullain v Česku zůstala

Premium
Optimismus, šarm a hluboký hlas. Chantal Poullain je zkrátka nezaměnitelná.

Člověk nestárne časem, ale až ve chvíli, kdy přestane být zvědavý, říká rodačka z Marseille Chantal Poullain. A protože stále ráda objevuje nové věci, sedmdesátku by jí hádal málokdo. Naučte se žít v...

16. srpna 2026

David Prachař a Sarah Haváčová se vzali. Prozradil to slavný jazzman

David Prachař a Sarah Haváčová

Herec David Prachař (67) a jeho kolegyně Sarah Haváčová (35) se vzali. Na sociálních sítích to prozradil jazzman a pianista Emil Viklický (77), který jim zahrál na svatbě.

16. srpna 2026  10:31

Martha Stewartová oslavila 85. Nenechám si udělat prsa, boky či zadek, říká

Martha Stewartová v civilu a na obálce plavkového speciálu magazínu Sports...

Americká podnikatelka a novinářka Martha Stewartová je v USA doslova pojem a nejen mezi bydlenkami. Napsala knihy pro ženy nejen o vaření, či péči o domácnost. Založila časopis a v obchodní oblasti...

16. srpna 2026  10:13

Bruce Willis bojující s demencí výjimečně ve společnosti. Byl na svatbě dcery

Bruce Willis a jeho dcera Tallulah (2021)

Dcera Demi Moore a Bruce Willise Tallulah (32) se před pár dny vdala. Vzala si hudebníka Justina Aceeho. Fanoušci spekulovali, jestli byl na veselce i otec nevěsty, který trpí frontotemporální...

16. srpna 2026  9:06

Manžel tvrdí, že vykrádám naši domácnost, říká Lucie Polišenská

Lucie Polišenská

První, s kým se na party televize Prima Lucie Polišenská zapovídala, byl Vojtěch Kotek, který se dal na farmaření. „Ptala jsem se, jak mu to jde. A protože má farmu nedaleko nás, tak jsem mu říkala,...

16. srpna 2026

Russell Crowe zhubl 25 kilo. Po šedesátce vypadá opět téměř jako Gladiátor

Russell Crowe a jkeho syn Tennyson (červenec 2026)

Herec Russell Crowe (62) překvapil fanoušky výraznou proměnou. Ukázal fotku z posilovny, na které pózuje po boku hvězdy wrestlingu Drewa McIntyrea. „Gladiátor je zpátky,“ reagoval jeden z fanoušků....

16. srpna 2026

Hynek Čermák ukázal fotky ze svatby. Novomanželům přeje řada známých tváří

Veronika Šmídová a Hynek Čermák na cenách Český lev (14. března 2026)

V pátek Hynek Čermák (53) na sociálních sítích ukázal video ze svatby s Veronikou Šmídovou (27). Herec a vojačka pózovali v Jevanech před chatou Švýcar patřící Lesům ČZU. Novomanželé pak ukázali i...

15. srpna 2026  17:27

Chtěl jsem spát v rakvi, vlak mi projel u obličeje. Herec Vondráček o tátovi i smrti

Premium
Vojtěch Vondráček

Říká o sobě, že má občas pocit, že žije na jiné planetě. Tak nějak do toho zapadá, že na úvod rozhovoru na dálku pozdraví svoji oblíbenou hvězdu Billie Eilish. Herec Vojtěch Vondráček je kvůli...

15. srpna 2026  15:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×