Dojemné setkání. Gombitovou překvapila lékařka, která jí pomáhala po nehodě

Neuroložka Miroslava Štelclová vzpomínala před dvěma lety v rozhovoru pro iDNES.cz na rekonvalescenci Mariky Gombitové, která se v roce 1981 léčila v Rehabilitačním ústavu v Kladrubech. Před kamerou se svěřila s tím, že by se ještě někdy se svou slavnou pacientkou ráda setkala.

To se teď podařilo díky zpěvaččiným přátelům, kteří pro Mariku připravili překvapení. Po domluvě s nimi přivezl štáb iDNES.tv lékařku na nedělní bratislavský koncert. Na afterparty se obě ženy po mnoha letech sešly.

„Mariko, vrátila ses do života. To je obrovský zázrak,“ řekla jí lékařka, podle které se už zpěvačce nezrcadlí v obličeji smutek, s nímž tehdy do Kladrub přijela upoutaná na invalidní vozík.

Život jí navždy změnila noc z 30. listopadu na 1. prosince 1980. Se skupinou Modus tenkrát koncertovala v Brně. Pak se vracela do Bratislavy. Sněžilo, foukal silný vítr, cesty namrzaly.

Marika Gombitová nasedla do auta s kolegou a kamarádkou, která řídila. Na dálnici nedaleko Hustopečí dostal jejich vůz smyk. Vyletěl ze silnice a skončil v poli. Zpěvačku převezla sanitka do nemocnice. Měla poraněnou míchu, nemohla hýbat nohama. Ostatní členové posádky vyvázli s lehkým zraněním. Přestože byla Gombitová jednou z nejpopulárnějších zpěvaček v zemi, strohá zpráva o nehodě se v novinách objevila až za deset dnů.

1. prosince 2020

„Po nehodě jsem zvládla natočit sedm profilových desek, odehrála jsem okolo sto padesáti koncertů a zúčastnila se desítek televizních vystoupení. Máte pravdu, že to někdy novináři neberou v úvahu a jen napíší: Po nehodě se uzavřela a nekoncertovala. To mě velmi mrzí. I proto jsem napsala autobiografickou knihu Úlomky vzpomínek, abych některé věci uvedla na pravou míru,“ řekla v roce 2017 v rozhovoru pro Magazín MF DNES.

Chtěla by koncertovat i v Praze

A jak se má Marika Gombitová na konci roku 2022? „Jsem s přáteli, pomáhají mi, pečují o mně. Nejdůležitější je stále cvičit. Jak čerpám energii? Mám dva psíčky, ti mi dělají radost. Také čtu a pak hlavně tím, když dělám písničky a když zpívám. To jsem doslova ve svém živlu,“ řekla v neděli zpěvačka své někdejší lékařce.

Tu také zajímalo, kdy přijede zpívat do České republiky. „Když mě pozvou, tak přijedu opravdu ráda,“ usmála se Gombitová. Management zpěvačky o koncertu v Česku skutečně uvažuje. Uskutečnit by se mohl koncem příštího roku, možná v pražské O2 aréně.

Ten nedělní bratislavský byl vyprodaný, což není žádné překvapení. Za posledních dvacet let koncertovala Marika Gombitová jen dvakrát – v roce 2016 a nyní. Ve sportovní hale si zazpívala například s Jankem Lehotským z někdejšího Modusu, se synem Mekyho Žbirky Davidem nebo východoslovenským souborem Kandráčovci. Jedním z hostů byl i český instrumentalista a zpěvák Richard Pachman. „Moc jste mi chyběli. Miluji vás,“ řekla dojatá zpěvačka fanouškům.

Všem fanouškům přeji hodně zdraví, štěstí a lásky. Mějte se rádi, tvořte a mějte svoje sny. Mám vás moc ráda. Marika Gombitová

Marika Gombitová nazpívala během své kariéry na dvě stě padesát písní. K víc než šedesáti skladbám, například k hitu Koloseum, sama napsala hudbu. Rodačka z obce Turany nad Ondavou poprvé veřejně vystoupila ve dvanácti letech, a to ve Stropkově se svými třemi bratry. Ti měli skupinu Matador, ale nikdo jim neříkal jinak než Gombitovci.

V roce 1976 dostala nabídku od Janka Lehotského do kapely Modus a podepsala svoji první profesionální smlouvu. Skupina vyhrála o rok později Bratislavskou lyru s písní Úsmev. Zlato získala Gombitová i v roce 1978, už jako sólistka. Zpívala skladbu Študentská láska.

Za její největší hit bývá označována píseň Vyznanie, s níž vyhrála v roce 1980 festival v polských Sopotech. Ve výčtu úspěchů má například i tři druhá místa v anketě Zlatý slavík. Počet prodaných alb s jejími písněmi přesáhl milion kusů.