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Marika Gombitová slaví sedmdesátiny. Zpívat nepřestala ani po vážné autonehodě

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  13:56
Někdejší hvězda československé popmusic Marika Gombitová, která 12. září slaví sedmdesátiny, má dodnes v obou částech bývalé československé federace řadu příznivců, kteří na ni nezapomínají. Na Slovensku je natolik slavná, že je s ní srovnávána každá nadějná zpěvačka, která se na místní hudební scéně objeví.
Marika Gombitová na archivním snímku a fotce pro magazín Eva z roku 2026
Marika Gombitová
Za svou kariéru vydala devět sólových alb, tři anglické desky, šest kompilací, dva soundtracky a pět alb s kapelou Modus.
Zpěvačka Marika Gombitová potěšila své fanoušky fotkou a vzkazem z dovolené u moře. (červenec 2026)
61 fotografií

Její velmi emotivní píseň Vyznanie zvítězila v anketě Hit století. Gombitová nazpívala více než 230 písní, u nejméně 60 skladeb je podepsaná jako autorka hudby. Prodala více než milion hudebních nosičů.

Gombitová se narodila ve východoslovenských Turanech nad Ondavou v rodině známého houslisty a varhaníka. V necelých šesti letech již zpívala před publikem, ve 13 pak vystupovala s Matadorem, kapelou svých bratrů. V polovině 70. let ji přizval do skupiny Modus Ján Lehotský. V roce 1979 poprvé obsadila třetí příčku v anketě Zlatý slavík a krátce nato zazářila ve známém televizním muzikálu Neberte nám princeznú.

slovenská zpěvačka Marika Gombitová

Koncem roku 1980 měla Gombitová cestou z koncertu těžkou autonehodu, po níž zůstala upoutána na invalidní vozík. Po několika letech ale začala znovu zpívat a natočila několik alb (Slněčný kalendár, Mince na dne fontán, Zostaň).

„Ona přijde na pódium a to publikum zapomene, že ji má litovat. To bylo jedno z jejích největších vítězství. V minulosti se skvěle pohybovala, uměla s publikem pracovat. Nyní má k dispozici jen své ruce a svou tvář. Handicap je obrovský, ale není to cítit. Zvládla všechny nástrahy,“ uvedl před dvěma lety textař Kamil Peteraj, který Gombitové napsal texty řady písní.

Gombitová mnohokrát bodovala v pěvecké anketě Slavík, vedle stříbrných a bronzových ocenění má i dva zlaté Slavíky z let 1997 a 1998. V roce 2016 vyšla kniha Úlomky spomienok, první oficiální autobiografie, na jejímž vzniku se osobně podílela.

Kapela Modus na archivním snímku: Miroslav Žbirka, Štefan Havaši, Marika Gombitová, Viliam Pobjecký, Laco Lučenič a Janko Lehotský

V prosinci 2017 potěšila své fanoušky v Praze vánočním koncertem Sen Mariky Gombitové, v lednu 2024 koncertovala ve vyprodané pražské O2 areně.

V roce 2018 převzala z rukou prezidenta Andreje Kisky Pribinův kříž I. třídy za mimořádné zásluhy o kulturní rozvoj Slovenské republiky v oblasti populární hudby. Ve stejném roce se stala první ženou, která získala Velkou cenu SOZA za celoživotní dílo.

Na podzim chystá tři koncerty

Marika Gombitová vystoupí 26. září v Prešově, 10. října v Praze a 7. listopadu v Bratislavě. Do pražské O2 areny se vrátí po dvou vyprodaných koncertech v roce 2024. Zpěvačka si na vystoupení připravila hity jako Študentská láska, Vyznanie, Šaty, Ži a nechaj žiť, Územie zázrakov, Správne dievča, Adresa Ja, adresa Ty, Paradiso, Koloseum, Zem menom Láska a dalších.

Marika Gombitová

„Samozřejmě, že zazpívám mé největší hity i nejnovější skladby, avšak playlist sestavujeme tak, aby v něm bylo i více překvapení,“ uvedla Gombitová.

„Přemýšleli jsme, jak umocnit oslavy Maričina jubilea, a po konzultaci s ní jsme se dohodli nabídnout fanouškům akci, kdy každý, kdo si koupí během narozeninového víkendu dvě vstupenky, zaplatí pouze jednu,“ uvedl producent Tomáš Ságl.

17. ledna 2024
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