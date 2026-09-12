Její velmi emotivní píseň Vyznanie zvítězila v anketě Hit století. Gombitová nazpívala více než 230 písní, u nejméně 60 skladeb je podepsaná jako autorka hudby. Prodala více než milion hudebních nosičů.
Gombitová se narodila ve východoslovenských Turanech nad Ondavou v rodině známého houslisty a varhaníka. V necelých šesti letech již zpívala před publikem, ve 13 pak vystupovala s Matadorem, kapelou svých bratrů. V polovině 70. let ji přizval do skupiny Modus Ján Lehotský. V roce 1979 poprvé obsadila třetí příčku v anketě Zlatý slavík a krátce nato zazářila ve známém televizním muzikálu Neberte nám princeznú.
Koncem roku 1980 měla Gombitová cestou z koncertu těžkou autonehodu, po níž zůstala upoutána na invalidní vozík. Po několika letech ale začala znovu zpívat a natočila několik alb (Slněčný kalendár, Mince na dne fontán, Zostaň).
„Ona přijde na pódium a to publikum zapomene, že ji má litovat. To bylo jedno z jejích největších vítězství. V minulosti se skvěle pohybovala, uměla s publikem pracovat. Nyní má k dispozici jen své ruce a svou tvář. Handicap je obrovský, ale není to cítit. Zvládla všechny nástrahy,“ uvedl před dvěma lety textař Kamil Peteraj, který Gombitové napsal texty řady písní.
Gombitová mnohokrát bodovala v pěvecké anketě Slavík, vedle stříbrných a bronzových ocenění má i dva zlaté Slavíky z let 1997 a 1998. V roce 2016 vyšla kniha Úlomky spomienok, první oficiální autobiografie, na jejímž vzniku se osobně podílela.
V prosinci 2017 potěšila své fanoušky v Praze vánočním koncertem Sen Mariky Gombitové, v lednu 2024 koncertovala ve vyprodané pražské O2 areně.
V roce 2018 převzala z rukou prezidenta Andreje Kisky Pribinův kříž I. třídy za mimořádné zásluhy o kulturní rozvoj Slovenské republiky v oblasti populární hudby. Ve stejném roce se stala první ženou, která získala Velkou cenu SOZA za celoživotní dílo.
Na podzim chystá tři koncerty
Marika Gombitová vystoupí 26. září v Prešově, 10. října v Praze a 7. listopadu v Bratislavě. Do pražské O2 areny se vrátí po dvou vyprodaných koncertech v roce 2024. Zpěvačka si na vystoupení připravila hity jako Študentská láska, Vyznanie, Šaty, Ži a nechaj žiť, Územie zázrakov, Správne dievča, Adresa Ja, adresa Ty, Paradiso, Koloseum, Zem menom Láska a dalších.
„Samozřejmě, že zazpívám mé největší hity i nejnovější skladby, avšak playlist sestavujeme tak, aby v něm bylo i více překvapení,“ uvedla Gombitová.
„Přemýšleli jsme, jak umocnit oslavy Maričina jubilea, a po konzultaci s ní jsme se dohodli nabídnout fanouškům akci, kdy každý, kdo si koupí během narozeninového víkendu dvě vstupenky, zaplatí pouze jednu,“ uvedl producent Tomáš Ságl.
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17. ledna 2024