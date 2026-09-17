Paní šéfová, bude to pecka! Do Prahy přijela zpěvačka Marika Gombitová

Na tiskové konferenci, kam přišel i slovenský velvyslanec Martin Muránský, se zpěvačka objevila v černém roláku a červené bundě. Od promotéra turné Tomáše Ságla dostala velkou kytici růží. Bylo jich přesně 70 – právě takové kulatiny zpěvačka nedávno oslavila a stejná číslovka nechybí ani v názvu jejího turné, které za pár dní začíná.
Pražský koncert je prostředním ze tří. Premiérová show se odehraje příští týden v Prešově, následuje 10. října Praha a turné skončí 7. listopadu v Bratislavě. Jeden ze zpěvaččiných nejbližších spolupracovníků Martin Krekáč ve čtvrtek „odtajnil“ hosty, kteří mají na turné vystoupit.
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Marika Gombitová: Čtyři topoly mi musí stačit, jiným nestačí celý svět
„Hlavním hostem bude Daniel Hůlka, a to na všech třech koncertech v Prešově, Praze i Bratislavě. Vystoupí s kolegyní Kamilou Nývltovou. Zazpívají jednu z Maričiných písní, která naposledy zazněla na koncertu v roce 2018 – v podání Mariky a Karla Gotta. Je to její autorská skladba Neznámý pár,“ prozradil zpěvaččin tajemník. Připomněl, že zpěvačka dala kdysi Gottovi slovo, že duet bez něj zpívat nebude.
Zmínil i dalšího pražského hosta – syna zpěváka Mira Žbirky Davida, který s Marikou Gombitovou zazpívá duet Nespáľme to krásne v nás. Pozvání zpěvačky a jejího týmu přijali i mladší kolegové známí ze Superstar Celeste Buckingham a Lukáš Adamec, mezi hosty bude také Alan Murín, houslové trio Xplosion či houslista Filip Jančík. Ne každý z nich ale bude na každém koncertu.
Promotér pražského koncertu Tomáš Ságl, který organizoval také předchozí dva velké koncerty zpěvačky v roce 2024, mluví o show jako o „světové“. I když se před dvěma lety divil, když tehdy detaily koncertů probíral s autory vizualizace.
„Marika a lasery? To si děláte legraci,“ pobavil vzpomínáním. Autoři ho přesvědčili, že to bude vypadat skvěle. Lidé mu pak ještě několik měsíců poté říkali, že se akce povedla.
Už tehdy Marice oznámil tajemství – že zamluvil pražskou O2 arenu na říjen 2026. A technika, třeba světla, má být opět jedinečná – dovezená z Londýna. „Nemám rád to laciné ‚přijďte, uvidíte‘, ale tohle bude ‚wow‘. Paní šéfová (obrátil se ke zpěvačce, pozn. red.), zbytečná skromnost, bude to pecka,“ prohlásil promotér.
Dva dny před koncertem hladoví
„Koncerty budou zpívané od srdce, s velkou láskou a úctou. Hlavně chci říct velké „děkuji“ za lásku a oddanost,“ vzkazuje zpěvačka fanouškům. „Chtěla bych jim to zpíváním aspoň trochu vrátit.“
Potvrdila, že dva dny před vystoupením nejí. „Nemůžu, zkrátka mi to tak vyhovuje mít trošku hladovku. Utřídím si myšlenky a víc se koncentruji na koncert a samozřejmě i na fanoušky,“ říká Gombitová. Strach, že by zkolabovala, prý nemá. „Dělám to roky, nikdy jsem v době svých koncertů nejedla,“ dodává.
V šatně prý nic speciálního mít nemusí – stačí jí voda a „super lidé“ kolem sebe. A co dělá s kytkami, které po koncertě dostane? To prozrazuje v úvodním videu.
Rozhlasový moderátor Jiří Holoubek, který čtvrteční tiskovou konferencí provázel, připomněl slova zpěvaččina dvorního textaře Kamila Peteraje, která dříve o Marice pronesl.
„Ona přijde na pódium a to publikum zapomene, že ji má litovat. To bylo jedno z její největších vítězství. V minulosti se skvěle pohybovala, uměla s publikem pracovat. Nyní má k dispozici jen své ruce a svou tvář. Handicap je obrovský, ale není to cítit. Zvládla všechny nástrahy,“ citoval textaře.
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17. ledna 2024