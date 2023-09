Na koncertech zpívám živě, odmítá Marika Gombitová dohady o playbacku

Vyprodat dvakrát O2 arenu znamená přilákat tam po dva večery pokaždé na 18 tisíc lidí. „Měla jsem pochyby. Sama jsem si říkala: dva koncerty, to je hodně. Ale moc tomu věřím. Chci, aby lidé přišli. Abychom se navzájem potěšili a dobili si energii,“ svěřila se Marika Gombitová.

Na sociálních sítích se pod upoutávkami na koncerty objevily komentáře některých lidí, kteří zpochybňují, že na nich nejpopulárnější slovenská diva zpívá živě. Prý jde o playback. Zpěvačka to odmítla. „Zpíváme živě. Někdy jde hudba i z pásů, takže je dublovaná, ale jinak jdeme živě,“ vzkázala pochybovačům.

V den koncertu se prý poctivě připravuje už od rána. „Zacvičím si, protože fyzička je základ. Tak abych měla dobrou kondici. A taky dobrý hlas,“ dodává.

Pražské koncerty, které mají proběhnout 16. a 30. ledna 2024, vnímá jako příležitost dát lidem zpět to, co jí dávají. „Chci jim vrátit lásku a dobro. Jsem ráda, že i po těch pauzách, které jsem měla, na mě nezanevřeli, že mě jsou stále schopni podržet. Moc za to děkuji,“ vzkazuje fanouškům.

Prozradila také, že pro ně na koncerty chystá dvě nové písně. Hudbu složila sama, verše k nim napsal její dvorní textař Kamil Peteraj.

Místo Patejdla Gott

V rozhovoru pro iDNES.tv také krátce zavzpomínala na svoji spolupráci s Karlem Gottem. V roce 1987 složila píseň Neznámý pár. Původně mělo jít o slovenský duet, nakonec z něj ale byl československý.

„Oslovili mě tehdy z pořadu Abeceda (vysílala ho Československá televize, pozn. red). Ještě jsem se na to cítila, tak jsem napsala tuhle písničku. Původně ji měl zpívat Vašo Patejdl, ale pak – tím, že jsme byli podle písmena G v Abecedě já i pan Gott – tak jsme ji natočili s Karlem Gottem,“ vypráví.

„Mrzelo mě, že to byla naše jediná spolupráce. Později jsem složila písničku, kterou jsem mu i hrála, když byl u mě na návštěvě. Jenže Karel pak onemocněl. A už jsme se k tomu nevraceli. Neměla jsem odvahu ho něčím takovým obtěžovat,“ vzpomíná.

Během své kariéry nazpívala Marika Gombitová 235 písní. K víc než šedesáti z nich, například k hitu Koloseum, si hudba napsala sama. Rodačka z obce Turany nad Ondavou poprvé veřejně vystoupila ve dvanácti letech, a to ve Stropkově se svými třemi bratry. Ti měli skupinu Matador, ale nikdo jim neříkal jinak než Gombitovci.

Po základní škole ji nevzali na košickou konzervatoř, tak zamířila na strojní průmyslovku. V roce 1976 dostala nabídku od Janka Lehotského do kapely Modus a podepsala svoji první profesionální smlouvu. Skupina vyhrála o rok později Bratislavskou lyru s písní Úsmev. Zlato získala Gombitová i v roce 1978, už jako sólistka. Zpívala skladbu Študentská láska.

Za její největší hit bývá označována píseň Vyznanie, s níž vyhrála v roce 1980 festival v polských Sopotech. Ve výčtu úspěchů má například i tři druhá místa v anketě Zlatý slavík. Počet prodaných alb s jejími písněmi přesáhl milion kusů.

Marika Gombitová v anketě Zlatý slavík: rok 1978: 4. místo rok 1982: 2. místo rok 1986: 7. místo rok 1979: 3. místo rok 1983: 2. místo rok 1987: 7. místo rok 1980: 2. místo rok 1984: 4. místo rok 1988: 10. místo rok 1981: 3. místo rok 1985: 6. místo rok 1989: 9. místo