Jak dnes vypadá Marika Gombitová? Zpěvačka ukázala vzácné foto od moře

„Milí přátelé, právě jsem se vrátila z nádherné dovolené a stále ve mně doznívají všechny ty krásné zážitky. Bylo to několik dní plných odpočinku, smíchu, nádherné přírody a chvil, na které budu ještě dlouho vzpomínat. Moře, hory, překrásná příroda…,“ napsala Marika Gombitová k fotografiím na Instagramu.
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Na snímcích sedí zpěvačka u moře, usmívá se do objektivu a je vidět, že si zasloužený odpočinek naplno užila. Fanoušci ji v komentářích zahrnují komplimenty a přejí jí hlavně pevné zdraví i spoustu dalších krásných zážitků.
Gombitová zároveň poděkovala svým blízkým, kteří jí dovolenou zpříjemnili. „Majko a Julko, ještě jednou vám z celého srdce děkuji. Znovu jste do mého života přinesli spoustu radosti a krásných chvil, na které budu dlouho vzpomínat,“ vzkázala.
Během své kariéry nazpívala Marika Gombitová 235 písní. K víc než šedesáti z nich, například k hitu Koloseum, si hudbu napsala sama. Rodačka z obce Turany nad Ondavou poprvé veřejně vystoupila ve dvanácti letech, a to ve Stropkově se svými třemi bratry. Ti měli skupinu Matador, ale nikdo jim neříkal jinak než Gombitovci.
Po základní škole ji nevzali na košickou konzervatoř, tak zamířila na strojní průmyslovku. V roce 1976 dostala nabídku od Janka Lehotského do kapely Modus a podepsala svoji první profesionální smlouvu. Skupina vyhrála o rok později Bratislavskou lyru s písní Úsmev. Zlato získala Gombitová i v roce 1978, už jako sólistka. Zpívala skladbu Študentská láska.
Za její největší hit bývá označována píseň Vyznanie, s níž vyhrála v roce 1980 festival v polských Sopotech. Ve výčtu úspěchů má například i tři druhá místa v anketě Zlatý slavík. Počet prodaných alb s jejími písněmi přesáhl milion kusů.
Její život se dramaticky změnil na konci roku 1980. Při návratu z koncertu v Brně měla vážnou autonehodu, při níž utrpěla těžké poranění páteře a míchy. Přestože se po dlouhé rehabilitaci dokázala vrátit ke zpívání, následky nehody jsou trvalé a zpěvačka se od té doby pohybuje na invalidním vozíku.
Své soukromí si Gombitová dlouhodobě pečlivě střeží. Nikdy se nevdala a nemá děti. V minulosti ale přiznala, že nežije sama a oporu nachází ve svých nejbližších i dlouholetých přátelích. Přestože se na veřejnosti objevuje spíše výjimečně, mezi fanoušky se těší mimořádné oblibě a každý její návrat na pódium provází velký zájem.