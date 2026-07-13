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Jak dnes vypadá Marika Gombitová? Zpěvačka ukázala vzácné foto od moře

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  8:30
Za svou kariéru vydala devět sólových alb, tři anglické desky, šest kompilací,...

Za svou kariéru vydala devět sólových alb, tři anglické desky, šest kompilací, dva soundtracky a pět alb s kapelou Modus. | foto: archiv iDNES.cz

Zpěvačka Marika Gombitová potěšila své fanoušky fotkou a vzkazem z dovolené u...
Narodila se v Turanech nad Ondavou na východě Slovenska. Otec hrál na...
Přední slovenská zpěvačka Marika Gombitová se na Mladé písni nedostala ani mezi...
Kapela Modus na archivním snímku: Miroslav Žbirka, Štefan Havaši, Marika...
49 fotografií
Slovenská pěvecká legenda Marika Gombitová (69) udělala svým fanouškům radost nečekaným střípkem ze soukromí. Na sociálních sítích zveřejnila fotografii z dovolené u moře, na které působí usměvavě, odpočatě a ve skvělé náladě.

„Milí přátelé, právě jsem se vrátila z nádherné dovolené a stále ve mně doznívají všechny ty krásné zážitky. Bylo to několik dní plných odpočinku, smíchu, nádherné přírody a chvil, na které budu ještě dlouho vzpomínat. Moře, hory, překrásná příroda…,“ napsala Marika Gombitová k fotografiím na Instagramu.

Před 40 lety měla nehodu Marika Gombitová, papaláš ji nazval mrzákem

Na snímcích sedí zpěvačka u moře, usmívá se do objektivu a je vidět, že si zasloužený odpočinek naplno užila. Fanoušci ji v komentářích zahrnují komplimenty a přejí jí hlavně pevné zdraví i spoustu dalších krásných zážitků.

Gombitová zároveň poděkovala svým blízkým, kteří jí dovolenou zpříjemnili. „Majko a Julko, ještě jednou vám z celého srdce děkuji. Znovu jste do mého života přinesli spoustu radosti a krásných chvil, na které budu dlouho vzpomínat,“ vzkázala.

Za svou kariéru vydala devět sólových alb, tři anglické desky, šest kompilací, dva soundtracky a pět alb s kapelou Modus.
Zpěvačka Marika Gombitová potěšila své fanoušky fotkou a vzkazem z dovolené u moře. (červenec 2026)
Narodila se v Turanech nad Ondavou na východě Slovenska. Otec hrál na housle, v kostele na varhany, kde s ním už jako malá začala zpívat.
Přední slovenská zpěvačka Marika Gombitová se na Mladé písni nedostala ani mezi finalisty. Přesto se později prosadila.
49 fotografií

Během své kariéry nazpívala Marika Gombitová 235 písní. K víc než šedesáti z nich, například k hitu Koloseum, si hudbu napsala sama. Rodačka z obce Turany nad Ondavou poprvé veřejně vystoupila ve dvanácti letech, a to ve Stropkově se svými třemi bratry. Ti měli skupinu Matador, ale nikdo jim neříkal jinak než Gombitovci.

Po základní škole ji nevzali na košickou konzervatoř, tak zamířila na strojní průmyslovku. V roce 1976 dostala nabídku od Janka Lehotského do kapely Modus a podepsala svoji první profesionální smlouvu. Skupina vyhrála o rok později Bratislavskou lyru s písní Úsmev. Zlato získala Gombitová i v roce 1978, už jako sólistka. Zpívala skladbu Študentská láska.

Ke dvěma sólovým albům, natočeným před úrazem, vydala po roce 1980 dalších...

Za její největší hit bývá označována píseň Vyznanie, s níž vyhrála v roce 1980 festival v polských Sopotech. Ve výčtu úspěchů má například i tři druhá místa v anketě Zlatý slavík. Počet prodaných alb s jejími písněmi přesáhl milion kusů.

Její život se dramaticky změnil na konci roku 1980. Při návratu z koncertu v Brně měla vážnou autonehodu, při níž utrpěla těžké poranění páteře a míchy. Přestože se po dlouhé rehabilitaci dokázala vrátit ke zpívání, následky nehody jsou trvalé a zpěvačka se od té doby pohybuje na invalidním vozíku.

Své soukromí si Gombitová dlouhodobě pečlivě střeží. Nikdy se nevdala a nemá děti. V minulosti ale přiznala, že nežije sama a oporu nachází ve svých nejbližších i dlouholetých přátelích. Přestože se na veřejnosti objevuje spíše výjimečně, mezi fanoušky se těší mimořádné oblibě a každý její návrat na pódium provází velký zájem.

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