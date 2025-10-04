Matka Ivany Trumpové oslavila 99. narozeniny. Vnučka Ivanka sdílela fotky z oslavy

Dcera amerického prezidenta Donalda Trumpa Ivanka Trumpová (43) sdílela na Instagramu fotky z 99. narozenin své české babičky Marie Zelníčkové, které říká „babi“. Matka Ivany Trumpové žije na Floridě.
„Naše milovaná Babi oslavila 99. narozeniny,“ napsala Ivanka Trumpová k fotkám z oslavy, na které se sešly čtyři generace Trumpových.

„Její vnoučata a krásná pravnoučata, všichni se sešli, aby uctili ženu, která je srdcem naší rodiny. Ačkoli její jediné dítě, moje matka, už není mezi námi, její duch byl přítomen v každém okamžiku a sdílené vzpomínce,“ napsala Ivanka Trumpová a vzpomněla na svou zesnulou matku Ivanu, která zemřela před třemi lety ve věku 73 let po pádu na schodech ve svém bytě v New Yorku.

ivankatrump

Last weekend we gathered in Miami to celebrate an extraordinary milestone — our beloved Babi turning 99. ✨

Four generations filled the backyard with love: her grandchildren and her beautiful great-grandchildren, all here to honor the woman who has been the heart of our family. Though her only child, my mother, is no longer with us, her spirit was present in every moment and shared memory.

Having Babi live with us is one of life’s greatest blessings, and each day I’m grateful for the chance to return even a small measure of the love, comfort, and care she’s given me throughout my life.

Happy 99th Birthday, Babi ❤️ We love you endlessly. May we celebrate many more of your birthdays together !

3. října 2025 v 18:15, příspěvek archivován: 4. října 2025 v 13:26
Ivanka Trumpová je vděčná, že po smrti matky má ještě babičku. „To, že Babi žije s námi, je jedním z největších požehnání v životě a každý den jsem vděčná za možnost vrátit jí alespoň malou část lásky, útěchy a péče, kterou mi po celý život dávala,“ napsala.

Doníka podporuji, je nejhodnější člověk na světě, říká Trumpova česká tchyně

Marie Zelníčková pochází ze Zlína. Její dcera Ivana se za minulého režimu dostala do zahraničí díky závodnímu lyžování. V roce 1977 se provdala za Donalda Trumpa a manželé spolu vydrželi 15 let. Měli spolu tři děti, Donalda mladšího, Ivanku a Erica. Na rozvodu se domluvili v roce 1992.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Matka Ivany Trumpové oslavila 99. narozeniny. Vnučka Ivanka sdílela fotky z oslavy

