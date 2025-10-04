„Naše milovaná Babi oslavila 99. narozeniny,“ napsala Ivanka Trumpová k fotkám z oslavy, na které se sešly čtyři generace Trumpových.
„Její vnoučata a krásná pravnoučata, všichni se sešli, aby uctili ženu, která je srdcem naší rodiny. Ačkoli její jediné dítě, moje matka, už není mezi námi, její duch byl přítomen v každém okamžiku a sdílené vzpomínce,“ napsala Ivanka Trumpová a vzpomněla na svou zesnulou matku Ivanu, která zemřela před třemi lety ve věku 73 let po pádu na schodech ve svém bytě v New Yorku.
Ivanka Trumpová je vděčná, že po smrti matky má ještě babičku. „To, že Babi žije s námi, je jedním z největších požehnání v životě a každý den jsem vděčná za možnost vrátit jí alespoň malou část lásky, útěchy a péče, kterou mi po celý život dávala,“ napsala.
Doníka podporuji, je nejhodnější člověk na světě, říká Trumpova česká tchyně
Marie Zelníčková pochází ze Zlína. Její dcera Ivana se za minulého režimu dostala do zahraničí díky závodnímu lyžování. V roce 1977 se provdala za Donalda Trumpa a manželé spolu vydrželi 15 let. Měli spolu tři děti, Donalda mladšího, Ivanku a Erica. Na rozvodu se domluvili v roce 1992.