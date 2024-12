Marie Tomsová se zlepšuje, léčí ji vdova po Karlu Černochovi

„Na levé ucho slyším málo, hučí mi v něm, šumí a píská, ale pravé je úplně v pořádku,“ říká Marie Tomsová.

Osud jí nadělil dráhu televizní hlasatelky, ale mohla být i herečkou. „Jako dítě jsem hrála v různých ochotnických sestavách a vyhrávala všechny možné recitační soutěže, byla jsem lehounce se exhibující, ale pak zvítězila láska k literatuře a vystudovala jsem na filosofické fakultě český jazyk a výtvarnou výchovu. Učit jsem ale nešla, to nikdy nebyla moje meta. Češtinu jsem pak uplatnila jako korektorka v technickém nakladatelství a pomohla mi i při konkurzu na hlasatelku,“ vzpomíná.

Divadlo ji ale provázelo dál, hrávala s amatérským souborem Merlot. „Jsou tam herci na špičkové úrovni, někteří z nich hrají i v profesionálních souborech. Vzali mě mezi sebe a opravdu vyškolili. Ale bohužel, jak jsem z té jedné strany přestala slyšet, nedokázala jsem se už na jevišti tak dobře orientovat, nevěděla, odkud přichází zvuk a tím pádem ani nepoznala, kdo mi co říká. A protože jsem jim to nechtěla kazit, tak jsem s hraním skončila,“ přiznává Tomsová.

Na léčení dochází k lékařce Dagmar Černochové, mamince zpěvačky Terezy Černochové. „Dáša je úžasná pečovatelka. Samozřejmě jsem znala i jejího manžela Karla Černocha. Pamatuji se, jak Petr Nárožný dělal kdysi se mnou Zlatíčka (zábavný pořad TV Nova, pozn.red.). Měla jsem tenkrát malé děti, tak se to točilo u nás doma a oni mi přichystali překvapení. Karel Černoch mi zahrál a zazpíval na kytaru Ona se brání. To byla moje oblíbená písnička,“ vzpomíná Tomsová. „S Karlem jsem si tykala, uváděli jsme spolu spoustu pořadů a on mě vlastně dovedl ke své ženě Dáše, která je dětskou lékařkou ORL a pečovala pak o moje synky.“

„A jednou jsem takhle kluky vypravovala do ordinace, když po sobě hodili vidličkou a ten starší mladšímu rozsekl pusu. Takže jsem vyměnila synovo zakrvácené oblečení a metrem jsme dojeli na Budějovickou k Dáše do ordinace. Ta nejprve zašila ret tomu malému, pak dala na angínu antibiotika tomu většímu, mně řekla, že mám taky angínu a abych nebyla smutná, tak mi ještě nastřelila náušnice do uší. Byla úžasná a pořád je. Mám ji moc ráda,“ říká.

V totalitních dobách patřívala Marie Tomsová mezi nejoblíbenější televizní hlasatelky, ale neustále musela čelit tomu, že si ji lidi pletli s Marií Retkovou. To se koneckonců děje dodnes.

„Já se tím bavím a mám s tím spojenou řadu historek. S Marií jsme kamarádky a když k něčemu takovému dojde, vždycky to vezmeme s humorem. Její manžel, pan doktor Retek mi dokonce kdysi dávno léčil koleno, které jsem si přerazila na lyžích. Povídal: Už to vypadá dobře, tak to nebudeme operovat. Zkus všechno a uvidíme. A já vzápětí ještě v nemocnici spadla ze schodů, protože jsem místo tenisek měla na nohou boty s vysokým podpatkem. Tak jsem se vrátila k panu Retkovi zpět do ordinace a on řekl: Teď už vydržíš všechno,“ směje se Tomsová.

Se svým manželem, doktorem práv má dva dospělé syny. Starší skládá hudbu, píše texty a dobře kreslí, druhý zase fotografuje. „Kameraman Kristián Hynek mu dokonce říkal, ať jde na FAMU na fotografii, ale zvolil si civilní profesi, vystudoval ekonomii cestovního ruchu a fotografování má jako koníčka,“ upřesňuje. „Ani jeden nechtěl být právníkem jako manžel. Neměli na to buňky, náladu ani chuť, a tak se vrhli každý jiným směrem,“ dodává.

Se svým manželem Milošem Tomsou, jenž je, jak sama říká, natolik hodný a slušný, že svým kamarádům pomáhá s různými právními úkony, bude za dva roky slavit zlatou svatbu. „Vzájemné porozumění, tolerance, přátelství, láska…,“ vyjmenovává, co je udrželo pohromadě, byť prožili největší tragédii, jaká může rodiče potkat. Zemřelo jim první dítě. Pravděpodobně na syndrom náhlého úmrtí.

Rozhodně za stálostí jejich vztahu nejsou teplé večeře, protože ty se u nich doma nepěstují. „Pokud zrovna nejdeme s přáteli do restaurace nebo na nějakou oslavu, tak teplé jídlo večer nejíme,“ říká Tomsová, která na svůj věk vypadá skvěle. Ale není to tím, že by se omezovala. „Miluji kachnu, husu… Zrovna dneska jsem si k obědu dala svíčkovou. Ale jenom se třemi. Preferuji maso, toho si dám i dvojnásobnou porci a když je dobrá omáčka, sním i knedlíky. Ale mám moc ráda i italskou kuchyni, francouzskou… Když byly děti malé, vařila jsem jim hady s kečupem, což byly obyčejné špagety, a kluci je milovali.“

Dvě ze svých oblíbených jídel - pečeného králíka se šťouchanými bramborami a banánový koláč - předvedla i v pořadu České televize Hobby naší doby, který moderuje Jiřina Bohdalová. Společně s šedesáti osmi dalšími recepty, jež přinesly před kameru jiné známé osobnosti, teď vycházejí v knize Když hvězdy vaří 3.

Kalorie Marie Tomsová spaluje na horách. V zimě zejména lyžuje. „Každý rok pořádáme s partou výšlap do Alp. A dělám i cyklistiku. Díky tomu, že mám elektrokolo, jezdím ráda. Dříve jsem hrávala volejbal, ale teď už bohužel není kde a s kým,“ dodává.