Prý jsem umělá s kačeří hubou. Můj mozek nikoho nezajímá, říká Růžičková

„Ježiš, ta je černá, ta je umělá, to je zrůda. Vypadá na padesát. Přepálená, hubu jak kačer. To je náš dnešní svět. Nikoho nezajímá, jaký jsi člověk uvnitř, jaký je tvůj charakter, co obsahuje tvůj mozek. Ne. Prostě pojďme soudit podle vzhledu, pojďme urážet, nadávat a ponižovat,“ napsala Marie Růžičková v příspěvku na Instagramu v reakci na některé negativní komentáře uživatelů týkající se jejího nepřirozeného vzhledu.

„Každý má přece nějaký vzhled. Každý má rád něco jiného a každý je svým způsobem krásný. Ale to přece nevypovídá o tom, jaký je uvnitř. Nejdůležitější je být zdravý, šťastný, být milován a milovat,“ doplnila manželka hokejového trenéra Vladimíra Růžičky text u fotografie z dovolené srdíčkem a hashtagy amen, stay strong, stay positive, holiday, happy.

Marie Růžičková sklízela za svůj vzhled a taneční striptérskou minulost hlavně v počátcích vztahu se současným manželem silnou kritiku ze strany veřejnosti.

„Udělali ze mě zlatokopku a lehkou děvu. Všichni máme nějakou minulost. Já se nemám za co stydět. Bylo to tak a Vláďa to věděl od začátku. Nic jsem mu netajila a do všeho jsme šli po hlavě. Takže pro mě je důležité to, že jemu to nevadí,“ vysvětlovala v jednom z rozhovorů vyučená cukrářka s tím, že si chtěla vydělat a být soběstačná.

„Určitě jsem nechtěla pracovat někde v Lidlu. Holt mám za sebou nějaký životní příběh. Ne úplně lehký. Chtěla jsem se mít dobře a vydělávat si své vlastní peníze,“ řekla Marie Růžičková.

Stejně jako za svou bývalou práci sklízí pravidelně kritiku také za fotografie na sociálních sítích, které často upravuje nejrůznějšími filtry. „Lidé pořád řeší mé tetování, umělé řasy a to, že chodím na solárko. To je přece každého věc. Mně se to líbí. Dost často mi lidé říkají, že nejsem přirozená. Ale já nechci být přirozená,“ dodává žena, která už na Instagramu raději zakázala uživatelům přidávání komentářů ke svým příspěvkům.