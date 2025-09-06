Vrátila se domů. Bylo to nesnesitelné, hodnotí dovolenou Marie Rottrová

Marie Rottrová si po nevydařené dovolené spravila chuť v kině dokumentem o Jaromíru Nohavicovi. „Moc se mi to líbilo. Je to upřímný, krásný a srdečný film,“ prohlásila zpěvačka v rozhovoru pro iDNES.cz bezprostředně po zhlédnutí. „Právě jsme o tom s Jarkem mluvili, že aby byl takový snímek působivý, musí být zpovídaný autentický a upřímný,“ říká.
Marie Rottrová (27. srpna 2025)

Marie Rottrová (27. srpna 2025) | foto: Dalibor Puchta

Jaromír Nohavica a Marie Rottrová na premiéře filmu Jarek (27. srpna 2025)
Jaromír Nohavica a Marie Rottrová na premiéře filmu Jarek (27. srpna 2025)
Marie Rottrová a její vnuk Bruno (27. srpna 2025)
Marie Rottrová a její snacha Tamara (27. srpna 2025)
„Stejný ostravský štáb dělal dokument k mým pětasedmdesátinám a během natáčení padly otázky, na které jsem původně nechtěla odpovídat. Nakonec jsem to ale udělala a vyšlo to taky upřímně a hezky. Lidi, kteří ho viděli, říkali, že se jim líbil,“ vypráví pro iDNES.cz Marie Rottrová, kterou do pražského kina Lucerna doprovodila ex snacha a vnuk Bruno. „My dvě jsme se nerozvedly,“ potvrzovala zpěvačka s úsměvem vztah s Tamarou Rottrovou, jenž trvá už tři desetiletí.

Marie Rottrová a její vnuk Bruno (27. srpna 2025)

Stejně jako Rottrová ani Jaromír Nohavica nedává často nahlédnout do svého nitra a neodhaluje běžně svoje soukromí. „Dneska v tom filmu jsem poprvé viděla jeho ženu Martinu. Já ji vůbec neznám. Jarek o ní nemluví, neukazuje, nikam nevodí... A je to pěkná a příjemná holka,“ hodnotila archivní záběry, na nichž byla Nohavicova manželka zachycena před několika desítkami let.

Marie Rottrová (27. srpna 2025)
Jaromír Nohavica a Marie Rottrová na premiéře filmu Jarek (27. srpna 2025)
Jaromír Nohavica a Marie Rottrová na premiéře filmu Jarek (27. srpna 2025)
Marie Rottrová a její vnuk Bruno (27. srpna 2025)
Populárnímu písničkáři se ale vždycky líbila i Marie, což nejednou veřejně prohlásil. „To byl ještě mladý a vzhlížel ke mně jako ke starší paní,“ usmívá se Rottrová. A pak se opraví. „Ale zase tak mladý nebyl… Vždyť já mám mladšího muže, než je Jarek,“ rozesmála se.

I když jsou to už tři roky, co překročila osmdesátku, vypadá obdivuhodně. Má to v genech. „Moje maminka sice byla trošku silnější, ale neměla vrásky. A tatínek vypadal až do svých pozdních let absolutně úžasně. Taky měl úplně vyhlazený obličej,“ vypráví.

„A já jsem navíc hodně činorodý člověk, zbytečně nikde nevysedávám ani nepolehávám. Pořád něco dělám, i když jenom doma. A všechno, co dělám, mě baví. Ne, že dělám, co mě baví. To, co právě dělám, mě baví. Žehlím a baví mě to. Sice se těším na poslední košili, ale stejně mě to baví. Nic nedělám s odporem, protože takový postoj je hrozný. Když ke všemu přistupujete pozitivně, máte dobrý život,“ povzbuzuje ostatní.

Před koncerty nejím pečivo a mléčné výrobky, prozradila Rottrová

Zatímco Nohavica kdysi propadl alkoholu a následně prošel protialkoholní léčbou, Rottová je jeho pravým opakem. „Mně se alkohol nikdy nezmocnil. Vypila jsem maximálně jedno dvě piva, když jsme s kapelou seděli zamlada v hospodě a jakmile uhodila jedenáctá dvanáctá hodina, můj manažer Miloš Zapletal (později prezident soutěže Miss Československo, pozn. red.) mi dal najevo, že bych měla jít do postele. A já to taky cítila. Víčka už jsem měla napůl spadlá, říkal, že mám na očích klapky. Já jsem nikdy s kapelou neflámovala, nemám ráda to dlouhé ponocování až do rána. Jsem denní člověk, do postele chodím zásadně před půlnocí,“ říká.

Přes prázdniny koncertovala na festivalech, zejména na Rock for People zaznamenala velký úspěch. Teď zpívá v letních kinech nebo amfiteátrech. V září bude mít vystoupení trochu víc a říjen a listopad prý budou hodně náročné měsíce. V prosinci ji pak čeká pět velkých koncertů. V Praze bude zpívat v Kongresovém centru.

Vánoční koncert Marie Rottrové v O2 areně (22. prosince 2024, Praha)

„Mám toho celkem dost,“ říká ke svému náročnému programu. Zpívá hlavně známé věci, nové písničky už odmítá. „Teď se mě Jarek ptal, jestli nechci nějaký text. Ale řekla jsem, že ne, protože nic natáčet nehodlám. Já toho už nahrála tolik... Teď chci naopak vytahovat na světlo věci, které jsem točila před třiceti lety. V rádiu je nehrají, takže budou pro posluchače novinkami. A jsou to opravdu nádherné písničky, napsal mi je Jarek. Nazpívala jsem dokonce desku, na které je čtyřiadvacet jeho textů,“ vysvětluje.

Zatímco jednoho syna – Vítka má v Praze, druhý – Martin žije až v Kanadě. Oba mají po dvou synech a všichni milují hudbu. „V době covidu jsme se neviděli, ale od té doby tu už byli dvakrát na prázdninách a bylo to moc pěkné,“ říká Rottrová o čtrnáctiletém a šestnáctiletém vnukovi z Kanady, se kterými se ale musí dorozumívat anglicky. Česky nemluví.

Od Vítka má Bruna a Maxe, kteří vystudovali Konzervatoř Jaroslava Ježka a navíc vnučku. Tu přivedla na svět nová synova partnerka. „Nevím, co je čeká, ale budu šťastná, když oni budou šťastní,“ říká Rottrová, která s uspokojením sleduje hudební kariéru svých vnuků.

Marie Rottrová prozradila, co nemůže zapomenout Heleně Vondráčkové

Bruno hraje na elektrickou kytaru v seskupení Světlem. „Jsme autorská kapela, skládáme vlastní písničky, poznali jsme se na škole a tvoříme spolu už přes dva roky,“ vypráví. V této chvíli shánějí peníze, aby mohli vydat desku. „Budou na ní naše vlastní písničky, hlavně o lásce,“ říká Bruno. Mělo by jít o žánrový mix, přičemž za mikrofon se postaví dvě zpěvačky.

O dva roky mladší Max je bubeníkem. Hraje s různými kapelami, přičemž nedávno se posadil za bicí na koncertě pořádaném u příležitosti oslav nedožitých šedesátin Petra Muka. Doprovází také zpěváka Michaela (Michal Foret), který se v v roce 2005 probojoval do finále soutěže Česko hledá SuperStar.

Navzdory pracovním povinnostem si Marie Rottrová našla čas i na dovolenou, ale nedopadla podle jejího očekávání. „Jeli jsme do Toskánska a tam se mi udělalo tak zle, že jsme se hned vrátili do Prahy. Kdybych tam zůstala déle, asi bych zkolabovala. Panovala tam nesnesitelná vedra. Ještě v osm hodin večer bylo venku 38 stupňů, na písek se nedalo bosou nohou stoupnout a voda měla třicet stupňů. Manžel proto sehnal letenku a druhý den jsme letěli domů. Vystoupila jsem z letadla, nadechla se ruzyňského vzduchu a bylo mi dobře,“ vzpomíná zpěvačka na nevydařený relax.

Nicméně se s manželem dohodli, že se v brzké době na stejné místo vrátí a doufají, že tentokrát si to naplno užijí.

