Neshledávám zalíbení ve sledování svých starých pořadů, říká Marie Rottrová

Marie Rottrová je jednou z hvězd letošního předávání hudebních cen Český slavík. „Budu zpívat určitě, ale zatím nechci prozradit název písně. Je to nová písnička,“ řekla k tomu zpěvačka.

Sama hlavní ocenění nikdy nezískala, ale desítky let se umísťuje v první desítce. Nejvýše byla v roce 1971, kdy obsadila třetí pozici. Ani tehdy ale nebyla stálicí slavnostních předávání těchto cen.

„Já jsem nebyla na všech Slavících, protože jsem žila v tu dobu v Ostravě, tak jsem se tomu často vyhnula. Ale potom jsem párkrát byla, když jsem se přestěhovala do Prahy a bylo to vždycky hezké. Bylo příjemné potkat se s kolegy muzikanty a zpěváky,“ říká Rottrová, která se na české hudební scéně pohybuje od 60. let.

Většina fanoušků kromě jejího zpěvu obdivuje také její nezdolnou energii. Sama prý neví, kde ji vlastně získává. „Já nevím, protože jsem taková, jaká jsem. Nestylizuju se do ničeho. Ale co mi pomáhá? Možná presso. Ale to je slabý,“ směje se Rottrová.

Nemá ani žádné rituály před vystoupením, i když respekt z publika má i po letech. „Že bych trpěla nějakou závratnou trémou, to se vůbec nedá říct. Mám takový respekt před vystoupením a tak někdy malinké obavy, ale to je věc, která hned přejde s prvním potleskem,“ svěřila se zpěvačka, která byla i úspěšnou moderátorkou a mnoho let měla vlastní pořad Divadélko pod věží, kam si zvala slavné hosty a často s nimi zpívala.

Česká televize nedávno pořad reprízovala. Marie Rottrová jej ale nesledovala. „Já na to nekoukám. Mám večery vyplněny jinak než koukáním na televizi a už vůbec nevyhledávám reprízy svých pořadů. To mi vždycky někdo zavolá z rodiny: ‚Hele, včera něco bylo‘ nebo ‚Dneska něco bude‘, ale já neshledávám zalíbení v koukání na své staré věci,“ přiznala Rottrová.