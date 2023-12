Dřív mi fanoušci posílali dopisy, teď jsou sociální sítě, říká Marie Rottrová

Jak prožíváte předvánoční shon? Podléháte mu, nebo zůstáváte v klidu?

V tuto dobu už mám každý rok dárky nakoupené, dokonce i zabalené. Letos mě to čeká na poslední chvíli – v listopadu a v prosinci jsem měla hodně koncertů a mezitím jsem si musela poležet doma kvůli viróze.

Očekáváte letos pod stromečkem něco opravdu speciálního?

Neočekávám nikdy nic speciálního, i když jsem už nečekané dárky dostala. Třeba brusle k sedmdesátinám! Ale párkrát jsem si na nich zabruslila, to když u nás na pár dnů zamrzl rybník.

Vzpomenete si na nějaký váš hodně kuriózní Štědrý den?

Žádný kuriózní Štědrý večer jsem nezažila, všechny byly seriózní, bez poskvrny! Na stromečku nemáme hořící svíčky, nepoužívám ani prskavky. Ale vlastně jsme měli jednou nehodu. Před pár lety se nám františek propálil do jídelního stolu. Od té doby nemáme žádné ohně a je klid.

Když dovolená, tak raději zasněžený svah, nebo rozpálená pláž?

Já jsem všemi deseti pro slunečnou pláž. Miluji plavání v moři a prohřívání se na sluníčku.

Jak vnímáte dobu, která na jednu stranu přináší světu nové a nové technologické vymoženosti, ale zároveň spoustu neklidu a utrpení, jako jsou například války?

Je to pěkná a zároveň divná doba. Žila jsem většinu života v klidu a všechny války a s nimi spojené problémy nám byly vzdálené. Dneska se svět zmenšil, „díky“ internetu se dozvíme téměř všechno a to, co se dozvídáme v poslední době, mě zneklidňuje a stresuje.

Mimochodem, díky umělé inteligenci jste se mohla v kalendáři Proměny Fantazie 24 nadace Archa Chantal změnit v motorkářku…

Mám na tuto fotku hodně pozitivních a vtipných reakcí. Někteří lidi fakt věří tomu, že jezdím na motorce.

Kdybyste vy sama mohla zhmotnit svůj sen, fantazii, jak by to vypadalo?

Byla by to jedna velká katastrofa! Často se mi zdají sny, že nemůžu najít jeviště, motám se někde na chodbách. V tom minulém snu už kapela hrála předehru a já jsem dobíhala na jeviště nepřevlečená, nenamalovaná a nemohla popadnout dech!

Kalendář Proměny Fantazie 24 (srpen) Marie Rottrová – S tím bláznem si nic nezačínej

Fanoušci vás mohou sledovat i na sociálních sítích. Přišla jste jim na chuť?

Před pár roky jsem začala osobně posílat příspěvky na svůj Instagram. Chvíli mi trvalo, než jsem se skoro všechno naučila. Musím říct, že mě to baví. Dřív mi fanoušci posílali dopisy, teď jsem iniciativu převzala já a moji fanoušci a příznivci na to reagují. Je to rychlejší, pohodlnější a aktuální.

S příznivci se uvidíte i na galakoncertu v pražské O2 areně. Co nervozita, stoupá?

Byla jsem nervózní, když jsem teď ležela doma s covidem a nevěděla, kdy se z toho dostanu. Ale teď mám už první úspěšné koncerty za sebou, tak jsem se uklidnila a do sportovní haly O2 se moc těším.